+++ Der Morgen live +++ BUND will Verkaufsstopp für dreckige Diesel erzwingen

Die Aufarbeitung des Diesel-Skandals von Volkswagen verläuft den Umweltorganisationen zu langsam und zu zaghaft. Deswegen ergreift der BUND jetzt die Initiative. Vor Gericht will man jetzt ein Verkaufsverbot für solche Diesel erzwingen, die zwar nach Euro 6 eingestuft, aber in Wirklichkeit viel schmutziger sind. "Tagtäglich werden in Deutschland rund 3500 neue Euro-6-Dieselautos verkauft, die auf der Straße den gesetzlich vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwert teils massiv überschreiten", sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Das müsse gestoppt werden, um Gesundheitsgefahren abzuwenden.

Im November schon hatte der BUND das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg aufgefordert, tätig zu werden. Viele Autos halten die Grenzwerte nur unter Laborbedingungen ein, nicht aber auf der Straße. Das hatte im Zuge das Abgas-Skandals Schlagzeilen gemacht. Das KBA lehnte einen Verkaufsstopp aber ab, weil sich die Behörde nach Angaben des BUND für nicht zuständig erklärte.