+++ Der Morgen live +++ Nach 250 Morden - Escobars Auftragskiller will in die Politik

Bald könnte ein hundertfacher Mörder zum Senator in Kolumbien werden: Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye" hat als Auftragsmörder in Diensten von Drogenboss Pablo Escobar rund 250 Menschen erschossen – und will jetzt in die Politik. "Ja, ich will Senator werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Medellín. Nach mehr als 23 Jahren Gefängnis war er entlassen worden, weil er bei der Aufklärung der Taten des Medellín-Kartells mit der Justiz kooperiert hat. Sein Leben wurde verfilmt. Im April will Netflix, das schon die "Narcos"-Reihe über Escobar ausstrahlte, die Serie zeigen.

Foto: dpa

Velásquez alias "Popeye" ist ein scharfer Kritiker von Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos und bezeichnet ihn als "korrupt". Auf Twitter mischt er sich in Debatten ein, nimmt kein Blatt vor den Mund. Jüngst beschwerte er sich über die Unsicherheit in Medellín, nachdem er überfallen worden war. Das Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla hält er für zu soft. Er will aber auch die Korruption bekämpfen. Und im Kampf gegen den Kokainhandel, der ihn einst reich machte und der von Gewalt geprägt ist, lautet sein Rezept, es zu legalisieren - um den Teufelskreislauf zu durchbrechen.



Velásquez betont, mit Opfern seiner Verbrechen das Gespräch gesucht und für seine Taten gebüßt zu haben. Rückhalt hat er vor allem in Armenvierteln von Medellín, die einst vom Kartell unterstützt wurden.