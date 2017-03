+++ Der Morgen live +++ US-Minister bezeichnet Sklaven als Einwanderer

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Bei der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals will die EU-Kommission offenbar den Druck auf Volkswagen erhöhen. Wie die "Welt" sowie das "Handelsblatt" meldeten, wollen die nationalen Verbraucherschutzbehörden der EU-Staaten bei einem Treffen in Brüssel heute aller Voraussicht nach erstmals gemeinsam einen Rechtsverstoß des Konzerns feststellen. Sollte VW nicht Zugeständnisse an die betroffenen Kunden machen, könnten nationale Behörden auf der Grundlage des Rechtsgutachtens Strafzahlungen gegen den Konzern verhängen. VW weigert sich bisher unter Verweis auf die unterschiedliche Rechtslage sowie die Höhe der Kosten, betroffene Kunden genau so zu entschädigen wie in den USA.

Im Rechtsstreit zwischen einem syrischen Flüchtling und Facebook könnte das Landgericht Würzburg heute ein wegweisendes Urteil sprechen. In dem Fall geht es um die Frage, ob das Netzwerk alle Beiträge suchen und löschen muss, die den Flüchtling als Terroristen verunglimpfen. Der Vorsitzende Richter der Ersten Zivilkammer will am frühen Nachmittag sein Urteil verkünden. Anas M. hatte gegen Facebook geklagt, weil er auf verleumderischen Fotomontagen fälschlicherweise als Terrorist und Attentäter dargestellt worden war. Die Bildmontagen brachten den Syrer sowohl mit dem tödlichen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt als auch mit einem brutalen Angriff auf einen Obdachlosen in München in Verbindung.

Rund fünf Monate nach dem ersten Anlauf beginnt in Bremervörde erneut ein Gerichtsprozess gegen drei mutmaßliche Gaffer. Sie sollen im Sommer 2015 nach einem Verkehrsunfall, der zwei Menschen das Leben kostete, die Arbeit der Einsatzkräfte behindert haben. Laut Anklageschrift griffen zwei der drei Brüder Polizisten und Feuerwehrleute an, verletzten und bedrohten sie. Damals war ein Auto frontal in ein Eiscafé in Bremervörde gerast, zwei Menschen starben. Mehrere weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer.



Den heute 20, 27 und 37 Jahre alten Angeklagten wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte Nötigung vorgeworfen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kann mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Der Anwalt der Angeklagten erzählt die Geschichte anders: Sein Mandant, der heute 27-Jährige, sei gut bekannt mit dem Betreiber der Eisdiele und habe sich nur erkundigen wollen, wie es ihm gehe.

Foto: Reuters Es ist einer der härtesten Wettbewerbe der Welt - das Hundeschlittenrennen Iditarod quer durch Alaska. Es führt über mehr als 1850 km durch kaum berührte Natur. Seit 1973, alljährlich im März, versuchen Schlittenfahrer und ihre Hunde ihr Glück auf Teilen der historischen Strecke des Iditarod Trails, von Anchorage nach Nome. Startschuss war gestern. Der Sieger? Noch unbekannt.

Für Österreich ist das von Deutschland und Frankreich befürwortete Modell einer EU mit zwei Geschwindigkeiten nicht der beste Weg. "Es ist kein Wunschszenario", sagte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gestern Abend in der Nachrichtensendung "ZiB2". Viel besser wäre eine EU, die sich in vielen kleinen Fragen zurücknehme, aber in Fragen der Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gemeinsam Handlungsfähigkeit beweise, sagte Kurz. Dazu gehöre vor allem der Schutz der Außengrenzen und das Reagieren auf die Terrorgefahr. Dafür gebe es viel Unterstützung der Mitgliedsstaaten. "Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird", sagte Kurz.

Die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde Carb, Mary Nichols, sieht nach dem VW-Skandal Überprüfungsbedarf beim Schadstoffausstoß weiterer Autos. Leider sei zu erwarten, dass VW kein Einzelfall gewesen sei, sagte Nichols am Montagabend in einer Videoschaltung als Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Nichols verwies auf ein Verfahren wegen Auffälligkeiten bei Fiat Chrysler , das aber noch laufe. Weitere Untersuchungen bei Diesel- wie Benzin-Fahrzeugen seien geplant. Ihre Behörde hatte die Aufdeckung des VW-Skandals in den USA mit ins Rollen gebracht.

Der Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un sorgt für massive Spannungen zwischen Nordkorea und Malaysia. Jetzt hat Pjöngjang malaysische Bürger quasi in Geiselhaft genommen: Die Behörden lassen sie nicht mehr ausreisen. Die malaysische Botschaft sei über das vorübergehende Ausreiseverbot informiert worden, berichteten Nordkoreas Staatsmedien. Kuala Lumpur müsse die Sicherheit der nordkoreanischen Bürger in Malaysia durch eine "faire Aufklärung des Falls" garantieren. Nordkorea steht im Verdacht, den Anschlag im Februar auf Kims Halbbruder Kim Jong Nam mit dem gefährlichen Nervengas VX auf dem Flughafen in Kuala Lumpur in Auftrag gegeben zu haben.

Die Umstellung wird auch ein weiterer Schritt hin zum Ende des frei empfangbaren Fernsehens markieren. Über Antenne strahlen ab dem 29. März die privaten Sender wie Pro7, Sat.1 und RTL ihr Programm im digitalen Antennen-Fernsehen nur noch in HD-Qualität aus. Die Kosten für die angefallenen Investitionen wollen die Sender an die Zuschauer zumindest teilweise weiterreichen: Deshalb wird das Programm der Privatsender verschlüsselt und kostenpflichtig.

Gut drei Wochen vor dem Start des neuen Antennenfernsehens DVB-T2 HD am 29. März haben viele der 3,4 Millionen deutschen DVB-T-Haushalte noch nicht umgerüstet. Nach Zahlen der Deutschen TV-Plattform wurden bislang 504 000 Empfangsboxen für DVB-T2 HD verkauft. Der Absatz geeigneter Empfänger nimmt allerdings langsam Fahrt auf. Wurden im Dezember 2016 rund 79.000 Geräte verkauft, waren es im Januar 2017 bereits 165.000 Stück. Zum Empfang von DVB-T2 HD mit mehr Kanälen und HD-Auflösung ist zwingend ein neues Empfangsgerät nötig. Alte DVB-T-Empfänger sind nicht geeignet.

Die Äußerungen lösten umgehend Entrüstung aus. "Einwanderer???", kommentiere die NAACP, die größte schwarze US-Bürgerrechtsorganisation, Carsons Rede beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Anne Frank Center for Mutual Respect, eine Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam, bezeichnete die Äußerungen als "tragisch, schockierend und inakzeptabel". Der Präsident des US-Zentrums, Steven Goldstein, sprach von einer Beleidigung. Carsons Ministerium konterte in einer Erklärung: "Niemand glaubt ernsthaft, dass er freiwillige Einwanderung mit unfreiwilliger Zwangsarbeit gleichsetzt." Solche Auslegungen der Ministerworte seien die "zynischste Interpretation" des Gesagten.

Foto: Reuters Ein Mitglied aus der Trump-Equipe macht wieder mal von sich sich reden. Diesmal ist es US-Wohnungsbauminister Ben Carson, der gestern mit Äußerungen über die Sklavenzeit in den USA für Empörung gesorgt hat. In einer Ansprache an Mitarbeiter seines Ministeriums in Washington bezeichnete der afroamerikanische ehemalige Neurochirurg Sklaven als "Einwanderer", die von Erfolg und Glück für ihre Familien in den USA geträumt hätten. "Das ist Amerika: ein Land der Träume und Chancen", sagte Carson, der selbst in ärmlichen Verhältnissen in Detroit aufwuchs. "Da waren andere Einwanderer, die im Bauch von Sklavenschiffen hierhin kamen, sogar länger arbeiteten, sogar härter für weniger." Aber auch diese Menschen hätten "einen Traum" gehabt, dass ihre Nachkommen nach "Wohlstand und Glück in diesem Land" streben, sagte Carson.