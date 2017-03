+++ Der Morgen live +++ Trier nimmt umstrittenes Marx-Geschenk an

Es rappelt in London.

Dem britischen Antrag zum Austritt aus der EU steht nichts mehr im Weg:Es ermächtigt diese, bei der EU in Brüssel offiziell den Austritt Großbritanniens zu erklären und die Austrittsverhandlungen aufzunehmen. Das parlamentarische Verfahren ist nun abgeschlossen, die Austrittserklärung soll noch in diesem Monat eingereicht werden. Die Zustimmung des House of Lords galt nach dem Votum des Unterhauses am Abend als Formsache. Die nun verabschiedete Vorlage sieht kein Veto-Recht des Parlaments für das Ergebnis der Austrittsverhandlungen vor. Das Oberhaus hatte versucht, eine derartige Klausel in dem Gesetz zu verankern, war dabei aber am Widerstand des Unterhauses gescheitert. Hier lesen Sie den Bericht.