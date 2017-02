+++ Der Morgen live +++ Niederlande will großflächigen Cannabis-Anbau erlauben

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ein paar Gramm Drogen für den Eigenbedarf waren schon lange erlaubt, jetzt sollen auch umfangreiche Plantagen legal werden: Das Unterhaus des niederländischen Parlaments hat sich mit knapper Mehrheit für die Legalisierung eines umfangreicheren Anbaus von Cannabis-Pflanzen ausgesprochen. 77 Abgeordnete stimmten für die Vorlage und 72 dagegen, wie der Sender NOS berichtete. Foto: dpa Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Oberhauses. Dort ist ein Votum vor den Neuwahlen am 15. März aber unwahrscheinlich. In den Niederlanden wurde Marihuana zum persönlichen Gebrauch 1976 während der Hippiebewegung entkriminalisiert. Seither dürfen bis zu fünf Gramm in Coffeeshops verkauft und bis zu fünf Pflanzen angebaut werden.

Die malaysischen Behörden verdächtigen im Mordfall Kim Jong Nam nach eigenen Angaben auch einen hochrangigen Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur. Der Diplomat halte sich noch immer in Malaysia auf, befinde sich aber nicht in Gewahrsam, sagte Polizeichef Khalid Abu Bakar. Der Mann sei aufgefordert worden, sich zu einer Vernehmung einzufinden. Bei einem zweiten Verdächtigen handele es sich um einen Mitarbeiter der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo. Vier weitere Verdächtige hätten Malaysia bereits am Tattag verlassen und befänden sich höchstwahrscheinlich in Pjöngjang, sagte der Polizeichef. Kim Jong Nam war der Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un und wurde in der vergangenen Woche am Flughafen von Kuala Lumpur offensichtlich Opfer eines Giftanschlages.

Foto: Reuters Hollywood-Star Tom Hanks geht unter die Schriftsteller. Der Schauspieler werde im Oktober ein Buch mit Kurzgeschichten herausbringen. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf den Verlag. Alle Geschichten drehen sich um Schreibmaschinen, die Hanks sammelt. "In den zwei Jahren, die ich an den Geschichten gearbeitet habe, habe ich Filme in New York, Berlin, Budapest und Atlanta gedreht und überall geschrieben: in Hotels, im Urlaub, im Flugzeug, zu Hause und im Büro." Der zweifache Oscar-Gewinner war unter anderem mit "Forrest Gump" bekannt geworden.

Ein schneller Überblick über das, was in den vergangenen Stunden los war (Spoiler: Die Nacht war eher ruhig): Im Rahmen ihrer Nato-Aktivitäten verlegt die Bundeswehr Panzer nach Litauen . Sie sollen zur Abschreckung etwa 100 Kilometer vor der russischen Grenze stationiert werden.

. Sie sollen zur Abschreckung etwa 100 Kilometer vor der russischen Grenze stationiert werden. Donald Trump gibt sich in den vergangenen Tagen ungewohnt milde - und verschärft gleichzeitig seine Politik, analysiert meine Kollegin Britta Kollenbroich in ihrem lesenswerten Beitrag.

gibt sich in den vergangenen Tagen ungewohnt milde - und verschärft gleichzeitig seine Politik, analysiert meine Kollegin Britta Kollenbroich in ihrem lesenswerten Beitrag. Auch wenn das Krebsrisiko generell sinkt, werden in diesem Jahr doch mehr Frauen an Lungenkrebs sterben , vermuten Forscher - weil zu viel geraucht wird.

, vermuten Forscher - weil zu viel geraucht wird. Alles wichtige zum gestrigen Champions-League-Spieltag finden Sie hier bei uns im Sportressort.

Wenn Sie früh am Morgen skurrile Dinge mögen, ist das hier vielleicht etwas für Sie. Eine Kollegin hat mich auf eine Kurzfilmreihe aufmerksam gemacht, in der Frauen Dinge tun, die sie so sonst nicht tun, Zum Beispiel sich wie automatische Staubsauger benehmen. Folgerichtig heißt dieser Beitrag deshalb auch "Women acting like Stuabsaugerroboter".

Auto seiner Mutter hat ein Neunjähriger in Nordrhein-Westfalen bei einer nächtlichen Spritztour . Danach sei er nach Hause gefahren und habe sich wieder schlafen gelegt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich das Kind in der vergangenen Nacht die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war losgefahren. Auf einem Hotelparkplatz fuhr er dann den Wagen an und verlor dabei das Nummernschild. Beamte weckten Mutter und Kind zu Hause. Vor dem Haus stand das Auto - korrekt eingeparkt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5000 Euro. Ist das Talent? Eine völlig missratene Erziehung? Oder einfach nur wahnsinniges Glück? Mit demhat einin Nordrhein-Westfalen bei einer einen geparkten Wagen gerammt . Danach sei er nach Hause gefahren und habe sich wieder schlafen gelegt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich das Kind in der vergangenen Nacht die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war losgefahren. Auf einem Hotelparkplatz fuhr er dann den Wagen an und verlor dabei das Nummernschild. Beamte weckten Mutter und Kind zu Hause. Vor dem Haus stand das Auto - korrekt eingeparkt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5000 Euro.

Der Wind pfeift durch die Straßen und kleine, fiese Regentropfen stehen gewissermaßen in der Luft herum - so beginnt zumindest hier im Rheinland dieser Mittwoch. Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Ich freue mich, dass Sie schon dabei sind und hoffe, dass Ihre Laune besser als das Wetter ist - sei es in der Bahn auf dem Weg zum Tagewerk oder vielleicht auch noch eingemümmelt im Bett. In den kommenden drei Stunden gibt's wie gewohnt alle wichtigen Nachrichten und zusätzlich noch ein paar smalltalkfähige Infos. Wenn irgend etwas pressiert, erreichen Sie mich unter armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath. Auf geht's in den letzten Tag vor Karneval!