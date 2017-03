+++ Der Morgen live +++ Trump stellt Autobauern laxere Umweltregeln in Aussicht

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: AP Der zweifache Oscar-Preisträgers Ben Affleck ist wegen Alkoholsucht in Behandlung gewesen. Auf seiner Facebook-Seite gab der Schauspieler und Regisseur bekannt, dass er eine Suchttherapie abgeschlossen habe. Mit Alkohol-Problemen habe er schon in der Vergangenheit zu tun gehabt und er werde weiter dagegen vorgehen. Er wolle "der beste Vater sein, der ich nur sein kann", schrieb Affleck, der drei Kinder hat.



Er dankte in der Mitteilung Familie und Freunden, besonders seiner langjährigen Partnerin und Kollegin Jennifer Garner (44, "Dallas Buyers Club"). Sie habe ihn unterstützt und für die Kinder gesorgt, als er seine "Arbeit" getan habe. Er werde noch viele Schritte in dem Erholungsprozess absolvieren.



Das Schauspieler-Paar war 2015 nach zehn Jahren Ehe auseinandergegangen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.

Wissenschaftler haben in Portugal einen etwa 400.000 Jahre alten menschlichen Schädel gefunden - eines der ältesten derartigen Fossilien, die je in Europa entdeckt wurden. Die Forscher um Joao Zilhao von der Universität Barcelona seien in einer Ausgrabungsstätte bei Aroeira auf den Schädel gestoßen, teilte die an den Grabungen beteiligte Universität Complutense Madrid mit.



Die Forschungsergebnisse wurden in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Die Archäologin Montserrat Sanz bezeichnete den Fund als "unerwartetes Geschenk". Das Team habe am letzten Tag von Grabungen im Jahr 2014 plötzlich neben einer Säule den Schädel entdeckt. Auch Tierreste und Steinwerkzeuge seien gefunden worden.

Foto: dpa Zum dritten Mal hat der Amerikaner Mitch Seavey das wohl härteste Hundeschlittenrennen der Welt gewonnen und dabei zwei Rekorde aufgestellt. Nach acht Tagen, drei Stunden und vierzig Minuten ging der Hundeschlittenführer gestern Nachmittag (Ortszeit) beim Iditarod in Nome im Westen Alaskas mit elf Hunden durchs Ziel. Das ist ein Streckenrekord in der 45-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Zudem ist Seavey mit 57 Jahren der älteste Sieger.

Zum Auftakt des europäischen Superwahljahres sind rund 13 Millionen Niederländer aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Vor den Wahlen in Frankreich und auch Deutschland schaut Europa vor allem auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt.



Experten befürchten, dass andere anti-europäische Bewegungen und Parteien Auftrieb bekommen könnten, wenn Wilders Erfolg hat. Der niederländische Premier Mark Rutte hatte an seine Landsleute appelliert, dem "falschen Populismus" in Europa eine Absage zu erteilen. Die meisten Wahllokale öffnen um 7:30 Uhr. An einigen Bahnhöfen konnten die Wähler bereits seit Mitternacht ihre Stimme abgeben. Die ersten Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale ab 21.00 Uhr erwartet.

Hashem Al-Ghaili ist eine Art Popstar der Wissenschaftsvermittlung. Der junge Mann aus Bremen hat auf Facebook fast 7,6 Millionen Follower (Angela Merkel hat 2,4 Millionen Anhänger). Ob Impfungen, Klimawandel oder künstliche Intelligenz, die Beiträge des 26-Jährigen auf seiner Seite "Science Nature Page" stellen wissenschaftliche Durchbrüche in den Vordergrund. Sie sollen die Welt zeigen, wie sie in einigen Jahren aussehen könnte. Al-Ghaili wuchs auf dem Land im Jemen auf, aktuell studiert er Molecular Life Sciences an der Jacobs University in Bremen.

Hier eine kleine Kostprobe:

Foto: dpa Rushhour in Kambodscha: In Trapang Anchanh machen sich Arbeiter auf den Weg zu ihrer Fabrik - auf sie wartet ein langer Arbeitstag.

Währenddessen treffen - begleitet von einem großen Polizeiaufgebot - am Freitag und Samstag die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU in Baden-Baden ein. Viele Delegationen haben sich bereits für morgen angekündigt. Insgesamt werden rund 1800 Gäste erwartet, die Hotels in der Stadt sind voll. Wie viele Polizisten im Einsatz sein werden, verrät die Polizei nicht, neben Beamten aus Baden-Württemberg kommt ein kleiner Teil auch aus anderen Bundesländern. Alle Vorbereitungen liefen wie geplant, sagte ein Polizeisprecher.

Außerhalb des abgesperrten Tagungsbereichs wollen derweil Protestgruppen für ihre Konzepte einer alternativen Weltwirtschaft trommeln. Unter anderem ist eine Demonstration des Bündnisses NoG20 mit rund 1000 Teilnehmern angekündigt. Neben dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac sind auch Gewerkschaften sowie linke Gruppierungen und Umweltverbände beteiligt.

Begleitet von einer großen Delegation mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien reist der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer heute nach Moskau. Höhepunkt des dreitägigen Besuches ist ein für morgen geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir miteinander reden und nicht übereinander", sagte der CSU-Chef in München. Nur so könnten konstruktive Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt werden.



Ziel der Reise sei es, die Beziehungen zwischen Bayern und Russland in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Bildung und Landwirtschaft zu verbessern und mit Russland im Gespräch zu bleiben. "Dialog und Austausch sind nicht nur für die Lösungen von Konflikten wichtig, sondern auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit."

Ich könnte Ihnen ja jetzt ein Youtube-Video mit Tipps fürs bessere Schlafen anbieten. Doch das wäre wohl nicht der passende Zeitpunkt. Außerdem ist die angebotene Zen-Musik jedesmal deutlich länger als eine Stunde (was mich zu der Frage veranlasst, was die eigentlich erreichen wollen. Denn die Musik versetzt einen ja womöglich tatsächlich zunächst in einen Dämmerzustand - und hält danach vom Schlafen ab). Stattdessen kommt hier etwas zum Aufwachen. Nicht übertrieben neu, aber genau richtig, um am frühen Morgen Schwung aufzunehmen . . .

Könnte es sein, dass Sie meinen Blog um diese Zeit nur lesen, weil Sie nicht mehr schlafen können? Dann gehören Sie zu der wachsenden Zahl von Menschen, die schlecht ein- oder durchschlafen können. Seit 2010 seien die Schlafstörungen bei Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen, berichtet die DAK in ihrem Gesundheitsreport 2017 "Deutschland schläft schlecht - ein unterschätztes Problem", den sie heute in Berlin vorstellt. Unter besonders schweren Schlafstörungen leide jeder zehnte Arbeitnehmer - ein Anstieg von 60 Prozent seit 2010.



Schlafstörungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit sind Schwerpunktthema der Krankenkasse für ihrer diesjährigen Analyse. Sie können unterschiedliche Ursachen haben - von Umgebungslärm in der Nacht über Stress am Arbeitsplatz oder in der Familie bis hin zu einem generell falschen Umgang mit Schlaf. Seelische und körperliche Beeinträchtigungen können die Folge sein.

Selten war Annegret Kramp-Karrenbauer für die CDU so wichtig wie jetzt. Denn ein Erfolg der saarländischen Ministerpräsidentin bei der Landtagswahl Ende März wäre auch ein bundesweites Signal, auf das die Union und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Umfragehoch der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz sehnlichst warten dürften. Doch die populäre Regierungschefin der schwarz-roten Landesregierung ist in Bedrängnis. Lange deutete in Wahlumfragen alles darauf hin, dass Kramp-Karrenbauer ihre Partei mit großem Vorsprung zur stärksten Kraft machen würde. Seit die SPD Schulz zum Kanzlerkandidaten nominierte, sehen die Umfragen aber auch im Saarland anders aus. Jetzt wird im kleinsten deutschen Flächenland ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Regierungspartner CDU und SPD erwartet - und die die 54-Jährige muss ernsthaft fürchten, die Staatskanzlei verlassen zu müssen.

Foto: AP Niemand soll später sagen, er habe nicht gewusst, was Donald Trump vorhat. Der neue US-Präsident verfolgt unbeirrt, was er im Wahlkampf immer wieder angekündigt hat. Jetzt wendet er sich der Autoindustrie zu - und zwar zu deren großem Entzücken. Der Präsident werde am Mittwoch bei seinem Besuch der Autobranche rund um die Industriemetropole Detroit ankündigen, die Regeln zum Spritverbrauch und Abgasausstoß auf den Prüfstand zu stellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei Insider. Damit würden die Weichen gestellt, um eine Regelverschärfung zurückzudrehen, die noch kurz vor dem Regierungswechsel beschlossen worden war.



Für die Autolobby wäre es ein großer Erfolg, wenn das unter Trump vom Klimawandelskeptiker Scott Pruitt geleitete Umweltamt EPA diesen Schritt machen würde. Die Behörde hatte die von der Obama-Regierung vorgeschlagenen Regeln, die von 2022 bis 2025 umgesetzt werden sollen, im Januar vorzeitig bestätigt und damit für großen Unmut in der Branche gesorgt. Es geht um viel Geld. Die EPA hatte kalkuliert, dass es die Autobauer rund 33 Milliarden Dollar kosten würde, die Standards zu erfüllen. Die Vorteile etwa durch niedrigere Spritkosten würden übrigens zu fast dreimal so hohen Einsparungen führen.