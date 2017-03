+++ Der Morgen live +++ Stundenlanger Amazon-Ausfall durch Tippfehler

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Störung in Amazons Web-Service, stundenlang diverse Websites beeinträchtigte, ist durch einen Tippfehler ausgelöst worden. Ein Mitarbeiter habe bei Wartungsarbeiten etwas Speicherkapazität abschalten wollen, erklärte der Online-Händler und Cloud-Anbieter. Durch einen fehlerhaft eingegebenen Befehl seien jedoch auf einen Schlag zu viele Server des Amazon -Speicherdienstes S3 vom Netz gegangen.



Das habe eine Kettenreaktion in anderen Systemen ausgelöst, die dadurch einen Neustart benötigten. Eines der Untersysteme verwaltete die Informationen zum Speicherort aller Dateien in der Region, was auch das Ausmaß der Probleme erklärt.



Die Störungen dauerten rund vier Stunden. Probleme hatten unter anderem die Foto-App Snapchat, die Reise-Website Expedia, Medien-Websites wie "Buzzfeed" oder "Medium". Nutzer berichteten auch, dass Amazons sprechende Assistenz-Software Alexa in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Auch die Amazon-Seite, auf der Störungen angezeigt werden, funktionierte nicht mehr.



Amazon ergriff Konsequenzen. Durch eine Änderung kann nun nicht mehr so viel Speicherkapazität auf einmal vom Netz genommen werden, dass die Systeme unter ein bestimmtes Funktionsniveau rutschen.



Viele Start-ups und auch etablierte Unternehmen holen sich Rechenleistung bei Amazons Cloud-Sparte AWS mit dem Speicherdienst S3. Deswegen sind Ausfälle oft weit spürbar.

Eine Lawine hat in den italienischen Alpen eine größere Gruppe von Skifahrern getroffen und mindestens drei Menschen getötet. Es habe auch ein deutsches Opfer gegeben, teilten die Einsatzkräfte laut Nachrichtenagentur Ansa mit. Die Lawine ging in Courmayeur im Aostatal südlich des Montblancs ab, fünf Menschen wurden verletzt, sagte ein Sprecher der Bergrettung. Ein Mensch befinde sich in kritischem Zustand. Laut Ansa gab es neben dem deutschen auch ein italienisches und ein belgisches Todesopfer. 18 Skifahrer waren wohl abseits der Piste unterwegs, als sich das Schneebrett löste.

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify hat nach eigenen Angaben die Marke von 50 Millionen zahlenden Nutzern geknackt. Diese Zahl nannte das Unternehmen gestern im Internetdienst Twitter und bedankte sich bei seinen Abonnenten. Der Dienst steigerte die Zahl seiner zahlenden Nutzer damit seit Mitte September um 25 Prozent. Spotify ist die Nummer eins auf dem Markt für Streamingdienste.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr die Arbeitsanträge von 27.000 Ausländern abgelehnt. Wie die "Rheinische Post" heute berichtet, standen in diesen Fällen für die angebotene Arbeit auch Inländer zur Verfügung oder die Jobs waren unterbezahlt. Den Angaben zufolge wurden 2016 im Zuge der so genannten Vorrangprüfung mehr als doppelt so viele Anträge von Flüchtlingen und Drittstaatlern auf eine Beschäftigung in Deutschland abgelehnt als noch zwei Jahre zuvor.

Schock für Atlético Madrid: Fernando Torres ist beim Remis in La Coruña mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Ärzte mussten dem Stürmer die Zunge aus dem Rachen ziehen.

Niemand bei Hochtief hat die Absicht sich um den Bau einer Mauer zu bewerben... USA: Hochtief will doch keine Mauer zu Mexiko bauen Alles nur ein Irrtum? Das Unternehmen Hochtief will plötzlich nie in Erwägung gezogen haben, zwischen den USA und Mexiko eine Mauer zu bauen. Am Dienstag klang das noch anders.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat sich vor dem Hintergrund der angespannten deutsch-türkischen Beziehungen gegen ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder ausgesprochen. Sie sagte gestern Abend im ZDF, derzeit sei die Regierung "nicht für einen Kollaps aller Beziehungen" zu Ankara. "Natürlich wollen wir Gespräche führen mit Ministern. Und natürlich darf man bei uns einreisen." Nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Yücel war parteiübergreifend scharfe Kritik an Ankara laut geworden, bis hin zu Forderungen nach einem Einreiseverbot für Regierungsmitglieder. Unsere aktuelle Berichterstattung zur Türkei: Eine Analyse zum geplatzen Auftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau Der deutsche Botschafter in Ankara wurde einbestellt

Vor der Küste Libyens sind knapp tausend Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet worden. Die Flüchtlinge hätten sich an Bord von vier Schlauch- sowie zwei Holzbooten befunden, teilte die italienische Küstenwache mit, welche die Rettungsmaßnahmen koordinierte. An dem Einsatz waren demnach auch ein norwegisches Schiff im Rahmen der EU-Grenzschutzmission Frontex sowie zwei Schiffe von Hilfsorganisationen beteiligt.

Dank verbesserter Kriminaltechnik löst die Polizei immer wieder auch oft Jahrzehnte lang offene Taten. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge Hunderte dieser "Cold Cases". Die Jahre sind ins Land gezogen, die Täter oft schon sehr alt. Sollen sie ebenfalls ins Gefängnis gehen? Der Wiesbadener Kriminologe Rudolf Egg schlägt deshalb neue Sanktion für betagte und gebrechliche Täter vor. "Ich könnte mir eine Art Hausarrest für Personen vorstellen, wo wegen der Schwere der Schuld keine völlige Freiheit verantwortbar wäre, aber eben keine große Gefahr besteht", sagt Egg mit Blick auf Täter, bei denen es wegen Alter oder Krankheit keine Fluchtgefahr gibt.



Mit der Strafe, bei der Täter in ihren vier Wänden bleiben müssten, die sie pro Tag etwa nur für eine Stunde verlassen dürften, könnten ansonsten auch haftunfähige Menschen bestraft werden. "Eine älter werdende Gesellschaft muss sich dem Thema stellen", sagte Egg. Aktuell setzten einige Bundesländer dagegen auf eigene Gefängnisse für Über-50-Jährige. Der Hausarrest könnte eine Ergänzung "für ungewöhnliche Personen sein".