+++ Der Morgen live +++ Boston-Marathon "überlebt" - Adidas entschuldigt sich für Glückwunsch-Mail

Herzlich willkommen bei

Adidas hat sich in die Nesseln gesetzt: Der Sportartikelhersteller entschuldigte sich für eine E-Mail, in der er Kunden zum "Überleben" des diesjährigen Boston-Marathons grauliert hatte. Einen Tag nach dem Marathon, am Montag, hatte Adidas eine Mail mit den Worten verschickt: "Glückwunsch, du hast den Boston-Marathon überlebt." 2013 waren im Zieleinlauf des Boston-Marathons zwei Sprengsätze explodiert. Drei Menschen wurden getötet, 260 verletzt. Adidas schrieb dazu gestern auf Twitter: "Es tut uns unglaublich leid.» Und: "Wir entschuldigen uns zutiefst für unseren Fehler." Es habe sich um eine "unsensible" Mail gehandelt.



Oh my Mops... Vor 300 Jahren soll ein Mops vom serbischen Belgrad aus gut 1100 Kilometer zurück in seine schwäbische Heimat Winnenden gelaufen sein - die Stadt bei Stuttgart wird das Jubiläum feiern. Geplant sind am 7. Mai eine Mopsparade und ein Mopsrennen, wie die Stadt mitteilte. Es werden Mopsgeschichten gelesen und Radfahrer empfangen, die die Strecke des "Winnender Mopses" nachgefahren sind.



Ein Denkmal in der Stadt erinnert an den treuen Hofmops. Der Legende nach wurde er während einer Schlacht um Belgrad 1717 von seinem Herrchen, Herzog Karl Alexander von Württemberg, getrennt - worauf der Mops allein zum Schloss Winnental zurücklief. Nach seinem Tod errichteten ihm die Schlossbewohner das Denkmal. Historisch belegt ist der Lauf nicht, gefeiert wird der Hund in Winnenden dennoch.

Wegen Hitze, Staub und steinigen Pisten: Die Hälfte der Bundeswehr-Fahrzeuge in Mali soll derzeit Uno-Mission Minusma, die sich für eine Stabilisierung des von ethnischen Konflikten und Terrorismus bedrohten Staates engagiert. Dort sind derzeit bis zu 1000 deutsche Solödaten im Einsatz. : Die Hälfte der Bundeswehr-Fahrzeuge in Mali soll derzeit nicht einsatzbereit sein . Die Bundeswehr unterstützt in Mali die, die sich für eine Stabilisierung des von ethnischen Konflikten und Terrorismus bedrohten Staates engagiert. Dort sind derzeit bis zu 1000 deutsche Solödaten im Einsatz.

Sojus vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS aufbrechen. Ein orthodoxer Priester hat das Raumschiff bereits gesegnet. (Foto: Reuters) Morgen soll eineaufbrechen. Ein orthodoxer Priester hat das Raumschiff bereits gesegnet.

Auch Neuseeland will künftig weniger Einwanderer ins Land lassen. Die rechtsliberale Regierung kündigte an, bei der Vergabe von Aufenthaltsrechten stärker auf qualifizierte Ausbildung zu achten. Ungelernte Arbeiter sollen nur noch höchstens drei Jahre bleiben dürfen. Besser qualifizierte Ausländer mit einem Job-Angebot sollen nachweisen müssen, dass sie mehr als das Durchschnittseinkommen verdienen. Dieses liegt derzeit bei umgerechnet etwa 32.100 Euro.

In Indonesiens Hauptstadt Jakarta hat die entscheidende Runde der Gouverneurswahl begonnen. In der Stichwahl treten Amtsinhaber Basuki Tjahaja Purnama und der ehemalige Erziehungsminister Anies Baswedan gegeneinander an. Minderheiten umgegangen wird. Purnama, Sohn chinesischer Einwanderer, ist christlichen Glaubens. Sein Herausforderer Baswedan ist Muslim. Anies Baswedan mit Frau und Tochter in Jakarta (Foto: AP) Die Abstimmung gilt als Stimmungsmesser, wie im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt mitumgegangen wird. Purnama, Sohn chinesischer Einwanderer, ist christlichen Glaubens. Sein Herausforderer Baswedan ist Muslim.

Das Bundesverwaltungsamt hat vor einer Personalnot im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren gewarnt. Sein Präsident Christoph Verenkotte forderte daher in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein "riesiges Einstellungsprogramm". Bisher sehe er das nicht. "Die absehbare Pensionierungswelle macht uns zu schaffen", sagte Verenkotte. In Zukunft werde es bestimmte Dienstleistungen womöglich gar nicht mehr geben, andere könnten nicht mehr in der gewohnten Qualität angeboten werden.

Autofahrer, aufgepasst: Die Polizei geht mit verschärften Tempokontrollen in mehreren Bundesländern gegen Raser vor. Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Brandenburg und Thüringen beteiligen sich heute an einem europaweiten Blitzmarathon. Auch in Hamburg, Hessen und Sachsen müssen Auto- und Motorradfahrer mit verstärkten Kontrollen rechnen. Die Polizeipräsidien geben vorab bekannt, wo gemessen wird, Die Polizei geht mit verschärften Tempokontrollen in mehreren Bundesländern gegen Raser vor. Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Brandenburg und Thüringen beteiligen sich heute an einem europaweiten. Auch in Hamburg, Hessen und Sachsen müssen Auto- und Motorradfahrer mit verstärkten Kontrollen rechnen. Die Polizeipräsidien geben vorab bekannt, wo gemessen wird, in Hessen zum Beispiel hier.

Was war noch los? Ein kurzer Überblick: In mehreren Städten der Türkei haben erneut Tausende gegen den Ausgang des Referendums über ein Präsidialsystem protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Abend unter anderem in Istanbul, Ankara, Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir. Umstritten ist vor allem die Entscheidung der Wahlkommission, wonach auch nicht verifizierte Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt wurden.

Der französische Stromgigant EDF hat den Reaktor 1 des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg angehalten. Grund sei eine Störung im nicht-nuklearen Teil der Anlage, teilte der Betreiber mit. Der Stopp wirke sich nicht auf Sicherheit und Umwelt aus und solle nicht lange dauern. Zwei Tage nach dem Mord an einem Rentner in Cleveland und einer landesweiten Fahndung hat sich der mutmaßliche Täter auf der Flucht vor der Polizei erschossen. Polizisten entdeckten den verdächtigen Steve Stephens nahe der Stadt Erie in Pennsylvania. Als sie sein Auto stoppten, habe er sich erschossen, sagte Clevelands Polizeichef. Stevens soll einen Rentner getötet und ein Video der Tat bei Facebook veröffentlicht haben. Schnee und Blitzeis haben auf der Autobahn 92 in Bayern zu einer Unfallserie mit zwölf Fahrzeugen geführt. Es gab sieben Verletzte. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 120.000 Euro. Die A92 in Richtung Deggendorf wurde zwischen den Anschlussstellen Landshut-Nord und Essenbach voll gesperrt.

Flugzeugträger nehme Kurs auf die koreanische Halbinsel. Laut einem entgegengesetzte Richtung - nämlich in Richtung Indischer Ozean. Es sollte demnach an Übungen mit der australischen Marine teilnehmen. Es sollte ein Signal der Stärke gegen Nordkorea sein: Die USA hatten in der vergangenen Woche verkündet, einnehme. Laut einem Bericht der "New York Times" stimmte das aber gar nicht: Das Schiff "USS Carl Vinson" fuhr noch tagelang in die- nämlich in Richtung Indischer Ozean. Es sollte demnach an Übungen mit der australischen Marine teilnehmen. Im US-Verteidigungsministerium hieß es, eine Pannenserie im Haus habe zu der falschen Meldung geführt: Zuerst hat das Pazifikkommando der USA voreilig die Entsendung verkündet. Dann habe Verteidigungsminister Jim Mattis eine fehlerhafte Erklärung dazu abgegeben. Präsident Donald Trump hatte gesagt: "Wir schicken eine Armada. Sehr mächtig." All dies sorgte am Ende für das Gerücht, die US-Navy eile nach Nordkorea.

Eines der zentralen Wahlversprechen von Donald Trump war es, neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Nun hat der US-Präsident ein Dekret mit dem Titel "Buy American, Hire American" ("Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein") unterzeichnet. Damit will er US-Firmen bei Regierungsaufträgen künftig bevorzugen und gegen angeblichen Missbrauch bei der Visa-Vergabe an ausländische Fachkräfte vorgehen. Trump kündigte erneut an, sämtliche Handelsbeziehungen unter die Lupe zu nehmen. Mehr dazu in unserem aktuellen Aufmacher.

