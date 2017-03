+++ Der Morgen live +++ Neuseeland macht Fluss zu einer Person

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Dass Neuseeland etwas Besonderes ist, wissen Kenner des Landes längst - und es wird jetzt wieder einmal bestätigt: Als erstes Land der Welt hat Neuseeland einen Fluss zu einer Person gemacht (wenn auch nur zu einer juristischen). Der Whanganui River, mit 290 Kilometern der drittlängste Fluss des Pazifikstaates, bekommt mit der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes zusätzlichen Schutz. Das Parlament in Wellington kam damit Forderungen nach, die von Neuseelands Ureinwohnern, den Maori, schon seit mehr als einem Jahrhundert erhoben wurden.

"Manche Leute werden das einigermaßen seltsam finden", sagte der für die Verhandlungen mit den Maori zuständige Minister Christopher Finlayson. "Aber das ist auch nicht anders als bei einer Familienstiftung oder einer Firma." Zur Wahrung der Rechte des Flusses werden nun zwei Treuhänder eingesetzt, ein Vertreter der Maori und einer der Regierung. Mit der neuen Regelung kann der Fluss nun zum Beispiel bei Gerichtsverfahren eigenständig vertreten werden. 2015 hatte der britische Prinz Harry Neuseeland besucht und dabei zusammen mit Maori auch eine Fahrt auf dem Whanganui River unternommen. Foto: AFP

Im weichen Bett liegen, eine große Badewanne zu Füßen, Schokolade knabbern, vielleicht ein Bier dazu zu trinken und mit dem Rauschen der Meereswellen im Ohr einfach loszulassen - damit lockt derzeit Tel Aviv in einer PR-Kampagne. Die Stadt und das Tourismusministerium haben für die Aktion #takeme2telaviv einen Strandturm für Lebensretter in ein edles Hotelzimmer verwandeln lassen. Foto: dpa "Dieser Lebensretter-Turm ist eine unglaubliche Möglichkeit, hierher zu kommen und die Stadt und den wunderschönen Strand zu genießen", schwärmt Bürgermeister Ron Chuldai. Bis Anfang April können Gewinner eines Online-Wettbewerbs je eine Nacht in dem Mini-Strandhotel verbringen. Das Schlafzimmer mit Holzboden, -wänden und -decke erinnert an eine liebevoll eingerichtete asiatische Strandhütte. Im Wohnbereich stehen Couch und Sessel mit Blick aufs nur wenige Meter entfernte Meer. Alle Nächte sind bereits verlost - und die Gewinner können sich über diesen Blick freuen: Foto: dpa

Ein 18-Jähriger ist in Weimar auf der Straße tödlich verletzt worden. Der junge Mann schleppte sich schwer verletzt noch in einen Getränkeladen. Doch der herbeigerufene Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. Einige Stunden nach der Tat stellt sich in der Nacht ein 23 Jahre alter Mann - nach ihm hatte die Polizei gesucht. Heute wurde laut Staatsanwaltschaft Erfurt außerdem seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin vorläufig festgenommen. Sie stehe im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Obduktion des Toten ergab, dass der junge Mann an einer Stichverletzung am Hals verblutet ist.

Und jetzt alle: "Om". Ein New Yorker Museum bittet derzeit seine Besucher in ein kleines Aufnahmestudio, um dort die "heilige Silbe" einzusprechen. "Om" sei bereits seit mehr als 3000 Jahren ein zentraler Bestandteil vieler asiatischer Religionen, teilte das Rubin Museum of Art im Stadtteil Chelsea mit. Heutzutage wird die Silbe auch im Yoga angewandt, unter anderem zur Konzentration. Noch bis zum 8. Mai wird im "Om-Lab" gesammelt, dann werden die verschiedenen Stimmen gemischt und das Ergebnis in einer Ausstellung im Sommer präsentiert. Das Rubin Museum ist auf Kunst aus der Himalaya-Region spezialisiert. Seit der Eröffnung 2004 kamen mehr als 1,4 Millionen Besucher.

Um einen Mörder und seine Perücke geht es in einem skurrilen Gerichtsverfahren, zu dem wir nochmal nach Neuseeland schauen: Dort hat sich ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder das Recht erstritten, im Gefängnis ein Toupet tragen zu dürfen. Ein Gericht entschied heute, dass die Justizvollzugsanstalt in Auckland ihm sein Haarteil zurückgeben muss. Die Forderung nach 5000 neuseeländischen Dollar (etwa 3270 Euro) Schadenersatz wies die Justiz jedoch zurück. Der ziemlich kahlköpfige Mann, der wegen eines Mordes 1996 im Gefängnis sitzt, hatte sich 2014 während eines Freigangs mit einem gefälschten Pass - und dem Toupet auf dem Kopf - ins Ausland abgesetzt. Als er geschnappt wurde und zurück ins Gefängnis kam, ließ die Direktion das künstliche Haupthaar beschlagnahmen. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass damit gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verstoßen werde. Wenn Sie mehr lesen möchten: Die Kollegen vom Portal "Stuff" haben sogar Bilder des Verurteilten - mit und ohne Haarteil.

Der langwierige Tarifkonflikt an den Berliner Flughäfen soll jetzt durch Vermittlung des früheren Innensenators Ehrhart Körting gelöst werden. Die Arbeitgeber stimmten gestern Abend einem entsprechendem Vorschlag der Gewerkschaft Verdi zu. Die "vermittelnden Gespräche" sollten schnellstmöglich beginnen. Verdi hat am Freitag, Montag und Dienstag die Airports in Tegel und Schönefeld bestreikt. Insgesamt fielen rund 1900 Flüge aus, Zehntausende Passagiere waren betroffen. Die Gewerkschaft hatte eine Streikpause bis einschließlich Sonntag angekündigt. Verdi fordert für die rund 2000 Mitarbeiter des Bodenpersonals eine Erhöhung des Stundenlohns um einen Euro auf zwölf Euro und einen Tarifvertrag mit einjähriger Laufzeit. Die Arbeitgeberseite bietet eine Erhöhung des gesamten Lohnvolumens von acht Prozent über drei Jahre an.

Unter Smartphone-Besitzern zirkuliert dieses Video schon länger - aber es verblüfft immer wieder: Als vor ein paar Tagen mein Kollege Ralph Günther von meinem klingelnden Handy genervt war, hat er mir den link zu diesem unterhaltsamen Musikvideo geschickt. Wie würde Donald Trump twittern? ENJOY!

Champions-League: Die Kicker von Bayer Leverkusen scheiterten an Atlético Madrid, und auch Pep Guardiolas Truppe Manchester City ist - ziemlich überraschend - gegen AS Monaco aus dem Wettbewerb geflogen. Das Bild zeigt den Leverkusener Chicharito während der Begegnung. Foto: Getty Images

Und plötzlich waren sie weg: Nach Überschwemmungen sind in Peru neun Krokodile aus einem Zoo entkommen. Vier der Reptilien, unter anderem auch Kaimane, wurden am Mittwoch in der Umgebung des Zoos wieder eingefangen, berichtet die Nachrichtenagentur Andina . Dabei biss eines der Tiere einem Mann ins Bein. Die übrigen fünf Krokodile sind noch nicht entdeckt worden. Die Reptilien konnten aus dem Gehege "Las Pirkas" ausbrechen, nachdem der Fluss Motupe über die Ufer getreten war und den Wassergraben des Zoos überflutet hatte. Das Gelände liegt rund 600 Kilometer nordwestlich von Lima, Starke Regenfälle haben in Peru seit Dezember zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Dabei kamen nach amtlichen Angaben bisher 50 Menschen ums Leben.