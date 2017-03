+++ Der Morgen live +++ George Bushs Buch mit Porträts ist Bestseller

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ex-US-Präsident George W. Bush hat es mit einem Bildband selbst gemalter Porträts von US-Veteranen an die Spitze der US-Bestsellerlisten geschafft. Der Ende Februar erschienene Band steht bereits die zweite Woche in Folge an der Spitze der Bestseller-Kategorie Sachbuch der "New York Times" und auf Platz 18 der meistverkauften Bücher im Onlineportal Amazon. Bush will mit seinen "Porträts des Mutes" verwundete und traumatisierte US-Soldaten würdigen, die unter seinem Befehl im Einsatz waren. Alle porträtierten Soldaten waren nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 in Afghanistan oder dem Irak stationiert. Bush traf sie alle persönlich. Bush hat nie öffentlich Bedauern darüber geäußert, sein Land Ende 2001 in den Afghanistan- und im Frühjahr 2003 in den Irakkrieg geführt zu haben. Knapp 7.000 US-Armeeangehörige wurden getötet, mehr als 50.000 verletzt. Im Internetdienst Instagram würdigt Bush jedoch ausdrücklich die "außergewöhnlichen Männer und Frauen, die bei der Ausführung meiner Befehle verletzt wurden". Die Erlöse aus dem Bildband sollen seiner Stiftung zugutekommen, die sich für eine Wiedereingliederung von Veteranen in die Zivilgesellschaft einsetzt.

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe fordert Kita-Plätze für alle Flüchtlingskinder in Deutschland. "Die Kitas sind Türöffner in die Gesellschaft", sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Karin Böllert. Heute stellt die Arbeitsgemeinschaft einen Bericht zur Lebenslage der jungen Menschen in Deutschland vor. Insgesamt gebe es 120.000 Flüchtlingskinder unter sechs Jahren in Deutschland, sagte Böllert unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Wie viele davon in die Kita gehen, könne nicht beziffert werden, sagte Böllert.

Liebe Flüchtlingsgegner, der erste von Ihnen, der mir KEINE Mail dazu schreibt, bekommt einen Preis! -> katharina.blass@spiegel.de

Die bei einem Wohnungsbrand in Berlin tot aufgefundene Frau ist nach Erkenntnissen der Ermittler nicht im Feuer umgekommen, sondern einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Die Polizei veröffentlichte jetzt Fahndungsfotos eines dringend tatverdächtigen Mannes. Er habe im Rahmen der bisherigen Ermittlungen als letzter Begleiter der 41-Jährigen identifiziert werden können, hieß es. Die Frau war am Freitagabend bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg leblos mit Stichverletzungen am Körper gefunden worden. Die "Welt" berichtet Details vom Tod der polnischen Künstlerin: Berlin-Kreuzberg: Polizei sucht Begleiter von erstochener Künstlerin - WELT

Die Welt trauert um Chuck Berry. Er starb am Samstag im Alter von 90 Jahren.

Hand aufs Herz: Wer von Ihnen traut sich oder Freunden/Familienmitgliedern so was auch zu? Aus einer Schnapslaune heraus haben drei Männer in Vietnam zwei Dörfer unter Wasser gesetzt. Die betrunkenen Männer drangen nach Angaben der Polizei morgens um 2 Uhr in den Kontrollraum eines Staudamms ein und öffneten dort ein Ventil. Auf die beiden Dörfer Son Nguyen und Suoi Bac im Süden des südostasiatischen Landes ergossen sich daraufhin insgesamt zwei Millionen Kubikmeter Wasser. Durch die Fluten wurden unter anderem 15 Tonnen Zuckerrohr vernichtet. Der Sachschaden wird auf umgerechnet mehr als 12.500 Euro geschätzt.

Eine unbemannte "Dragon"-Raumkapsel ist nach knapp einem Monat im All auf die Erde zurückgekehrt. Nach einer mehr als sechsstündigen Reise zurück zur Erde landete die Kapsel vor der Küste Mexikos im Pazifik, wie das US-Unternehmen SpaceX mitteilte. Der letzte Abschnitt vor der Landung wurde von drei riesigen Fallschirmen verlangsamt. Die "Dragon"-Kapsel hatte die Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) mit mehr als 2,2 Tonnen Essen und Ausrüstung versorgt. Mit zurück zur Erde brachte der Transporter alte Ausrüstung, Müll und knapp 4.000 Pfund an Forschungsproben von Experimenten. Es war der zehnte Versorgungsflug von SpaceX im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Foto: dpa

Die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian hat sich nach einem Raubüberfall in Paris bei der französischen Polizei bedankt. "An die französische Polizei, danke für eure schwierige und unglaubliche Arbeit", schrieb die Ehefrau von US-Rapper Kanye West auf Twitter. Der Überfall auf Kardashian Anfang Oktober hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Als Polizisten verkleidete Räuber hatten den Realitystar in einer Luxusresidenz ausgeraubt. Sie fesselten und knebelten Kardashian und sperrten sie im Badezimmer ein. Dann flohen sie mit ihrer Beute, bei der es sich um Schmuck im Wert von neun Millionen Euro handelte. Die Ermittler kamen zwar auf die Spur mehrerer Verdächtiger, von der Beute fehlt aber bislang jede Spur.

Vor der libyschen Küste sind gestern rund 3.000 Bootsflüchtlinge gerettet worden. Dies sei in insgesamt 22 Einsätzen geschehen, teilte die italienische Küstenwache mit. Nach einigen ruhigen Tagen wagten derzeit wegen des guten Wetters wieder mehr Menschen die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa. Nach Angaben der italienischen Regierung wurden seit Freitag 16.206 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Im vergangenen Jahr seien es in diesem Zeitraum 11.911 Menschen gewesen. Der Mittelmeeranrainer Libyen ist ein wichtiger Transitstaat für Migranten aus Afrika und Aktionsgebiet von Schleppern und Schleusern. Jedes Jahr sterben hunderte Menschen auf der gefährlichen Fluchtroute über das Mittelmeer. Hier lesen Sie die Meldung dazu.

Das Klimaphänomen El Niño hat in Teilen Perus durch Überschwemmungen und Erdrutsche verheerende Zerstörungen angerichtet. Dabei seien in Lima und im Norden des Landes seit Jahresbeginn bereits mindestens 75 Menschen ums Leben gekommen, teilte das Nationale Katastrophenschutzzentrum mit. Zehntausende Menschen wurden obdachlos, Millionen weitere drohten von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten zu werden. Staatschef Kuczynski sagte Millionenhilfen für den Wiederaufbau zu. Beim Klimaphänomen El Niño sammeln sich warme Wassermassen im zentralen und östlichen Pazifik, die Folge sind weltweite Wetterextreme. In dieser Saison ist das Phänomen besonders ausgeprägt. Foto: AFP

Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Das verlautete am Abend aus französischen Justizkreisen. Demnach hatte der Angreifer 0,93 Gramm Alkohol pro Liter im Blut. Zudem seien bei der Autopsie Cannabis und Kokain nachgewiesen worden. Der Mann hatte Der Angreifer des gewaltsamen Zwischenfalls vom Pariser Flughafen Orly am Wochenende hat bei seiner Tat untergestanden. Das verlautete am Abend aus französischen Justizkreisen. Demnach hatte der Angreifer 0,93 Gramm Alkohol pro Liter im Blut. Zudem seien bei der Autopsie Cannabis und Kokain nachgewiesen worden. Der Mann hatte am Samstagmorgen auf Frankreichs zweitgrößtem Flughafen eine Soldatenpatrouille angegriffen und wurde erschossen.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Japans Ministerpräsident Abe haben die Computermesse Cebit eröffnet. Sie sprachen sich dabei für eine Verteidigung des Freihandels in der Welt aus. Ziel seien freie und offene Märkte, sagte Merkel. Sie verwies darauf, dass Japan und die EU derzeit ein Freihandelsabkommen aushandelten. In Zeiten, in denen viel über den Freihandel gestritten werde, sei es ein gutes Zeichen, dass Japan und Deutschland nicht stritten, sagte Merkel. Abe sagte, Japan wolle an der Seite Deutschlands weiterhin für offene Systeme eintreten. Er rief zu einem schnellen Abschluss des Freihandelsabkommens mit der EU auf.