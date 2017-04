+++ Der Morgen live +++ Modedesigner verkauft Luxusmodell von Ikea-Tasche

Der Tatverdächtige bei dem mutmaßlichen Terrorangriff auf Polizisten auf den Champs-Élysées in Paris ist bereits in der Vergangenheit wegen einer Attacke auf Polizisten verurteilt worden. Der 39-Jährige, der gestern Abend auf dem Prachtboulevard mutmaßlich einen Beamten getötet und zwei verletzt hat, hatte im Jahr 2005 eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren wegen versuchten Totschlags erhalten. Er hatte demnach in Seine-et-Marne bei Paris versucht, einen Polizisten, einen Polizeischüler und dessen Bruder zu töten.

Der Rückruf ist dennoch ein herber Schlag für das Unternehmen, dessen Autos in der Vergangenheit bereits des Öfteren - etwa mit tödlichen Unfällen - negative Schlagzeilen machten. 2016 verließen insgesamt knapp 84.000 Autos die Tesla-Werkhallen. Die vom dem Rückruf betroffenen Autos machen also rund 63 Prozent der Jahresproduktion aus.

Der US-Elektroautohersteller Tesla muss weltweit 53.000 Fahrzeuge wegen möglicher Probleme mit der Handbremse in die Werkstätten beordern. Betroffen seien die Typen Model S und Model X , die zwischen Februar und Oktober 2016 gebaut worden seien, teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit. Im Zusammenhang mit dem Mangel habe es keine Unfälle oder Verletzungen gegeben. Die Handbremsen müssten sicherheitshalber ausgetauscht werden. Die offizielle Rückruf-Mitteilung gehe in Kürze an die Kunden.

Wegen des kalten Wetters bangen Winzern und Bauern um ihre Ernte. Weil der März ungewöhnlich warm war, sind Knospen zum Teil schon recht weit ausgetrieben und deshalb besonders empfindlich gegen Frost. Vor allem in den Wein- und Obstanbaugebieten mussten sich die Bauern einiges einfallen lassen, um die Stöcke und Bäume vor dem Frost zu schützen. Winzer des Sächischen Staatsweinguts Schloss Wackerbarth zündeten in den vergangenen Nächten Feuer in den Weinbergen an. "Viel Rauch, wenig Flammen, das ist das Beste", erklärte Teamleiter Roy Paul. Der Rauch, der durch die Weinberge ziehe, könne die Temperatur über dem Boden um ein bis zwei Grad steigen lassen. "Die können entscheidend sein, wenn die Knospe schon aufgegangen ist", so Paul.

Auch in der Schweiz brannten in der vergangenen Nacht die Feuer in den Weinbergen, wie das Foto zeigt.