+++ Der Morgen live +++ Großkreutz wechselt angeblich zu Darmstadt

Argentiniens Fußballverband AFA hat auf die prekäre Situation in der südamerikanischen Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 reagiert und Nationaltrainer Edgardo Bauza nach nur acht Monaten Amtszeit entlassen. Unter dem 59-Jährigen fuhr der Vize-Weltmeister in acht Eliminatorias-Duellen lediglich drei Siege ein und müsste als derzeitiger Tabellenfünfter den Play-off-Umweg gegen den Ozeanienmeister nach Russland nehmen. Als aussichtsreichste Kandidaten auf den Posten werden die in Spaniens Primera Division tätigen Jorge Sampaoli (FC Sevilla) und Diego Simeone (Atletico Madrid) gehandelt.

Bürgern aus Mittelhessen, haben für Menschen aus Syrien Bürgschaften übernommen, damit diese aus dem Bürgerkriegsland nach Deutschland kommen können. Jetzt sollen sie weiter zahlen, auch wenn das jeweilige Asylverfahren längst beendet ist. "Wir fühlen uns vom Staat im Stich gelassen und auch veralbert", sagte Klaus-Dieter Grothe, der zu den Helfern gehört. Sie wollten Gutes tun und sollen nun dafür bezahlen - viel mehr als erwartet. Eine Reihe von, habenübernommen, damit diese aus dem Bürgerkriegsland nach Deutschland kommen können. Jetzt sollen sie weiter zahlen, auch wenn das jeweilige Asylverfahren längst beendet ist. In den meisten der Fälle sind die Menschen inzwischen als Flüchtlinge anerkannt. Dennoch meldeten sich Jobcenter bei den Helfern. Denn einige Flüchtlinge erhielten Sozialleistungen, die die Bürgen nun erstatten sollen. Die Höhe der Forderung hängt dabei vom Einzelfall ab. Für einen Erwachsenen kann nach Angaben des Gießener Jobcenters im Schnitt von einer monatlichen Leistung von etwa 800 Euro ausgegangen werden. "Es war klar, dass wir für die Menschen zahlen." Aber eben nur bis zum Abschluss der Asylverfahren. Denn: "Uns hat das Land immer wieder versichert, dass die Verpflichtungserklärung erlischt, sobald der Asylantrag bewilligt ist", sagt Grothe. Bundesinnen- und Bundesarbeitsministerium verträten jedoch die Auffassung, dass die Haftung der Bürgen bestehen bleibe, heißt es aus Wiesbaden. Die Helfer haben mittlerweile beim Verwaltungsgericht Gießen Klage erhoben. Und sie fordern Unterstützung vom Land.

Foto: Imago Kevin Großkreutz hat gut einen Monat nach seiner Suspendierung beim VfB Stuttgart offenbar einen neuen Verein gefunden. Der Fußball-Weltmeister wechselt nach "Bild"-Informationen zur kommenden Saison zum extrem abstiegsgefährdeten Bundesligaclub Darmstadt 98. Dem Bericht zufolge wollte Darmstadts Trainer Torsten Frings Großkreutz unbedingt, gestern Abend habe es eine Einigung gegeben. Großkreutz hatte Anfang März nach seiner Suspendierung in Stuttgart wegen seiner Verwicklung in eine Schlägerei noch erklärt, eine Auszeit vom Profifußball nehmen zu wollen.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat eine gesetzliche Regelung gefordert, wonach Medizinstudenten künftig in Assessment-Centern auf ihre Eignung zum Arztberuf getestet werden. "Dort sollten fachliche und menschliche Voraussetzungen für den Arztberuf geprüft werden", sagte Montgomery der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Bislang werden solche Personalauswahlverfahren meist von großen Unternehmen eingesetzt. Dabei werden die Kandidaten in der Regel ein bis zwei Tage auf den Prüfstand gestellt. Dazu werden zum Beispiel Situationen aus der Praxis nachgestellt, in denen sich der Teilnehmer des Assessment-Centers behaupten muss.



"Wenn wir von Kosten von ungefähr 1000 Euro für einen Bewerber im Assessment-Center ausgehen, kommen wir bei 43.000 Bewerbern auf 43 Millionen Euro im Jahr", sagte Montgomery. Im Verhältnis zu den Milliarden, die in die Mediziner-Ausbildung gesteckt werden müssten, sei das eine vertretbare Summe.

Die SPD im Bundestag kritisiert die Steuersenkungspläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) als ungerecht und unsozial. Die vorgeschlagene Abschaffung des Solidaritätszuschlages entlaste vor allem Besserverdiener, sagte der stellvertretende Fraktionschef Carsten Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zudem seien die bisher bekannten Vorschläge von CDU und CSU für Steuersenkungen "unbezahlbar und deshalb in einem hohen Maße unglaubwürdig".



Schäuble hat jährliche Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro als Ziel für die kommende Wahlperiode ausgegeben. Der Solidaritätszuschlag soll bis 2030 verschwinden.

Bei heftigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten sind in Venezuela mindestens 57 Menschen verletzt worden. Wie in den Vortagen versuchte die Polizei durch den massiven Einsatz von Tränengas die Proteste aufzulösen. Mindestens 18 Menschen wurden festgenommen.



Angesichts Zusammenstöße warnte Parlaments-Vize Freddy Guevara davor, auf Gewalt zu setzen. "Wenn wir den Weg der Gewalt einschlagen, verlieren wir", sagte der 31-jährige Hoffnungsträger der Opposition. Nach Ostern, für den 19. April, kündigte er die "Mutter aller Demonstrationen" an. Von einer Grauzone zwischen Diktatur und Resten einer Demokratie bewege sich Präsident Nicolás Maduro gerade in Richtung der "schwarzen Zone".

Mehr als 40 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr direkt nach dem Schlüpfen getötet - aus Sicht der Grünen trägt auch Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) dafür eine Verantwortung, weil er die Agrarlobby gewähren lässt. "Seit zwei Jahren verspricht Minister Schmidt, das Töten zu stoppen - und nichts ist passiert", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Die große Koalition nehme das "millionenfache Kükenschreddern aus rein wirtschaftlichen Gründen billigend in Kauf." Männliche Küken, die weder Eier legen noch genug Fleisch ansetzen, halte die Industrie für "nutzlos". Die Grünen hatten schon früher ein gesetzliches Verbot des Tötens gefordert.

Foto: Reuters Der wegen der Ermordung von neun Schwarzen in einer Kirche in Charleston bereits zum Tode verurteilte Dylann Roof hat sich am Montag vor einem Gericht des Bundesstaats South Carolina schuldig bekannt. Der Richter verurteilte ihn zu neun Mal lebenslanger Haft. Mordprozesse werden in den USA in der Regel vor den Gerichten des jeweiligen Bundesstaats verhandelt, doch in besonders schwerwiegenden Fällen können die Verfahren auch auf Bundesebene geführt werden. Roof, ein bekennende Anhänger des Ku Klux Klans, hatte sich im Juni 2015 in einer Kirche in Charleston unter die Teilnehmer einer Bibelstunde gemischt und den Pastor und acht Gemeindemitglieder getötet. Er zeigt bis heute keine Reue.

Nach der Ankündigung eines massiven Sparprogramms für die Stahlsparte von Thyssenkrupp wollen die Betriebsräte heute über das weitere Vorgehen beraten. Bereits am Wochenende hatte es Protestaktionen der Beschäftigten und kurzzeitige Arbeitsniederlegungen gegeben. Auch heute soll es bei einer sogenannten Informationsveranstaltung wieder zu Beeinträchtigungen der Produktion kommen. Zentrum der Proteste ist nach Angaben des Betriebsrats zunächst der Standort Hüttenheim mit rund 1300 Mitarbeitern.

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben der Regierung heute mit etwa 20 Konzernchefs über seine Pläne für eine Steuerreform und eine modernere Infrastruktur beraten. Firmenvertreter aus unterschiedlichen Branchen würden sich zudem in kleinen Gruppen etwa mit Verkehrsministerin Elaine Chao, Umweltamtschef Scott Pruitt, Handelsminister Wilbur Ross oder Bildungsministerin Betsy DeVos treffen. Unter den Teilnehmern des Treffens seien etwa die CEOs von General Motors, IBM oder Wal-Mart. Trump hatte im Dezember ein "Strategie- und Politikforum" gegründet, für das er Unternehmer gewonnen hat. Zum letzten Mal kam die Gruppe Anfang Februar zusammen.

Foto: dpa Die Mieten für Studentenwohnungen sind seit Beginn des Jahrzehnts rasant gestiegen. Die Preiserhöhungen liegen weit über der allgemeinen Teuerungsrate, wie aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Teuerste Stadt für den akademischen Nachwuchs ist demnach München, wo eine durchschnittliche Studentenbleibe im zweiten Halbjahr 2016 bereits über 17 Euro pro Quadratmeter kostete. Im Vergleich zu 2010 ist das ein Anstieg von 43 Prozent, wie IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Kollegen ermittelten.



Hinter München liegen Stuttgart und Frankfurt mit jeweils über 13 Euro Quadratmetermiete, gefolgt von Hamburg, Köln und Heidelberg. Dort lag die Monatsmiete in der zweiten Hälfte 2016 jeweils zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter.

Nordkorea hat die Entsendung einer US-Flugzeugträgergruppe zur Koreanischen Halbinsel scharf verurteilt und mit einer entschiedenen Reaktion gedroht. "Das rücksichtslose Vorgehen der USA zur Invasion der Demokratischen Volksrepublik Korea hat eine ernste Phase erreicht", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht, falls China im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nicht den Druck auf Pjöngjang erhöht.

Ein 32-jährige Autofahrer ist am frühen Morgen in eine Mauer gekracht, die mitten auf der Straße stand. Unbekannte hatten das Hindernis offenbar in der Nacht neben einer Verkehrsinsel aufgebaut. Die Steine stammten ersten Ermittlungsergebnissen nach von einer nahe gelegenen Baustelle. Auf der anderen Seite der Verkehrsinsel versperrten ein Leitpfosten und Panzerband die Straße. Ein Notarztwagen auf dem Weg zum Einsatz sei beinahe in die Blockade gefahren. Zum Glück blieb der Unfallfahrer unverletzt. Sein Auto ist allerdings hin. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Meeresbiologen ist es mit Hilfe von Tiefseerobotern nach eigenen Angaben erstmals gelungen, den Riesen-Tiefseekraken Haliphron atlanticus beim Fressen zu filmen. Das Team aus Kiel und den USA belege damit, dass der Krake sich zumindest teilweise von Quallen ernähre, teilte das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel mit. Die Forscher aus Kiel und vom Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornien präsentieren ihre Analysen im Journal "Scientific Reports".

Foto. Getty Images Die Kompromissbereitschaft gegenüber den europäischen Geldgebern kostet den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und seine linke Partei Syriza deutlich an Popularität. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die heute die Athener Tageszeitung "Kathimerini" veröffentlicht. Demnach rutschte die Zustimmung von rund 35,5 Prozent bei der Parlamentswahl im September 2015 auf jetzt 15,5 Prozent ab. Die Umfrage führte das Meinungsforschungsinstitut der Universität von Thessaloniki durch. Zahlreiche andere Umfragen hatten in den vergangenen Monaten zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Griechenlands Gläubiger fordern weitere Sparmaßnahmen, um dem finanziell angeschlagenen Land bis 2018 mit bis zu 86 Milliarden Euro unter die Arme zu greifen. Die Griechen haben bereits seit Ausbruch der schweren Finanzkrise rund 25 Prozent ihres Einkommens verloren.

Aber auch im Outback läuft nicht alles rund. In Sydney hat die Polizei zum Beispiel ein Drogenlabor ausgehoben und dabei größere Mengen der Designerdroge Chrystal Meth sichergestellt. Bei dieser Gelegenheit fing sie auch einen Dschungelpython ein, der sich auffallend unruhig und aggressiv verhielt, was sonst gar nicht zur Natur dieser Schlangenart gehört. Tiermediziner stellten fest, dass das rund zwei Meter lange Tier mit Drogen vollgepumpt und offenbar auf Entzug war. Es hatte Chrystal Meth über seine Haut in den Körper aufgenommen.



Die drogenabhängige Python wurde daraufhin in ein sechswöchiges Entziehungsprogramm gesteckt. Dort erholte sie sich. "Es braucht einfach Zeit, bis die Drogen aus dem Körper der Schlange wieder draußen sind", sagte der Leiter der zuständigen Einrichtung, Ian Mitchell. "Aber durch unsere Hilfe ist es gelungen, sie wieder zu beruhigen und zu einem normalen Ernährungsrhythmus zurückzubringen."



Was nun aus der Schlange wird, ist noch nicht endgültig entschieden.

Foto: AFP Wenn Herzog Rudolf IV. im Jahre 1364 Australien gekannt hätte, dann dann hätte er wahrscheinlich "Tu felix Australia" ausgerufen und nicht "Tu felix Austria". Denn Australien kann sich wirklich als das Land der glücklichen Menschen betrachten. Und das nicht nur wegen ihrer betont lässigen Perspektive auf das Leben und das Dasein an sich. Wenn nichts dazwischenkommt, können sie demnächst auch noch einen Weltrekord feiern: mehr als ein Vierteljahrhundert Wachstum - so lange brummte die Wirtschaft noch in keinem Land zuvor. Wachstum ohne Ende ist praktisch zum Normalzustand geworden. Eine ganze Generation kennt das gar nicht anders. Als die Wirtschaftsleistung zum letzten Mal zwei Quartale hintereinander schrumpfte - dann sprechen Experten von einer Rezession -, schrieb man das Jahr 1991. Anderswo waren noch Michail Gorbatschow, George Bush und Helmut Kohl an der Regierung; in Australien selbst ein Mann namens Bob Hawke.

