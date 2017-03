+++ Der Morgen live +++ Muslime dürfen nun doch in Schützenvereine

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

aktiv in katholischen Schützenvereinen mitmachen dürfen. Das hat die Vertreterversammlung des Bunds der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Schützenkönig Mithat Gedik zum Rücktritt zu bewegen. Ein Umdenken sei "bitter nötig", sagte der muslimische Schützenkönig, der das Ganze losgetreten hatte, der Muslime und Homosexuelle sollen künftigmitmachen dürfen. Das hat die Vertreterversammlung des Bunds der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Leverkusen beschlossen . Auslöser für den Richtungswechsel ist der Fall eines muslimischen Schützenkönigs im westfälischen Werl. Nach den derzeitigen Statuten hätte der 2014 gar nicht erst Schützenbruder werden dürfen, wie der Dachverband meinte. Der Verband hatte vor gut zwei Jahren vergeblich versucht, denn. Ein Umdenken sei "bitter nötig", sagte der muslimische Schützenkönig, der das Ganze losgetreten hatte, der Westfälischen Allgemeinen. Die historischen Schützen Europas würden gern von der Unesco ins immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen werden. Bislang wurde dies verweigert, weil nicht jeder mitmachen darf. Der katholische Verband spricht für rund 130.000 Bruderschaften, mit insgesamt rund 400.000 Schützen in sechs Diözesen: Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn und Trier.

Zwei Unbekannte haben ein Hotel im bayerischen Bad Kissingen überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die zwei Maskierten in der Nacht zum Montag in das Hotel ein, fesselten den Nachtportier und stahlen Bargeld. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß. Wie hoch der Betrag war, sagte die Polizei nicht. Der Angestellte konnte sich befreien und die Polizei rufen. Nach den Tätern wird noch gefahndet.

Der Der britische Popstar Ed Sheeran hat offenbar einen ungewöhnlichen Auftritt: Der Sänger wird in einer Gastrolle in der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein. Man wolle damit Maisie Williams überraschen, die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, ist ein großer Sheeran-Fan. Einzelheiten über die Rolle des Sängers wurden nicht bekannt. Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen. Foto: AP

An einer Mülldeponie am Rande der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind durch ins Rutschen geratenen Abfall dutzende Häuser verschüttet worden und mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten Opfern des Unglücks habe es sich um Müllsammler gehandelt, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung gestern. Bislang seien 46 Todesopfer gefunden worden - 32 weibliche und 14 männliche Opfer, sagte eine Sprecherin. Unter ihnen seien auch Kinder. Es handle sich vornehmlich um Menschen, die den Müll nach brauchbaren Dingen durchsucht hätten.

keinen Kontakt zu seinem Vater, wenn es um die Geschäft geht. Das sagte Donald Trump Junior nun Der Sohn von US-Präsident Donald Trump hat angeblich. Das sagte Donald Trump Junior nun laut "Guardian" vor einer Versammlung von Republikanern in Dallas. Immer wieder wird dem Präsidenten unterstellt, es gebe ein Interessenskonkflikt zwischen seinen Amtsgeschäften und seinen Firmen. Kritiker sagen, die Trennung gehe nicht weit genug, immerhin weigere sich Trump bislang, seine Geschäftsanteile zui veräußern. Wie groß diese Anteile allerdings genau sind, ist unklar, denn seine Steuererklärungen hat er bislang nicht - wie für einen Präsidenten üblich - veröffentlicht.

Als ich heute Morgen zum Auto ging, habe ich natürlich darauf geachtet, ob sich lautlos und ohne Lichter ein Auto anschleicht, um mich zu überfahren. Bevor Sie nun denken, mir würde der Helm qualmen: Das war gestern die Story im "Tatort". Aber kann das wirklich sein? Kann man ein Auto so umbauen, wie im Film gezeigt? Mein Kollege Michail Hengstenberg erzählt, was machbar ist und was in die künstlerische Freiheit der Filmemacher fällt. "Tatort"-Faktencheck: So realistisch war der Auto-Mord

Durch die Panikreaktion eines Busfahrers nach einem ersten Unfall sind in Haiti insgesamt 38 Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben ereignete sich in der Stadt Gonaives gestern zunächst ein Unfall mit einem Toten und einem Verletzten. Als Passanten daraufhin versuchten, den Bus samt Insassen in Brand zu setzen, raste der Busfahrer davon und fuhr in eine Gruppe mit Straßenmusikern, wodurch weitere 37 Menschen getötet wurden. Nach dem ersten Unfall hätten "Menschen, die keine Unfallopfer waren, versucht, den Autobus mit den Fahrgästen darin anzuzünden", sagte ein Zivilschutzbeauftragter. Der Fahrer habe dann Gas gegeben und sei auf Straßenmusikanten, sogenannte Rara-Bands, getroffen. "Er ist in sie hineingerast - und 33 kamen ums Leben." Im Krankenhaus erlagen später vier weitere ihren schweren Verletzungen.

Wegen eines Streiks des Bodenpersonals fallen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld heute fast alle Flüge aus. Der Flughafenbetreiber Berlin Airport teilte gestern Abend mit, in Tegel würden 448 Flüge gestrichen und in Berlin-Schönefeld 194. Die Zahl könne sich noch leicht erhöhen. Passagiere sollten sich vor Reisebeginn bei ihrer Fluggesellschaft informieren, ob ihr Flug stattfinde. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Bodenpersonal zuvor aufgerufen, heute mit Beginn der Frühschicht um 4 Uhr die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll morgen gegen 5 Uhr enden. Das Bodenpersonal an den beiden Airports hatte bereits am Freitag gestreikt. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2000 Beschäftigten der Bodendienste an den beiden Berliner Flughäfen. Allen Betroffenen wünsche ich gute Nerven und eine stressfreie Ersatzverbindung.

Auf der Suche nach dem Leck im Zusammenhang mit den jüngsten Wikileaks-Enthüllungen konzentrieren sich die Ermittlungen des US-Geheimdienstes CIA einem Bericht zufolge auf ehemalige Vertragspartner. Wie die US-Zeitung "Wall Street Journal" gestern berichtete, interessierten sich die Ermittler zunächst für ein kleines Software-Unternehmen, das offenbar über die notwendigen Sicherheitsgenehmigungen verfügte und mit der CIA an Hacker-Projekten arbeitete. Einige der Mitarbeiter seien "unzufrieden" gewesen, vor allem nachdem sie ihren Auftrag für die CIA verloren hätten. Als Vergeltung hätten sie möglicherweise die Daten durchsickern lassen. Die am Dienstag veröffentlichten Dokumente stammen nach Angaben von Wikileaks aus dem CIA-Zentrum für Cyberaufklärung in Langley bei Washington. Die 8.761 Dokumente zeigen demnach, wie die Software der Regierungshacker unter anderem in iPhones von Apple, Android-Geräte von Google und sogar Samsung-Fernseher eindringt und die Geräte zum Abhören nutzt.

Der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat von einem Freund Luxus-Anzüge im Wert von mehreren tausend Euro als Geschenk angenommen. In einem Interview mit der Zeitung "Les Echos" gab Fillon zu, dass er die Anzüge angenommen habe, sah darin aber nichts Verwerfliches: "Ein Freund hat mir die Anzüge im Februar angeboten. Na und?" Die Sonntagszeitung "Le Journal du dimanche" hatte berichtet, dass ein "spendabler Freund" zwei Anzüge für Fillon mit einem auf den 20. Februar datierten Scheck über 13.000 Euro bei einem Pariser Nobel-Schneider bezahlt habe. "Ich habe auf Bitten von François Fillon bezahlt", zitierte die Zeitung den Gönner. Der Vorgang sei aus dem Umfeld des konservativen Kandidaten bestätigt worden. Der lange als klarer Präsidentschaftsfavorit gehandelte 63-Jährige ist wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau in Umfragen abgestürzt. Hier lesen Sie die Meldung dazu.

Die Nachrichten aus der Nacht: Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat das vergangene Jahr als das bislang schlimmste für Kinder in Syrien seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 bezeichnet. Schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder in Syrien erreichten 2016 einen "traurigen Höchststand", erklärte Unicef. Insgesamt seien mehr als 2.500 Fälle von direkter Gewalt und schweren Kinderrechtsverstößen offiziell dokumentiert worden. Allein für das vergangene Jahr bestätigte die Organisation den gewaltsamen Tod von 652 Kindern - "ein Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr". Hier lesen Sie den Bericht dazu.