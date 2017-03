+++ Der Morgen live +++ "Wir haben keine Angst"

Das Logo der Londoner U-Bahn mit dem Schriftzug "We Are Not Afraid" stammt noch aus den Tagen nach den Attacken auf die Stadt im Jahr 2005.

Wie der Opa, so der Enkel? John Gotti , Nachfahre des gleichnamigen New Yorker Mafioso , eifert offenbar seinem legendären Großvater nach - allerdings mit bescheidenem Erfolg. Der 23-Jährige wurde gestern unter anderem wegen Verdachts auf Beteiligung an einem Raubüberfall inhaftiert, wie die Staatsanwaltschaft sagte. Gotti soll im Jahr 2012 bei einem Überfall auf eine Bank im New Yorker Stadtteil Queens mitgemacht haben.

Bayern war auch 2016 größtes Geberland im, Berlin profitierte erneut am meisten. Der Umverteilungstopf zwischen den Bundesländern stieg zum vierten Mal in Folge auf eine Rekordsumme von insgesamt 10,62 Milliarden Euro.

In Schottland betreibt Jillian Scott eine Art Friseursalon für Pferde . Sie rasiert ihnen Peace-Zeichen, Blümchen oder Sterne ins Fell. Das sieht ziemlich apart aus:

Binnen drei Stunden sind in drei benachbarten Dörfern in den USA vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Ein Tatverdächtiger sei in Gewahrsam, es bestehe keine Gefahr mehr, hieß es am Abend bei einer Pressekonferenz der Polizei in Weston im nördlichen Bundesstaat Wisconsin.