+++ Der Morgen live +++ Trump hat Merkel von allen am liebsten

Nach mehrfacher Kritik an Erklärungen seiner Regierung zum Holocaust hat US-Präsident Trump dem Antisemitismus offenbar den Kampf angesagt. "Wir müssen Vorurteile und Antisemitismus ausmerzen, wo immer sie anzutreffen sind", sagte Trump in einer Videobotschaft an die New Yorker Vollversammlung des Jüdischen Weltkongresses anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Israel. Im Januar hatte eine Erklärung des Weißen Hauses zum internationalen Holocaust-Gedenktag für Stirnrunzeln gesorgt, in der das Schicksal der sechs Millionen ermordeten Juden unerwähnt blieb. Mitte April rief Trumps Pressesprecher mit einem verfehlten Vergleich zwischen Hitler und dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad empörte Reaktionen hervor. Trumps Kritiker und politische Gegner sagen, sein Wahlsieg habe Neo-Nazis und rechtsextreme Gruppen ermutigt.

Mit seinem 500. Pflichtspiel-Tor für den FC Barcelona hat Fußball-Superstar Lionel Messi sein Team zum Sieg im spanischen Clásico bei Real Madrid und an die Tabellenspitze der Primera División geführt. Sekunden vor dem Abpfiff traf der Argentinier gestern Abend zum 3:2 (1:1)-Endstand in einem dramatischen Spiel. Foto: AFP

Im Angesicht von Terror, Konflikten und Spannungen weltweit rüsten die USA und Europa auf. Das geht aus dem neuesten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor, das die weltweiten Rüstungsausgaben 2016 verglichen hat. Mit Abstand die größte Summe geben weiterhin die USA aus.

Insgesamt erreichten die Rüstungsverkäufe im vergangenen Jahr ein Volumen von rund 1,572 Billionen Euro (1686 Milliarden Dollar), das ist gegenüber 2015 ein Plus von 0,4 Prozent, wie Sipri mitteilte.Deutschland erhöhte seine Militärausgaben im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent auf 41,1 Milliarden Dollar und blieb damit auf Platz neun. Wollte es das Nato-Ziel einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts erreichen, müsste es laut Sipri seine Ausgaben deutlich erhöhen, und zwar auf 69 Milliarden Dollar. Es würde damit auf den vierten Platz aufsteigen.

Ein anscheinend verwirrter Mann hat in Essen einen Ast auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen und so ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt. Das Kind saß am Sonntagabend auf der Rückbank im Wagen mit seiner Familie, wie die Polizei mitteilte. Als das Auto an dem Mann vorbeifuhr, habe er plötzlich den Ast mit etwa zehn Zentimeter Durchmesser gegen die hintere Seitenscheibe geworfen. Das Glas ging zu Bruch, das Mädchen wurde dabei verletzt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er kam später in eine Spezialklinik.



AfD-Parteitag am Wochenende das bisherige Gesicht der Rechtspopulisten ins Abseits geschoben. Das Spitzenteam bilden nun Alexander Gauland und Alice Weidel - die mit scharfen Tönen großen Anklang fand. Lesen Sie Mit Frauke Petry wurde auf demam Wochenende das bisherige Gesicht der Rechtspopulisten ins Abseits geschoben. Das- die mit scharfen Tönen großen Anklang fand. Lesen Sie hier unseren Bericht vom Parteitag aus Köln. Foto: dpa

Zu den nachrichtlich wichtigesten Ereignissen am Wochenende zählte wohl die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Das aktuelle Paket von Spiegel Online mit Zahlen, Analysen und Minutenprotokoll finden Sie hier: Macron und Le Pen in der Stichwahl: Frankreich wählt wie nie zuvor n kürzlich noch belächelter Kandidat sammelt binnen einem Jahr Hunderttausende Anhänger. Gleichzeitig fährt die Front-National-Kandidatin das beste Ergebnis für die Partei ein. Wer die Stichwahl gewinnt, entscheidet auch über ganz Europa.

US-Präsident Donald Trump ist am kommenden Samstag 100 Tage im Amt - und will den Tag mit einer Großkundgebung vor treuen Anhängern begehen. Wie er gestern twitterte, ist sie in Pennsylvania geplant - zeitgleich mit dem alljährlichen Galadinner der beim Weißen Haus akkreditierten Journalisten. Traditionell ist dort der US-Präsident Ehrengast und hält eine launige Rede, in der er die Medien, Politikerkollegen und sich selber aufspießt. Aber Trump bleibt fern: Hatte er es sich schon im Wahlkampf massiv mit den Medien angelegt, hat sich das Verhältnis seit seinem Amtsantritt am 20. Januar weiter stark verschlechtert. hat der Nachrichtenagentur AP ein Interview übergegeben. Darin sagt er,habe Ihn in seinen Kontakten mit ausländischen Regierungschefs am meisten beeindruckt. "Wir hatten eine unglaubliche Chemie", sagte Trump. AUS-Präsident Donald Trump ist am kommenden Samstag 100 Tage im Amt - und will den Tag mit einer Großkundgebung vor treuen Anhängern begehen. Wie er gestern twitterte, ist sie in Pennsylvania geplant - zeitgleich mit dem alljährlichen Galadinner der beim Weißen Haus akkreditierten Journalisten. Traditionell ist dort der US-Präsident Ehrengast und hält eine launige Rede, in der er die Medien, Politikerkollegen und sich selber aufspießt. Aber Trump bleibt fern: Hatte er es sich schon im Wahlkampf massiv mit den Medien angelegt, hat sich das Verhältnis seit seinem Amtsantritt am 20. Januar weiter stark verschlechtert.