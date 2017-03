+++ Der Morgen live +++ Frauke Petry will Spott-Karnevalsorden nicht

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Orden? Toll, ja klar - aber bitte nicht solche: AfD-Chefin Frauke Petry hat den Anti-Orden "Pannekopp" des Ruhrgebietskarnevals gewonnen - will ihn aber gar nicht haben. Die karnevalistisch-boshafte Auszeichnung wird in jedem Jahr vom Team des "Geierabends" in Dortmund verliehen. Petry erhalte den aus Stahlschrott zusammengeschweißten Orden für eine Bemerkung über ihre Jugendzeit in Bergkamen bei Dortmund, teilten die Veranstalter gestern mit. Demnach hatte sie gesagt, dort habe es schon in den 1990er Jahren rechtsfreie Räume gegeben - "No-Go-Areas". Die "Geierabend"-Leute schlussfolgern: "Petry geht gar nicht! Wo sie erscheint, breitet sich schlagartig eine mobile No-Go-Area aus."

Für „Risikoschüler“ in Deutschland fordert der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, einen gemeinsamen Kraftakt von Bund, Ländern und Gemeinden. Diese Schüler brauchen mehr Förderung und Unterstützung, so Neher. Auf allen drei Ebenen müsse die Bildungspolitik dafür sorgen, dass die erschreckend hohe jährliche Zahl von knapp 50.000 Jugendlichen ohne Schulabschluss deutlich sinke, sagte der Caritas-Präsident. „Wir können unter dem Aspekt der Chancengerechtigkeit und der demografischen Entwicklung unmöglich akzeptieren, dass wir ganze Gruppen von jungen Menschen einfach abhängen.“ Die Frage der Gerechtigkeit im deutschen Schulsystem steht im Mittelpunkt des Reports „Chancenspiegel 2017“, der heute Vormittag in Berlin vorgestellt wird. Die Ergebnisse finden Sie ab 11 Uhr natürlich auch hier bei uns auf der Seite.

Nur ohne Gepäck: Im Kölner Dom gelten von heute an strengere Sicherheitsbestimmungen. Besucher dürfen keine großen Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke mehr mit in die Kathedrale nehmen. Handgepäck bleibt erlaubt. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten hatte es an Heiligabend erstmals Taschenkontrollen am Kölner Dom gegeben. Die Kathedrale wird jeden Tag von durchschnittlich 20.000 Menschen besucht. Der Dom gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist schon mehrfach zum beliebtesten Bauwerk der Deutschen gewählt worden.

Am Morgen ein paar Tanner-Schimanski-Frotzeleien, weil wir das Thema eben schon hatten? Aber na klar doch, bitte sehr:

Wichtige Nachrichten der vergangenen Stunden: Trump gibt sich in seiner ersten Rede vor dem Kongress versöhnlich und kündigt neue Regeln für die Einwanderung an.

gibt sich in seiner ersten Rede vor dem Kongress versöhnlich und kündigt neue Regeln für die Einwanderung an. Im US-Bundesstaat Alabama ist ein Autofahrer in eine Schülerparade gefahren und hat zwölf Kinder verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das aber kein Terrorakt, sondern ein Unfall.

und hat zwölf Kinder verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das aber kein Terrorakt, sondern ein Unfall. Die EU hat den Weg frei gemacht, um Menschen aus der Ukraine für 90 Tage die visafreie Einreise zu ermöglichen.

hat den Weg frei gemacht, um für 90 Tage die visafreie Einreise zu ermöglichen. Der Pokalabend im Fußball fiel zur Hälfte aus. Frankfurt setzte sich etwas mühsam gegen Bielefeld durch, die Partie Lotte-Dortmund fand schlammbedingt dagegen gar nicht erst statt.

Was einen guten Karnevalsabend ausmacht? Zum Beispiel, dass man Menschen mit tollen Kostümen trifft. Eines meiner Highlights gestern Abend: Ich hatte plötzlich das Gefühl, dem leibhaftigen Christian Tanner gegenüber zu stehen. Sie wissen schon, der Co von Schimanski. Da ging mein Herz auf. Wirklich. Obwohl Tanner ja in seiner letzten Folge in der Telefonzelle und so... Foto: SPIEGEL ONLINE

Nubbel-Trauerzug, Video: A.Himmelrath/ SPIEGEL ONLINE