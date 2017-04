+++ Der Morgen live +++ Facebook, Google und Co. stellen sich gegen Trumps Einreisedekret

Und was ist sonst noch los gewesen in den vergangenen Stunden ? Mich haben diese Meldungen hier interessiert:

Am Dienstag hatte Trump insbesondere die Technologiefirmen im kalifornischen Silicon Valley mit seiner Anordnung verärgert, die Vergabe von Arbeits-Visa der Klasse H-1B an hoch qualifizierte Ausländer auf den Prüfstand zu stellen

Den Brief für das Verfahren in Virginia unterzeichneten Firmen wie Intel, Hewlett Packard, Amazon und Ebay. Auch der Streamingdienst Netflix und die Unternehmen des Milliardärs Elon Musk, SpaceX und Tesla, zählen zu den Unterzeichnern. Startups wie Airbnb, Snap und Uber beteiligten sich ebenfalls an dem Protestbrief. Auch im Rechtsstreit um Trumps erstes Einreisedekret hatten im Februar dutzende US-Technologiefirmen Stellung gegen das Vorhaben bezogen.

Das Dekret würde die Suche nach talentierten Arbeitskräften erschweren und die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft beeinträchtigen , heißt es in dem Schreiben. Außerdem könne es internationale Konzern dazu bringen, in einwanderungsfreundlicheren Ländern zu investieren. Die Unternehmen hoben hervor, dass die USA eine "Einwanderernation" seien und Einwanderer einen großen Beitrag im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben des Landes leisteten.

Facebook, Google und Microsoft und 160 andere US-Unternehmen gehen den US-Präsidenten frontal an: „Du bist auf dem Holzweg, Donald!“, signalisieren sie und stellen sich offiziell gegen Trumps Dekret , das ein Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern vorsieht. Die Firmen, die überwiegend zur Technologiebranche zählen, reichten gestern eine Stellungnahme bei einem Berufungsgericht im Bundesstaat Virginia ein, in dem sie vor "substantiellem Schaden für US-Unternehmen" durch das Einreisedekret warnen.

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Wenn Sie gerade noch schläfrig-desorientiert im Plumeau kuscheln oder leicht fröstelnd in Bus oder Bahn sitzen, dient das hier vielleicht zur Orientierung: Es ist Donnerstag, es ist sechs Uhr morgens, und heute ist der internationale Kiffertag - das behaupten jedenfalls die einschlägigen Listen von Gedenk- und Aktionstagen im Internet und verweisen auf einschlägige Partys, die heute Nachmittag um 16:20 beginnen sollen. Verwirrt? Ja, das war ich auch, zumal ich um mich herum heute Morgen auch noch keine Marihuana-Konsumenten ausmachen und befragen konnte. Aber Wikipedia verrät mir über diesen Tag: "Ausgerufen durch Marihuanaliebhaber besonders in amerikanischen Universitätsstädten, wird nach der amerikanischen Datumsschreibweise und des üblichen Starttermins der Partys um 16:20 Uhr (4:20 PM) auch 4/20 genannt." Von der Pflicht zum Kiffen sind wir demnach in den kommenden drei Stunden noch befreit, so dass ich Sie bis neun Uhr mit den wichtigsten Nachrichten und ein paar Geschichten drumherum versorgen kann. Mein Name ist Armin Himmelrath, herzlichen willkommen zum "Morgen" - und wenn unterwegs was ist: armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter @AHimmelrath. Los geht's!