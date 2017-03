+++ Der Morgen live +++ Polizei in Las Vegas lockt Obdachlosenmörder mit Puppe

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Mit der Musik des kanadischen Rappers Drake hätte der russische Komponist Peter Tschaikowski (1840-1893) womöglich nicht so viel anfangen können. Nun stoßen die beiden zumindest musikalisch aufeinander: Das Sinfonieorchester in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania will drei Sätze aus Tschaikowskis 5. Sinfonie mit mehr als einem Dutzend Titeln von Drake vermischen. "Für einige mag es eine ungewöhnliche Mischung sein, für andere geradezu abstoßend", sagte Dirigent Steve Hackman zu dem für den 22. März geplanten Konzert. Beide Komponisten hätten aber mehr gemeinsam, als es scheine. Hier ein erster Eindruck:

Foto: dpa Airbnb hat bei Investoren insgesamt rund eine Milliarde Dollar eingesammelt. Nach den 555 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, kamen nun noch einmal 448 Millionen Dollar zusammen, wie der Zimmervermittlungsdienst gestern mitteilte. Damit ist der Konzern nach Angaben aus dem Firmenumfeld mit 31 Milliarden Dollar bewertet. Seit dem zweiten Halbjahr 2016 macht das Startup Gewinn. Pläne für einen baldigen Börsengang gibt es dem Unternehmen zufolge aber nicht. Seit seiner Gründung 2008 sammelte Airbnb, das von Kritikern immer wieder für steigende Wohnungs- und Mietpreise mitverantwortlich gemacht wird, insgesamt mehr als drei Milliarden Dollar ein. (Das Blid zeigt übrigens ein besonderes "Hotelzimmer", dass Airbnb im vergangenen Jahr als Preis ausgelobt hat: Es ist eine Art Glasschüssel inmitten eines Haifischbeckens im Aquarium von Paris.)

Der EU-Gipfel in Brüssel endet heute mit einer Debatte über die Zukunft der Europäischen Union. Die britische Premierministerin Theresa May, deren Land aus der EU austreten will, wird daran nicht mehr teilnehmen. Die 27 verbleibenden Länder wollen sich auf Eckpunkte einer Erklärung zur Feier des 60. Jahrestags der Römischen Verträge am 25. März einigen. Damals war der Grundstein für die Europäische Union gelegt worden.



Zum Auftakt des EU-Gipfels hatten die Staats- und Regierungschef gestern gegen den Widerstand Polens EU-Ratspräsident Donald Tusk wiedergewählt. Tusk kann nun bis 2019 im Amt bleiben. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS wirft Tusk Parteilichkeit vor, PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski gilt als Tusks politischer Erzfeind.

Heute entscheiden Bundestag und Bundesrat über die geplanten Änderungen der umstrittenen Pkw-Maut. Die seit 2015 bestehenden Gesetze sollen nach einem Kompromiss mit der EU-Kommission nachgebessert werden. Brüssel will dann grünes Licht für die Maut geben. Demnach sollen die Preise der Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker differenziert werden. Inländer mit abgasarmen Euro-6-Autos sollen als Ausgleich für ihre Mautzahlungen um 100 Millionen Euro mehr bei der Kfz-Steuer entlastet werden als bisher vorgesehen. Zustimmungspflichtig sind die Maut-Gesetze nicht. Die Länderkammer könnte in einem späteren Schritt aber den Vermittlungsausschuss mit dem Bundesrat anrufen. Dies würde das gesamte Verfahren kurz vor der Bundestagswahl verzögern.

Foto: dpa Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen heute mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen: Ver.di hat die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand hat um 4 Uhr begonnen und soll bis morgen früh um 5 Uhr dauern. (Mehr dazu können Sie



Südkoreas Verfassungsgericht hat Präsidentin Park Geun Hye wegen einer Korruptionsaffäre offiziell des Amtes enthoben. Das Gericht bestätigte am Freitag ein entsprechendes Parlamentsvotum vom Dezember. Das Vorgehen Parks habe den Geist der Demokratie und den Rechtsstaat "ernstlich geschädigt", sagte der Vorsitzende Richter Lee Jung Mi bei der Urteilsbegründung in Seoul. Nach dem einstimmigen Urteil kann Park nun nicht mehr ins Amt zurückkehren. Nach dem Parlamentsvotum hatte sie zwar umgehend ihre Amtsvollmachten verloren. Allerdings behielt sie zunächst den Titel als Staatschefin und konnte im Präsidentenpalast bleiben. Nun muss binnen 60 Tagen neu gewählt werden.

Und noch eine Meldung aus Las Vegas: Wegen eines bizarren Streits um eine Decke musste eine Maschine von Las Vegas auf dem Weg nach Honululu einen außerplanmäßigen Stopp in Los Angeles einlegen. Ein 66-jähriger Passagier hatte kurz nach dem Start nach einer Decke gefragt, wie ein Sprecher der dortigen Flughafenpolizei sagte. Er habe sich anschließend aber sehr aufgeregt, weil er dafür zwölf Dollar zahlen sollte, und verlangte nach einem führenden Manager der Airline. Während eines Funkgesprächs in der Sache soll der empörte Passagier gesagt haben, er würde deshalb gerne mit jemanden "nach draußen gehen". Der Pilot habe dies als Bedrohung empfunden und angeordnet, dass die Maschine nach Los Angeles umgeleitet werde.

In Las Vegas ist die Polizei mit einer Puppe auf die Jagd nach einem Obdachlosenmörder gegangen. Sie legten sie mit einer Perücke, Parka und einem alten Hut verkleidet in einen Schlafsack und legten sich auf die Lauer. Sie mussten nicht lange warten. Wenige Tage später näherte sich der Polizei zufolge ein 30-Jähriger und schlug mehrmals mit einem Hammer wuchtig auf den Kopf der Puppe ein. Überwachungskameras filmten die Attacke, er wurde festgenommen. Er lebt ebenfalls auf der Straße.



Für die mutmaßlichen Morde der beiden Obdachlosen wird der Mann zunächst nicht angeklagt. Seinem Verteidiger Philip Kohn zufolge wird geprüft, ob er psychisch krank und deshalb nicht schuldfähig ist.