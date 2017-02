+++ Der Morgen live +++ Schwerer Unfall bei Rios Samba-Finale

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Ein schwerer Unfall mit einem Karnevalswagen hat den Wettstreit der berühmten Sambaschulen in Rio de Janeiro überschattet. Gleich zu Beginn des Finales der besten Sambaschulen geriet der festlich geschmückte Wagen der Schule "Paraíso do Tuiuti" im Sambódromo außer Kontrolle und fuhr in die Menschenmenge beobachtete. Mindestens acht Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Ein Mann wurde an einem Absperrgitter durch den schweren Wagen eingequetscht, das Defilee wurde unterbrochen. Nach einer Stunde ging der Umzug weiter, die Tänzer legten aber nach wenigen Minuten aus Respekt vor den Verletzten eine Pause ein.



Diese Oscarverleihung wird mit einer peinlichen Panne in die Geschichte eingehen. Beim letzten Preis der Gala, der Königskategorie bester Film, wurde zunächst das Musical "La La Land" fälschlicherweise als Gewinner verkündet. Schauspieler Warren Beatty und Schauspielerin Faye Dunaway gaben den Film von Damien Chazelle als Sieger bekannt. Doch dann korrigierte die US-Filmakademie diese Aussage: "'Moonlight' hat den Preis als bester Film gewonnen."

Foto: dpa Rund ein Jahr nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang in der Berliner Innenstadt soll heute das Urteil über die beiden Fahrer fallen. Die Männer im Alter von 27 und 25 Jahren hatten in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen schweren Unfall nahe dem Kaufhaus KaDeWe verursacht. Einer der Fahrer rammte einen Jeep, dessen 69-jähriger Fahrer starb. Angeklagt sind sie vor dem Landgericht wegen Mordes. Dass die Staatsanwaltschaft dieses Strafmaß forderte, ist bislang einmalig. Meist geht es in solchen Fällen nur um fahrlässige Tötung mit deutlich geringeren Strafen.



Die Verteidiger plädierten dagegen auf Schuldsprüche wegen fahrlässiger Tötung für den einen Fahrer und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs für den anderen.

Es klingt wie ein Schildbürgerstreich. Seit Wochen haben die Gothaer an den Haltestellen die Qual der Wahl. Sie können sich aussuchen, in welchen Bus sie steigen. Neben den Bussen für die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) fährt auch ein privater Unternehmer - und zwar genau dieselben Strecken zur selben Zeit. So rollt nun schon seit Jahresbeginn auf 13 der insgesamt 41 RVG-Linien ein Bus hinter dem anderen; eine Posse, über die die Gothaer ungläubig den Kopf schütteln. Hintergrund der bizarren Posse in der Thüringer Provinz ist der Streit mit einem privaten Fuhrunternehmer, der aus dem Ruder gelaufen ist. Eine Einigung scheint in weiter Ferne.

Noch einen, in manchen Gegenden zwei Tage Party - dann beginnt am Mittwoch die Fastenzeit. Mehr als die Hälfte der Deutschen können der sogar etwas Gutes abgewinnen. 55 Prozent der Befragten sagten in der repräsentativen Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Gesundheit, sie fänden den mehrwöchigen Verzicht auf ein bestimmtes Genussmittel oder Konsumgut sinnvoll oder gar sehr sinnvoll. Die Fastenbefürworter sind in Bayern mit 65 Prozent deutlich stärker vertreten als in Ost- und Norddeutschland (jeweils 50 Prozent).



Am ehesten verzichten würden die Fastenbefürworter auf Alkohol (68 Prozent) und Süßigkeiten (59). Fleisch folgt mit deutlichem Abstand an dritter Stelle (39). Jeweils ein Drittel (34) der Fastenfans könnte sich vorstellen, den Fernseher nicht einzuschalten oder über Wochen nicht zur Zigarette zu greifen. Ein knappes Viertel (23 Prozent) glaubt, längere Zeit ohne Internet auskommen zu können, fast ein Fünftel (18 Prozent) hält das Auto für entbehrlich.

+++ Emma Stone beste Hauptdarstellerin +++ Moonlight bester Film +++

Die Schule Paraíso do Tuiuti hatte die Parade bei Nieselregen gegen zehn Uhr (Ortszeit) mit einer Hommage an die Revolution des brasilianischen Gesangs durch berühmte Sänger und Musiker wie Gilberto Gil und Caetano Veloso Ende der 60er Jahre eröffnet. Sie bot ein farbenfrohes Spektakel zu Füßen von zwei großen Tukanen, gefolgt von einer Gruppe als indianische Krieger verkleideter Tänzer - wobei der feine Regen der roten Körperbemalung zu schaffen machte. Insgesamt traten in der Nacht zum Montag sechs Sambaschulen im Wettbewerb um den Titel der besten Schule gegeneinander an. Rund 70.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel im Sambodrom, weitere Millionen Menschen am Fernseher. Der Umzug jeder Schule dauert 75 Minuten. Am Montagabend folgen weitere sechs Schulen beim selbsternannten "größten Spektakel der Erde". Foto: AP Foto: AP Foto: AP