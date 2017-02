+++ Der Morgen live +++ Polnische Justiz ermittelt wegen missliebigem Theaterstück

Mit der Freiheit der Kunst und dem Recht zum anders denken ist es in Polen nicht mehr weit her, seit die rechtsnationalistische PiS regiert. Und das äußert sich nicht nur in sozialer Ausgrenzung oder in der Entlassung missliebiger Journalisten, Lehrer oder Intellektuelle.

Die jüngste Volte: Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des regierungs- und religionskritischen Stücks eines Warschauer Theaters. Die Theatermacher stünden im Verdacht, religiöse Gefühle verletzt und zur Ermordung des Chefs der PiS, Jaroslaw Kaczynski, aufgerufen zu haben, teilte Staatsanwalt Lukasz Lapczynski gestern mit.

Für besonderen Anstoß hatte eine Szene des Stücks gesorgt, in der eine Schauspielerin Oralverkehr an einer Statue von Papst Johannes Paul II. simuliert. Auf der Bühne werden auch einige Sexszenen dargestellt, in denen das christliche Kreuz eine Rolle spielt. Zudem gibt es in dem Stück tatsächlich eine Anspielung auf einen möglichen Anschlag auf Kaczynski.

Die katholische Kirche hatte das Stück "Der Fluch" bereits als "Gotteslästerung" bezeichnet.