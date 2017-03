+++ Der Morgen live +++ Aldi-Entführer offenbar kürzlich verstorben

162 Nichtregierungsorganisationen aus mehr als 20 Ländern haben die Regierungen aufgefordert, in i hrer Flucht- und Migrationspolitik die Menschenrechte zu achten . In dem heute vorgestellten Appell der Organisationen - darunter Pro Asyl, Save the Children und Oxfam - heißt es, die Regierungen müssten die Rechte und Werte hochhalten , "die seit 60 Jahren die Gründungsprinzipien der Europäischen Union bilden." Flüchtlinge dürften nicht einfach abgewiesen werden. Notwendig sei eine "nachhaltige, weitsichtige Migrationspolitik" gerade vor dem Hintergrund erstarkender rechtspopulistischer Kräfte. Dazu gehöre, sichere und reguläre Zugangswege nach Europa mit humanitären und anderen Visa auszuweiten, mehr Plätze für die dauerhafte Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge zu schaffen und die Bedingungen für Familienzusammenführungen zu verbessern.

Die britische Premierministerin Teresa May hat mit ihrem Brexit-Gesetz einen Rückschlag im Oberhaus erlitten: Das House of Lords stimmte gestern in London gegen den Willen der Regierung für einen Zusatz zu Mays Gesetzentwurf, um dem Parlament das letzte Wort über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU einzuräumen. Der nun angenommenen Klausel zufolge sollen die Volksvertreter die Vereinbarung mit der EU annehmen oder ablehnen können. Kritiker hatten moniert, dies laufe auf ein Veto-Recht des Parlaments hinaus, das die Verhandlungsposition der britischen Regierung in Brüssel schwäche. Mays Regierung hatte dem Parlament im vergangenen Monat zwar ein Votum über den endgültigen Austrittsvertrag zugestanden. Zugleich ließ die Regierung erkennen, die EU auch dann zu verlassen, wenn das Parlament den Vertrag ablehnt.