+++ Der Morgen live +++ Airline lässt Mädchen in Leggings nicht ins Flugzeug

Die amerikanische Airline United hat am Wochenende zwei Teenagern verboten, in eines ihrer Flugzeuge zu steigen. Der angebliche Grund: Die Mädchen trugen Leegings, was die Fluggesellschaft als nicht angemessen empfand. Ebenfalls an Board war die Aktivistin und Anti-Waffen-Lobbyistin Shannon Watts. Sie beobachtet den Vorfall und twitterte erbos darüber. "Das Verhalten ist sexistisch und sexualisiert junge Mädchen", schreib sie. "Als Mutter von vier Töchtern, die in Yoga-Hosen lebt und reist, würde ich gern wissen, wie viele Jungen für den gleichen Grund schon bestraft wurden." Dem Vater der Mädchen sei es zudem gestattet gewesen, in Shorts mitzufliegen. Die Ailine reagierte erst, nachdem die Tweets von Watts hundertfach kommentiert und weiterverbreitet wurden. Die beiden Passagiere würden als Angestellte oder Angehörige von Angestellten der Fluggesellschaft über ein bestimmtes Ticket fliegen. Das sei jedoch mit den Unternehmensrichtlinien verbunden und erfordere eine entsprechende Kleidung - nämlich Geschäftskleidung.

Die Quatsch-Seiten im Internet sind voll von "verrückten Dingen, die man mit Cola machen kann" . Aber das hier ist bislang in keiner Liste erwähnt: Die Polizei ist im niedersächsischen Badbergen bei Osnabrück als Feuerwehr eingesprungen und hat einen Brand mit fünf Litern Cola gelöscht. Eine Frau blieb mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 68 liegen. Als die 48-Jährige die Motorhaube öffnete, entdeckte sie Feuer im Motorraum. Eine Polizeistreife wurde zufällig auf die Situation aufmerksam. Die Einsatzkräfte griffen zu den Wocheneinkäufen im Kofferraum der Frau und löschten das Feuer mit Cola. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die richtige Feuerwehr wurde aber nicht mehr gebraucht.



Zwei junge Männer sind in der slowakischen Hohen Tatra ums Leben gekommen. Wie der Bergrettungsdienst HZS mitteilte, handelte es sich bei den Toten um einen 22-jährigen Bergsteiger und einen freiwilligen Helfer, der versucht hatte, diesen zu retten. Die Rettungsaktion sei schwierig gewesen, weil starker Wind einen Hubschraubereinsatz unmöglich gemacht habe.

Ein Spanier, der 168 tropische Vögel in einem Flug nach Deutschland schmuggeln wollte, ist am Flughafen im mexikanischen Cancún festgenommen worden. Der versuchte Schmuggel wurde bei der Gepäckkontrolle aufgedeckt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltfragen mitteilte. Die bunten Vögel waren in Kisten mit nur geringer Luftzufuhr in einem großen Koffer verstaut worden, 16 Vögel waren bereits tot. Die anderen Vögel hätten starke Stresssymptome gezeigt.

Der Schulz-Zug hat übrigens auch einen eigenen Twitter-Account. Motto: Nächster Halt Kanzleramt! Ach ja, ich wollte noch Witze über das Wortspiel "Schulz-Zug" sammeln. Im Kommentar von ZDF-Chefredakteur Peter Frey zur Saarland-Wahl war der "Schulz-Zug offenbar doch kein ICE", später wurde "der Schulz-Zug vor der Weiche nach links ziemlich abrupt gebremst." Nun ja.

Bei einer Schießerei in einem Club in Ohio ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen, mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Auslöser sei ein Streit zwischen mehreren Männern gewesen, der dann in einen Schusswechsel ausgeartet sei, zitierte der Sender Fox News den Polizeichef der Stadt Cincinnati, Eliot Isaac. Die Schützen seien in dem darauf folgenden Chaos geflohen. Zuvor hatte es vorübergehend geheißen, dass es vermutlich nur einen Täter gegeben habe. Einen terroristischen Hintergrund der Schüsse hatte die Polizei aber schon kurz nach dem Vorfall ausgeschlossen.

In der italienischen Hafenstadt Rimini ist eine in einem Koffer versteckte Frauenleiche aus dem Wasser gefischt worden. Medienberichten zufolge gibt es Spekulationen, dass es sich um die aus China stammende vermisste Frau eines Deutschen handeln könnte. Der Mann wird in Italien beschuldigt, seine Frau auf einer Kreuzfahrt umgebracht zu haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann stammt nach Angaben seines Anwalts Luigi Conti vom Februar aus Eberswalde in Brandenburg. Er bestreitet eine Schuld.

Der schönste Mann Deuschlands ist übrigens noch single. "Beruf geht vor", sagt der 24-Jährige. Schön. Es gibt Nachrichten, die dürfen in "Der Morgen live" auf Spiegel Online nur deshalb stattfinden, weil die Überschrift einfach zu schön ist. Zu diesem symmetrischen Mann gibt es nämlich laut dpa Folgendes zu berichten:. Soso. Dabei hat der schöne Dominik Bruntner natürlich im Interview mit der "Heilbronner Stimme" nicht gesagt: "Ich glaube, andere halten mich für promisk", sondern "Viele Frauen sind eher misstrauisch, vermutlich weil sie denken, der hat doch jeden Tag ’ne andere. Obwohl das nicht so ist". Aber die Überschrift daraus ist so schön wie er.Der schönste Mann Deuschlands ist übrigens noch single. "Beruf geht vor", sagt der 24-Jährige. Schön.

Auch ein Nationalsspieler kommt wohl - wie jeder andere Arbeitnehmer auch - an seine Leistungsgrenzen. Joachim Löw hat nach dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aserbaidschan vor einer Überlastung der Spieler gewarnt. "Man sollte das Rad nicht überdrehen und es nicht ausreizen", sagte der Bundestrainer nach dem 4:1-Erfolg in Baku. Löw schloss sich damit Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff an, der vor einer Übersättigung gewarnt hatte. Löw befürchtet einen Leistungsabfall der Spieler durch zu viele Begegnungen. "Die Qualität der Spieler leidet, darunter leidet dann auch die Qualität des Spiels. Das will sich der Zuschauer dann vielleicht auch nicht ansehen", sagte Löw.

Bei den Ermittlungen zum Anschlag in London hat die britische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde der 30-Jährige im mittelenglischen Birmingham unter dem Verdacht festgenommen, terroristische Angriffe vorzubereiten. Birmingham gilt als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien. Seit dem Anschlag am vergangenen Mittwoch hat die britische Polizei nunmehr insgesamt zwölf Verdächtige festgenommen, zehn von ihnen aber bereits wieder freigelassen, darunter eine 32-jährige Frau gegen Kaution. Ein 58-Jähriger, der ebenfalls in Birmingham festgenommen wurde, befand sich am Sonntag nach Polizeiangaben noch in Gewahrsam. Bei dem Anschlag waren fünf Menschen getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt worden.

Bei landesweiten Protesten gegen Korruption in Russland sind nach jüngsten Angaben von Aktivisten fast tausend Demonstranten festgenommen worden, unter ihnen der prominente Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Nawalny, der zu den Protesten aufgerufen hatte, wurde bereits auf dem Weg zu der Demonstration in Moskau abgeführt und in Gewahrsam genommen. Insgesamt gab es nach Angaben der Menschenrechtsgruppe OWD Info mindestens 933 Festnahmen in Moskau und dutzende weitere Festnahmen in anderen russischen Städten. In Moskau nahmen nach Polizeiangaben 7.000 bis 8.000 Menschen an der Kundgebung teil. Es war eine der größten Teilnehmerzahlen bei einer nichtgenehmigten Demonstration in Russland seit Jahren. In St. Petersburg gingen rund 4.000 Menschen auf die Straße. Nach örtlichen Medienberichten gab es zudem 2.000 Teilnehmer in Nowosibirsk sowie jeweils 1.500 in Krasnojarsk und Omsk. Weitere Kundgebungen gab es in Wladiwostok und Jekaterinburg. Der Jurist und Blogger Nawalny prangert seit Jahren Korruption in Russland an. Anfang Februar wurde er in einem neu aufgerollten Prozess abermals zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Bei der Landtagswahl im Saarland hat die CDU die SPD gestern unerwartet deutlich besiegt. Die Christdemokraten unter Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer gewannen laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fünfeinhalb Prozentpunkte hinzu und landeten mit 40,7 Prozent weit vor der SPD mit 29,6 Prozent. Die Linkspartei um Spitzenkandidat Lafontaine kam auf 12,9 Prozent, verlor damit gut drei Prozentpunkte, bleibt aber drittstärkste Kraft im Landtag von Saarbrücken. Die AfD erreichte 6,2 Prozent. Sie zieht zwar damit bundesweit in das elfte Landesparlament ein, schnitt aber deutlich schwächer ab als zuletzt bei anderen Landtagswahlen. Die Grünen, die Piraten und die FDP sind raus. Martin Schulz hat offenbar doch keine magischen Kräfte, stellen meine Kollegen fest.

