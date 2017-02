+++ Der Morgen live +++ Trump glaubt, Grund für Oscar-Panne zu kennen

Trump sagt Dinge: Das könnte hier schon fast eine eigene Rubrik sein. Diesmal hat sich der US-Präsident zu der Panne bei den Oscar-Verleihungen am Montag geäußert: Seine Theorie: Der Zwischenfall, : Das könnte hier schon fast eine eigene Rubrik sein. Diesmal hat sich der US-Präsident zu deram Montag geäußert: Seine Theorie: Der Zwischenfall, bei dem zunächst "La La Land" statt "Moonlight" als bester Film ausgezeichnet wurde, sei nur deshalb passiert, weil die Oscar-Verleihung "so sehr auf die Politik fokussiert" gewesen sei." Das sagte Trump der als ultrarechts eingestuften Website Breitbart News.

"Sie waren so auf die Politik fokussiert, dass sie die Dinge am Ende nicht hingekriegt haben", so Trump und fügte bedauernd hinzu: "Es war ein bisschen traurig" und habe "dem Glamour der Oscars etwas genommen." Der Abend sei ihm "nicht sehr glamourös" vorgekommen und er sei ja auch schon bei den Oscars gewesen. "Es hat etwas sehr Spezielles gefehlt" und am Ende sei es "traurig" gewesen, sagte der US-Präsident.