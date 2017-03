+++ Der Morgen live +++ Bahn vermeldet Pünktlichkeitsrekord

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer ringt angesichts wachsender Differenzen um eine gemeinsame Linie in der Handels-, Finanz- und Steuerpolitik. Auf Einladung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kommen ihre Finanzminister und Notenbankchefs heute in Baden-Baden zu zweitägigen Beratungen zusammen.



Überlagert wird das Treffen der Top-Wirtschaftsmächte von den Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, in der Handels- und Steuerpolitik künftig vor allem auf amerikanische Interessen zu schauen. Kurz vor der G20-Ministerrunde hatte sich Schäuble mit seinem neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin in Berlin abgestimmt.

Wenn Egon Krenz Geschichten über die DDR liest oder hört, meint er oft, dass über ein anderes Land berichtet wird. Nicht über das Land, das er mitgeprägt hat und an dessen Spitze er in den letzten Wochen als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Staatsratsvorsitzender stand. "Ich erwarte keine Loblieder. Die Wahrheit aber schon." Diese Wahrheit sei viel differenzierter, als sie in den Medien oder der Politik heute widergespiegelt werde, so sagt der einst treue Gefolgsmann von Erich Honecker. Und dann widerspricht er einer These, die niemand aufgestellt hat: "Es hat nicht nur Widerständler gegeben, sondern Millionen Menschen, die gerne in der DDR gelebt und das Land aufgebaut haben." Am Sonntag wird er 80 Jahre alt.

Der neue Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup stellt sich heute erstmals in seiner neuen Funktion den Fragen des Aufsichtsrats. Dabei dürfte ein Thema die nach offiziellen Worten "unklare Terminlage" am neuen Hauptstadtflughafen sein. Will heißen: Angesichts neuer Probleme auf der Baustelle ist weder klar, wann der Bau fertig wird, noch wann er in Betrieb gehen kann.



McDonald's hat sich für einen Beitrag auf einer ihrer Twitter-Seiten entschuldigt, der sich mit beleidigenden Worten gegen US-Präsident Donald Trump richtete. In der am Donnerstagvormittag zügig wieder gelöschten Nachricht in dem Kurzmitteilungsdienst hieß es: "Sie sind wirklich ein Beispiel von einem widerlichen Präsidenten und wir hätten gern Barack Obama zurück, und außerdem haben Sie winzige Hände." McDonald's erklärte, der Twitter-Account des Unternehmens sei nach eigenen Untersuchungen von außen gehackt worden. Bevor der Eintrag gelöscht wurde, hatte er sich jedoch schon als Kopie in mehr als tausend sogenannten Retweets im Netz verbreitet. jah

Internationale Sportveranstaltungen haben so ihre Tücken - zumindest, wenn kein Dolmetscher hilft, die Sprachbarrieren zu überbrücken . . .

Die US-Streitkräfte haben die Verantwortung für einen tödlichen Angriff in Syrien übernommen, bei dem nach Angaben von Aktivisten eine Moschee getroffen wurde. Das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) erklärte gestern, Ziel des Angriffs sei ein Treffen von Extremisten des Terrornetzwerks Al-Qaida gewesen. Ein Gotteshaus sei nicht gezielt angegriffen worden. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens 42 Menschen getötet. "Wir haben keine Moschee angegriffen, aber das Gebäude, auf das wir gezielt haben - wo das Treffen stattgefunden hat - ist etwa 15 Meter von einer Moschee entfernt, die noch steht", sagte Centcom-Sprecher John Thomas. Vorwürfen, wonach es bei dem Angriff "zivile Opfer" gegeben habe, würden überprüft.

Die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht, hat der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz Bedingungen für eine rot-rot-grüne Regierung nach der Bundestagswahl gestellt. "Hartz IV heißt Absturz in die Armut, und die Angst davor hat prekäre Jobs und niedrige Löhne wesentlich befördert", sagte Wagenknecht in Berlin. "Wer das nicht verändert, kann dieses Land nicht gerechter machen. Deshalb ist das für die Linke auf jeden Fall eine Bedingung." Die Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Juso-Chefin Johanna Uekermann, hatte von Schulz ein klares Nein zur Fortsetzung der großen Koalition nach der Bundestagswahl verlangt. "Er sollte die Aufbruchstimmung für einen echten Politikwechsel nutzen - am liebsten natürlich in einer rot-rot-grünen Koalition". Schulz will eine große Koalition nach der Bundestagswahl jedoch keineswegs ausschließen. Am Sonntag wird der frühere EU-Parlamentspräsident auf einem Sonderparteitag in Berlin an die SPD-Spitze gewählt.

Foto: AP Ein Pastor hat in Sierra Leone einen 706 Karat schweren Diamanten gefunden - einen der größten, die je entdeckt wurden. Emmanuel Momoh habe den Riesendiamanten an Präsident Ernest Koroma übergeben, teilte dessen Büro am Donnerstag mit. Momoh wolle damit die Regierung und das Volk unterstützen, zitierte Regierungssprecher Abdulai Bayraytay den Geistlichen. Entdeckt habe er den Edelstein in einer Mine im Osten des westafrikanischen Landes.



Ein Karat entspricht 0,2 Gramm, der jetzt gefundene Stein wiegt also mehr als 141 Gramm. In Sierra Leone war schon 1972 mit dem "Stern von Sierra Leone" ein Riesendiamant aufgetaucht. Mit einem Rohgewicht von 969 Karat wurde dieser später in 17 Steine aufgeteilt. Diamanten von spektakulärer Größe sind selten. Rohedelsteine mit mehreren Hundert Karat werden nach ihrem Fund in der Regel zerteilt und geschliffen.

Kohle aus Kolumbien, Milliarden für Solar- und Windenergie-Förderung: Die Energiewende hat seit Jahren mit einem Paradoxon zu kämpfen. Statt zu sinken, stieg der CO2-Ausstoß in Deutschland 2016 sogar um satte 3,4 Prozent. Ein Grund war etwa ein höherer Diesel-Verbrauch im Verkehr, aber es wurde auch mehr geheizt. Das Ziel von 40 Prozent weniger klimaschädlichem Kohlendioxid bis 2020 im Vergleich zu 1990 ist kaum noch zu schaffen. Die Energiewirtschaft konnte hingegen - auch dank inzwischen 30 Prozent Ökostrom - die Emissionen etwas senken.



Weil aber die Atomkraftwerke vom Netz gehen, braucht es weiterhin Kohle- und Gaskraftwerke, die das Rückgrat der Versorgung bilden, wenn es zu wenig Sonne und Wind gibt. Die CO2-Bilanz von Steinkohle ist dabei besser als die der heimischen Braunkohle, jedoch schlechter als die von Gas.

Dabei ist es in den komplexen Verkehrssystemen der Neuzeit gar nicht so einfach, einen geregelten Betrieb aufrecht zu erhalten. Am Flughafen in Auckland/Neuseeland zum Beispiel mussten die Verantwortlichen für mehrere Stunden alle Start- und Landegenehmigungen suspendieren, weil ein Hund auf dem Gelände unterwegs war. Grizz - so sein Name - war eigentlich für Rauschgiftkontrollen im Einsatz, hatte sich aber losgerissen und war dann auf der Start- und Landebahn umher gerannt. Alle Versuche, ihn einzufangen, blieben ohne Erfolg. Schließlich wusste sich der Sicherheitsdienst nur noch dadurch zu helfen, dass man das erst zehn Monate alte Tier erschoss.



Ein Sprecher des Sicherheitsdienstes, Mike Richards, sagte: "Wir haben alles versucht: Fressen, Spielzeug, andere Hunde. Aber nichts hat geholfen. Er ließ niemanden an sich heran." Wegen des streunenden Hundes hingen insgesamt 16 Flüge mit Hunderten Passagieren fest. Der tödliche Schuss sei nach drei Stunden die letzte Rettung gewesen. Auf die Frage, warum der Hund nicht einfach betäubt worden sei, hieß es, auf dem Flughafen habe es keine Betäubungsgewehre gegeben.

Foto: Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn veröffentlicht heute ihre Statistik zur Pünktlichkeit ihrer Züge mit besondererm Stolz: Zumindest die Fernzüge schaffen es so gut wie seit Jahren nicht, zum versprochenen Zeitpunkt am Zielbahnhof anzukommen. Im Februar sei der Spitzenwert vom Januar 2012 eingestellt worden heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Von "pünktlich" spricht die Bahn, wenn ein Zug weniger als sechs Minuten nach der Fahrplanzeit im Bahnhof eintrifft. Der gute Februar-Wert sei möglich gewesen, weil Sturmtief Thomas den Verkehr kaum beeinträchtigt habe. Auch das so genannte Zukunftsprogramm habe seinen Teil beigetragen.



Die monatlichen Pünktlichkeitswerte von Fern- und Nahverkehrszügen werden seit 2011 im Internet veröffentlicht. In der Regel sind S-Bahnen und Regionalzüge pünktlicher als die ICEs und Intercitys. Im Jahr 2016 waren 78,9 Prozent aller Fernzüge und 94,8 Prozent der Nahverkehrszüge pünktlich.