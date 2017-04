+++ Der Morgen live +++ 4,2 Millionen Arbeitnehmer zahlen Spitzensteuersatz

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

US-Präsident Donald Trump treibt die Umsetzung seiner Leitlinie "Amerika zuerst" voran. Morgen wolle er ein Dekret zu Änderungen für befristete Visa erlassen, sagten zwei hochrangige Regierungsvertreter. Das Visaprogramm nutzen in der Regel Ausländer, die vorübergehend in den USA arbeiten wollen. Arbeits-, Justiz-, Heimatschutz- und Außenministerium sollen nun Vorschläge ausarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Visa an Bewerber gehen, die entweder hoch qualifiziert sind oder wirklich gut bezahlt werden. Das gelte beispielsweise für Wissenschaftler, Ingenieure oder Computerprogrammierer. Diese Aufenthaltsgenehmigungen seien in der Vergangenheit häufig dazu genutzt worden, Ausländer für geringere Löhne ins Land zu holen und so Amerikaner zu ersetzen, erklärte einer der Insider. Betroffen sind Firmen wie Facebook, Microsoft oder Apple.

Dem US-Elektroautobauer Tesla droht ein Streik bei der Anfang des Jahres übernommenen Tesla Grohmann Automation im rheinland-pfälzischen Prüm. Die IG Metall fordert die Übernahme des Tarifvertrags für die Metallindustrie sowie Arbeitsplatzgarantien. Derzeit liege das Lohnniveau bei Tesla Grohmann Automation etwa 25 bis 30 Prozent unter dem Tarifgehalt, sagte der Betriebsratsvorsitzende Uwe Herzig der "Welt am Sonntag". Ein Angebot von Tesla, den Lohn aller Mitarbeiter um 150 Euro monatlich zu erhöhen, reiche nicht aus. Tesla teilte mit, man arbeite daran, "dass jeder bei Tesla Grohmann Automation fair und wettbewerbsfähig über dem Branchenniveau bezahlt wird". Dafür wolle man die Mitarbeiter neben ihrem Gehalt mit Aktien entlohnen. Ein Streik käme für Tesla-Chef Elon Musk ungelegen: Die in Deutschland gefertigten Maschinen sind wichtig für die Produktion des Model 3, die im Sommer anlaufen soll.

Foto: dpa Der Countdown zum Startschuss für die erträumte ultimative Aufholjagd läuft beim FC Bayern. Nach dem 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel in München will der deutsche Fußball-Rekordmeister heute Abend (20.45 Uhr) bei Real Madrid noch das Halbfinale der Champions League erreichen. "Natürlich haben wir nach dem Spiel in München einen Nachteil", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bei seiner Rückkehr ins Bernabéu-Stadion. "Wir müssen ein super Spiel spielen."



Mit Real triumphierte Ancelotti 2014 in der Königsklasse, jetzt will er nach fünf Halbfinals der Bayern in Serie den frühesten Münchner K.o. seit dem Achtelfinal-Aus 2011 vermeiden. Große Sorgen bereitet die Abwehr: Mats Hummels und Jérôme Boateng reisten angeschlagen nach Madrid. Der Respekt vor den Münchnern ist jedoch auch von Seiten Real Madrids groß. "Bayern spielt immer gut, sowohl ob zu Hause als auch auswärts", warnte Real-Trainer Zinedine Zidane.

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen setzt angesichts der verschärften Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auf eine gemeinsame diplomatische Offensive aus Washington und Peking. "Der Schlüssel zur Eindämmung der nordkoreanischen Nuklearambitionen liegt in einem amerikanisch-chinesischen Zusammenwirken", sagte Röttgen.



Die Luftangriffe der USA in Syrien und Afghanistan sowie die Entsendung eines Flottenverbandes in die Nähe von Korea zeigten, dass US-Präsident Donald Trump "militärische Mittel sehr gezielt einsetzt auch als ein Teil von Außenpolitik". Europa und Deutschland könnten derzeit im Konflikt um Nordkorea zur Vermittlung "so gut wie nichts" tun. Deutsche und Europäer sollten aber versuchen, die jüngste Entwicklung der US-Regierung hin zu einem stärkeren friedenserhaltenden Engagement zu unterstützen.

Ein US-Gericht hat den brasilianischen Großkonzern Odebrecht wegen Bestechung von Regierungsfunktionären zu einer Geldstrafe von rund 2,6 Milliarden Dollar verdonnert. Mit 2,4 Milliarden Dollar geht der Großteil der im Rahmen eines Vergleichs mit den Justizbehörden mehrerer Länder festgelegten Strafe nach Brasilien. 116 Millionen Dollar fließen an die Schweizer und 93 Millionen an die US-Behörden. Odebrecht und seine Petrochemie-Tochter Braskem hatten bereits im Dezember ein Schuldbekenntnis in dem international koordinierten Verfahren abgegeben.

Arbeiten am Haus oder im Garten, ein neues Dach, eine neue Garage - wer derzeit ein solches Projekt vor hat, sollte früh mit der Planung beginnen. Weil es im Handwerk so gut läuft wie lange nicht mehr, kommen viele Betriebe mit dem Abarbeiten ihrer Aufträge nicht mehr hinterher. Das bedeutet lange Wartezeiten und häufig Frust bei den Kunden.



"Das Handwerk blickt auf ein Rekordjahr 2016 zurück", heißt es im jüngsten Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Die Auftragsbücher seien so gut gefüllt wie noch nie. Vor allem bei Bau- und Ausbauarbeiten müssten sie derzeit bis zu zehn Wochen auf einen Termin warten, sagt ein ZDH-Sprecher. "Bei Baumaßnahmen sollte man deswegen spätestens drei Monate vor dem Termin den Betrieb kontaktieren", rät er. Für kleinere Aufträge, wie das Reparieren einer defekten Klospülung oder des Fernsehanschlusses bleibe dagegen immer Zeit, versichert der Handwerker-Vertreter. Die Alltagserfahrung ist allerdings häufig eine andere.

Nach jahrelangem Stocken kommt der Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos in Fahrt. Allein seit Mitte März 2016 wurden der Bundesnetzagentur nach eigenem Bekunden 1900 neue öffentliche Ladepunkte gemeldet. Der Schwerpunkt liege in den Ballungszentren - Berlin, dem Ruhrgebiet und Rheinland, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München - aber auch auf dem Land böten immer mehr regionale Anbieter öffentliche Ladepunkte an. "Wir sind zuversichtlich, dass der Ausbau der öffentlichen Ladestruktur zügig voranschreiten wird", sagte Netzagenturchef Jochen Homann. Noch haben die meisten Ladepunkt jedoch einen gravierenden Nachteil: Es dauert Stunden, bis die Fahrzeuge genügend Ladung gebunkert haben, um eine nennenswerte Strecke zurückzulegen. Den Durchbruch für die Elektroautos prophezeihen Experten jedoch erst, wenn Schnellladestationen in genügender Anzahl angeboten werden.

Der Videodienst Netflix führt dagegen einen überraschend zähen Kampf mit der 100-Millionen-Marke. Im ersten Quartal stieg sie nur um 4,95 Millionen, wie das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Bei Anlegern sorgten die die Zahlen für ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst fiel der Kurs der Aktie nachbörslich um rund drei Prozent, erholte sich dann jedoch rasch wieder und notierte zuletzt deutlich im Plus. Die Hoffnungen auf das zweite Quartal sind groß, denn Netflix wartet mit neuen Staffeln von Serienhits wie "House of Cards" und "Orange Is the New Black" auf.

Facebook startet ab 19.00 Uhr unserer Zeit im kalifornischen José seine jährliche Entwicklerkonferenz namens "F8". Das weltgrößte Online-Netzwerk stellt bei der zweitägigen Veranstaltung traditionell neue Dienste vor und gibt einen Einblick in seine Strategie. Eine zentrale Rolle dürfte der Kurzmitteilungsdienst Messenger mit einer breiten Auswahl an Software-Bots spielen, die sich mit Nutzern unterhalten können. Der Messenger knackte jüngst die Marke von 1,2 Milliarden Nutzern, während Facebook insgesamt auf rund 1,9 Milliarden aktive Mitglieder kam.

Ein Jahr nach dem Tod von Pop-Legende Prince haben die Behörden Teilergebnisse ihrer Ermittlungen vorgelegt: In seinem Anwesen Paisley Park hatte der Musiker demnach größere Mengen starker verschreibungspflichtiger Schmerzmittel gelagert. Die Rezepte dafür waren nicht auf Prince selbst ausgestellt, sondern auf einen Freund. Die Erkenntnisse lassen Rückschlüsse auf den Umgang von Prince mit Medikamenten vor seinem Tod zu. Als Todesursache war damals eine versehentliche Überdosis des stark wirksamen Schmerzmittels Fentanyl festgestellt worden.

Für die Rechte von Rentnern- und Sozialversicherten setzen sich übrigens eigens gewählte Vertreter ein. Sie werden über die Sozialwahl bestimmt, die derzeit abgehalten wird. Sie findet alle sechs Jahre statt. Es gibt durchaus gute Gründe, sich daran zu beteiligen. Denn letztlich geht es um den Einfluss auf soziale Sicherheit und einen fairen Sozialstaat. Die gewählten Vertreter kontrollieren schließlich die Finanzen der Sozialversicherungsträger.

Ver.di-Chef Frank Bsirske pocht auf zusätzliche Ausgaben für eine Stabilisierung der gesetzlichen Rente in den kommenden Jahren. "Das Rentenniveau zu sichern und dafür zu sorgen, dass Menschen nach jahrzehntelanger Arbeit über die Runden kommen, ist eine erstrangige gesellschaftliche Aufgabe", sagte Bsirske in Berlin. Der Gewerkschaftsvorsitzende erwartet nach eigenen Angaben, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Thema im Wahlkampf auf die Tagesordnung setzt.



"Hätten wir heute schon das Rentenniveau, das von den politischen Mehrheiten bis 2030 billigend in Kauf genommen wird, dann hätte jemand, der sein Arbeitsleben lang 2500 Euro verdient hat, nach 40 Beitragsjahren einen Rentenanspruch von 809 Euro", warnte Bsirske. Über 50 Prozent der Arbeitnehmer kämen aber gar nicht auf 2500 Euro, viele auch nicht auf 40 Beitragsjahre. Richtig billig würde die staatliche Stütze für die Rente nicht. Experten schätzen, dass dafür Milliarden-Beträge erforderlich sind.

Foto: Imago Beginnen möchte ich mit einer Studie des IW-Köln. Deren Wirtschaftsforscher haben wieder einmal die Statistiken zum Steueraufkommen durchforstet. Dabei haben sie herausgefunden, dass jeder elfte Erwerbstätige in Deutschland den Spitzensteuersatz in Höhe von 42 Prozent bezahlt. Insgesamt seien das seien 4,2 Millionen Arbeitnehmer. Ohne deren Beitrag käme der Staat auch kaum über die Runden. Denn die zehn Prozent mit den höchsten Einkommen in Deutschland zahlen danach fast für die Hälfte (48,2 Prozent) der gesamten Einkommenssteuereinnahmen, die 30 Prozent Top-Verdiener 79 Prozent. 2,7 Millionen Erwerbstätige zahlen der Studie zufolge aufgrund ihres geringen Verdienstes überhaupt keine Steuern. Ansonsten werden die Gering- und Durchschnittsverdiener durch Steuern und Abgaben stark belastet. So bezahlt zum Beispiel ein Single mit einem Bruttogehalt von 1940 Euro im Monat 46 Prozent Steuern und Abgaben. Ein alleinstehender Durchschnittsverdiener mit 3250 Euro monatlich muss 51 Prozent abführen, also mehr als jeden zweiten Euro.