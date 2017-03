+++ Der Morgen live +++ 15-Jährige vergewaltigt - Facebook-User schauen live zu

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

In Chicago ist eine 15 Jahre alte Jugendliche offenbar von einer Gruppe von Männern vergewaltigt worden - unter der Beobachtung von 40 Menschen via Facebook-Livestream. Laut Polizei meldete keiner der Zuschauer die Straftat der Behörde. Erst die Mutter der seit Sonntag vermissten Jugendlichen zeigte den Polizisten Screenshots der Tat auf ihrem Smartphone. Mittlerweile soll die Jugendliche wieder bei ihren Eltern sein. Inwieweit sie die mutmaßlichen Täter kannte, wird derzeit ermittelt. Festgenommen wurde bislang laut Polizei niemand, auch wer die 40 Zuschauer namentlich waren, muss noch über Facebook ermittelt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Chicagoer Polizei in einem Verbrechen, das live über das Internet gestreamt wurde, ermittelt: Erst im Januar waren vier Personen festgenommen worden, die einen geistig behinderten Mann geschlagen und beschimpft haben - und die Tat ins Internet übertragen haben sollen. Auch in Schweden beschäftigt eine offenbar gestreamte Gruppenvergewaltigung die Polizei.

Ein Palästinenser ist offenbar in der Nacht im Süden des Gazastreifens von einem israelischen Panzer erschossen worden. Ein zweiter junger Mann in seiner Begleitung sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die beiden jungen Leute hatten nach Zeugenberichten versucht, bei Rafa den Grenzzaun nach Israel zu überwinden. Der Panzer habe daraufhin das Feuer eröffnet. Die israelische Armee macht seit gestern in dieser Region militärische Übungen.

Belgien gedenkt heute der tödlichen Terroranschläge in Brüssel vor einem Jahr. König Philippe besucht die Orte der Attentate am Flughafen und in der U-Bahn-Station Maelbeek in Brüssel und enthüllt Denkmale für die Opfer. Drei islamistische Selbstmordattentäter hatten sich am 22. März 2016 inmitten von Menschenmengen in der Metro und am Flughafen in die Luft gesprengt und 32 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 300 wurden verletzt. Foto: AP

Bei einem Autozulieferer in Witten in Nordrhein-Westfalen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Fünf Mitarbeiter erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.



Eine große Werkshalle brenne lichterloh, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer sei einige Stunden nach Ausbruch aber unter Kontrolle. Anwohner sollten Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten, auch in einigen angrenzenden Dortmunder Stadtteilen. Experten führten Messungen im Bereich der Halle durch, in der Dämmstoffe für Autos und Kunststoffe brannten.

Lukas Podolski verabschiedet sich heute aus der Nationalmannschaft und geht bald nach Japan, Bastian Schweinsteiger ist schon raus aus der Nationalelf und geht nach Chicago. Da ziehe ich doch glatt einen Flunsch, immerhin sind die Jungs in meinem Alter und so was wie Christian Kohlund und Ruth Maria Kubitschek für meine Eltern: also einfach immer schon da.



Ich hatte das für Lukas (den Lukas, wie wir im Rheinland sagen) zum Ende seiner DFB-Karriere mal aufgeschrieben:

Liebeserklärung an Lukas Podolski: Und immer Späßje dabei Lukas Podolski hat seine DFB-Karriere beendet. Ein kleiner Schnitt für die Menschheit, ein schrecklicher für Katharina Blass . Die Kölnerin hat den Kölner seit der Jahrtausendwende verehrt. Hier nimmt sie Abschied.

verabschiedet sich heute aus der Nationalmannschaft und geht bald nach Japan,ist schon raus aus der Nationalelf und geht nach Chicago. Da ziehe ich doch glatt einen Flunsch, immerhin sind die Jungs in meinem Alter und so was wie Christian Kohlund und Ruth Maria Kubitschek für meine Eltern: also einfach immer schon da.Ich hatte das für Lukas (den Lukas, wie wir im Rheinland sagen) zum Ende seiner DFB-Karriere mal aufgeschrieben:

Ein Stromausfall hat drei Hamburger Stadtteile am Abend für rund anderthalb Stunden lahmgelegt. In Borgfelde, Hohenfelde und St. Georg waren 2.025 Haushalte und 137 Gewerbebetriebe betroffen, wie eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg sagte. Die Ursache für den Ausfall war zunächst nicht bekannt.



Während des Stromausfalls kam es zu einem Unfall an einer Kreuzung in Hamburg-Hohenfelde, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Ob die Ampel an der Kreuzung infolge der Störung nicht funktionierte, war zunächst unklar. Bei dem Unfall waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Fahrzeug überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrer kamen nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ich berichtete an dieser Stelle bereits am Montag über den australischen Angler, der von einem Krokodil getötet worden sein soll. Nun haben Polizei und Wildhüter nach tagelanger Suche das mutmaßliche Täter-Krokodil zur Strecke gebracht. Das vier Meter lange Tier wurde in einem Fluss im Bundesstaat Queensland geschnappt und dann eingeschläfert, wie die Behörden mitteilten. Dort in der Nähe war am Montag der Leichnam eines 35-jährigen Anglers entdeckt worden. Der Umweltminister des Bundesstaats, Steven Miles, warnte davor, den Respekt vor den gefährlichen Tieren zu verlieren.



Gesucht wird nach wie vor ein anderes Krokodil, das am Sonntag in einem anderen Fluss in der Gegend einen 18-jährigen Australier angefallen hatte. Der Teenager hatte offenbar mit einem Sprung in das vor Krokodilen wimmelnde Gewässer versucht, eine britische Rucksacktouristin zu beeindrucken. Er überlebte den Angriff, musste aber mit schweren Bisswunden ins Krankenhaus.



Das wird spannend: Das schottische Parlament stimmt heute Abend über ein neues Referendum zur Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will von den Abgeordneten ein Mandat, um mit London über die geplante Volksabstimmung zu verhandeln. Mit dem Votum wird gegen 18 Uhr unserer Zeit gerechnet. Es gilt als sicher, dass sich eine Mehrheit der Abgeordneten hinter Sturgeon stellen wird. Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abstimmen lassen, wenn sich die Brexit-Verhandlungen ihrem Ende zuneigen. "Die Menschen in Schottland müssen wissen, was der Brexit bedeutet", sagte Sturgeon.

Ein starkes Erdbeben hat auf der indonesischen Insel Bali Urlauber in Panik versetzt. Die Erschütterungen mit einer Stärke von 5,5 waren besonders stark rund zehn Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Denpasar zu spüren. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, in Denpasar habe die Erde etwa fünf Sekunden lang heftig gebebt. Messungen zufolge lag das Zentrum des Bebens, das sich gegen 7 Uhr Ortszeit (0 Uhr MEZ) ereignete, in etwa 118 Kilometern Tiefe. Es liegen keine Angaben zu möglichen Opfern oder Sachschäden vor.

Ja, man ahnt es nicht! Über Hamburg lacht die Sonne, der Rest liegt im Schatten. Das könnte mein neues Hintergrundbild auf dem Smartphone werden. Als Home- und Sperrbildschirm. Hier die relevanten Informationen: Heute gibt es im Süden und Südosten meist dichte Wolken und örtlich fällt Regen, oberhalb von 800 bis 1.200 Metern schneit es. Im Norden, später auch in der Mitte, gibt es dagegen nur lockere Bewölkung und teils ist es länger sonnig und meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 Grad im Voigtland und 14 Grad im Rheinland. Mehr Details erfahren Sie hier.

Die Behörden in Peru haben wegen "anomaler Wellen" 23 Pazifikhäfen vorübergehend geschlossen. Das teilte das Katastrophenzentrum mit. Vermutet wird ein Zusammenhang mit einem für Wissenschaftler rätselhaften Klimaphänomen, das bisher auf die peruanische Küste beschränkt ist und deshalb "Küsten-El-Niño" genannt wird. Das Meereswasser vor der Küste ist um mehr als fünf Grad wärmer als sonst um diese Jahreszeit üblich. Wegen der dadurch ausgelösten starken Verdunstung des Wassers kam es zu heftigen Regenfällen in den Anden, die zu dramatischen Überschwemmungen und Erdrutschen führten.

Ein deutscher und ein Schweizer Bergsteiger sind in den argentinischen Anden tödlich verunglückt. Wie Rettungskräfte mitteilten, fanden andere Bergsteiger am vergangenen Wochenende zufällig die Leichen des 28-jährigen Deutschen und des 33-jährigen Schweizers am 3.405 Meter hohen Fitz Roy. Die Leiterin des Rettungsteams sagte, die beiden hätten eine Seilschaft gebildet und seien zusammen abgestürzt. Der Absturz geschah demnach aus einer Höhe zwischen 800 und 1.200 Meter an der steilen und glatten Poincenot-Bergwand. Der Aufstieg auf den Fitz Roy gilt weltweit als besonders schwer. Der etwa 2.700 Kilometer südwestlich von Buenos Aires gelegene Berg gehört zu den Hauptattraktionen in zwei Nationalparks - Los Glaciares in Argentinien und Bernardo O'Higgins im benachbarten Chile.

Der für den vakanten Richterposten am Obersten Neil Gericht nominierte Bundesrichter Gorsuch hat seine Kritik an der Juristenschelte von US-Präsident Donald Trump erneuert. Bei seiner Anhörung im Senat nannte der konservative Richter Trumps Äußerungen gestern "demoralisierend" und "entmutigend". Ähnlich hatte Gorsuch sich bereits Anfang Februar geäußert. Trump hatte insbesondere im Zusammenhang mit der Ablehnung seines ersten Einreisebanns abfällige Bemerkungen gegenüber dem zuständigen Richter gemacht. Auf die Entscheidung von US-Bundesrichter James Robart, die von Trump Ende Januar verfügten Einreiseverbote vorläufig landesweit aufzuheben, hatte der Präsident mit wütenden Attacken im Kurzmitteilungsdienst Twitter reagiert: Er nannte die Entscheidung "lächerlich", Robert verhöhnte er zudem persönlich als "sogenannten" Richter. Neil Gorsuch: Supreme-Court-Kandidat distanziert sich von Trump

Für Fernseher, Kühlschränke oder Waschmaschinen soll es in der EU künftig einfach verständliche und verbraucherfreundliche Energielabel geben. Auf ein neues Kennzeichnungssystem für den Stromverbrauch von Elektrogeräten haben sich Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments geeinigt, wie die EU-Kommission mitteilte. Die formelle Billigung steht noch aus. Mit der Neuregelung wird eine einheitliche Skala von A bis G geschaffen. A ist die beste Note für besonders sparsame Geräte, G die schlechteste. Diese Kennzeichnung löst die bisherige Unterteilung ab, die aus Buchstaben und Plus-Zeichen besteht, etwa A+++ für die Bestnote. So war es für Verbraucher etwa nicht leicht ersichtlich, dass der Unterschied zwischen Geräten mit der Kennzeichnung A und A+ genauso groß war wie zwischen Geräten der Kategorien A und B. Die EU-Kommission erklärte, die Einigung stärke die "Macht der Verbraucher".

Die Ermittlungen gegen den rechtskonservativen französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon und ehemaligen Premier sind nach Angaben aus Justizkreisen ausgeweitet worden. Es gehe um den Verdacht des "schweren Betrugs und der Fälschung", hieß es gestern Abend in Paris. Im Zusammenhang mit der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau und zwei seiner Kinder hatte die Justiz Mitte März ein Ermittlungsverfahren gegen Fillon unter anderem wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Staatsgeldern eingeleitet. Als Abgeordneter bezahlte Fillon seine Frau jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin, für insgesamt rund 680.000 Euro abzüglich der Sozialbeiträge. Als Senator soll er außerdem zwei seiner Kinder zum Schein beschäftigt haben. Die Justiz ermittelt gegen Fillon zudem wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.

What the hell.