+++ Der Morgen live +++ "Im Rudel ganz oben" - Trump will US-Atomwaffenarsenal ausbauen

Das seit 2011 geltende New-START-Abkommen sieht vor, dass die USA und Russland ab Februar 2018 ihre Atomarsenale gleich groß halten. Ob Trump die Vereinbarung außer Kraft setzen will, ist noch unklar.

Eine düstere Meldung vorweg: US-Präsident Donald Trump will das amerikanische Atomwaffenarsenal ausbauen . Die USA seien hier zurückgefallen, sagte er zur Nachrichtenagentur Reuters. "Es wäre wunderbar, es wäre ein Traum, wenn kein Staat Atomwaffen hätte. Aber solange Staaten Atomwaffen haben, werden wir im Rudel ganz oben stehen."

Was ist sonst noch los? Ein paar Meldungen auf einen Blick:

Nach wochenlangem Schlagabtausch zwischen den USA und Mexiko haben beide Seiten ihre Gesprächsbereitschaft bekräftigt. Es sei wichtig, den Dialog zu stärken, sagte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto nach einem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson und Heimatschutzminister John Kelly. Mexiko werde aber entschlossen und im nationalen Interesse verhandeln. Das Reizthema Grenzmauer kam wohl nicht zu Sprache.

Zum Auftakt der neuen Syrien-Verhandlungen in Genf sind Regierung und Opposition erstmals seit drei Jahren wieder in einem Raum zusammengetroffen. Bei der offiziellen Eröffnung der Gespräche saßen sie sich gegenüber. Direkte Kontakte gab es aber nicht. UN-Vermittler Staffan de Mistura appellierte an beide Seiten, diese Chance auf Frieden nicht verstreichen zu lassen.

Mit einer Trauerminute ist am Abend der Wiener Opernball eröffnet worden. Zum Gedenken an die verstorbene österreichische Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser hielten die rund 5000 Gäste kurz inne. Die SPÖ-Politikerin war am Donnerstag im Alter von 53 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen.

Erstmals seit Jahren zeichnet sich bei Wohnungseinbrüchen in Deutschland ein Rückgang ab. Darauf lassen die bisher von einzelnen Bundesländern veröffentlichten Zahlen sowie Einschätzungen mehrerer Innenministerien schließen, wie die "F.A.Z. Woche" berichtet. Sie verweist etwa auf Nordrhein-Westfalen, wo Einbrecher am häufigsten zuschlagen: Dort gab es 2016 etwa 10.000 Einbrüche weniger - ein Minus von fast 16 Prozent.