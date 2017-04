+++ Der Morgen live +++ United-Mitarbeiter stellt Rauswurf ganz anders dar

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Le Pen hat übrigens den Vorsitz der rechtsextremen Front National (FN) niedergelegt, um sich auf ihre Präsidentschaftskandidatur zu konzentrieren - vorübergehend. "Heute abend bin ich nicht mehr Präsidentin der FN, ich bin Präsidentschaftskandidatin", sagte die 48-Jährige am Montagabend im TV-Sender France 2.

Schauen wir nach Frankreich, wo sich die Auguren derzeit enorm schwer tun, die Chancen der beiden Stichwahlkandidaten - der Rechtspopulistin Marine Le Pen und des sozialliberalen unabhängigen Emmanuel Macron - möglichst treffsicher vorherzusagen. Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hatte Macron mit drei Prozent Vorsprung gewonnen, wie die vollständige Auszählung jetzt ergab: 24,01 Prozent gegen 21,3 Prozent. Unschwer also, Macron eine Favoritenrolle zuzuschreiben. Das Risiko: Viele Marcon-Wähler könnten am zweiten Wahltag auf die Stimmabgabe verzichten, weil sie sich des Sieges allzu sicher wähnen. Und ebenso könnten die Le-Pen-Wähler umso engagierter Stimmen für ihre Kandidatin mobilisieren. Zumal sich der (europakritische) Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon explizit geweigert hat, eine Wahlempfehlung für Macron auszusprechen. Aus dessen 19,58-Prozent-Lager könnten also noch einige Stimmen für Le Pen abfallen.

Die erste Nachricht kommt allerdings aus den USA. Dort hat sich nämlich der Flugbegleiter namens James Long zu Wort gemeldet, der nach dem gewalttätigen Rauswurf des Passagiers suspendiert worden war. Er präsentierte gestern seine Version des Geschehens. Und die hört sich ganz anders an. Der betroffene Passagier sei ausfällig geworden und habe die Crew körperlich attackiert. Dann habe er wild mit den Armen gewirbelt und die Balance verloren, erklärte der Flugbegleiter weiter. In der wilden Bewegung habe er dann sein Gleichgewicht verloren und sei beim Fallen mit dem Kopf auf eine Armlehne gestoßen. (Dabei hatte der Passagier zwei Zähne verloren und sich eine Gehirnerschütterung zugezogen) Per Video aufgenommen worden seien erst die Szenen, die sich anschließend abgespielt hätten, erklärte Long weiter. Allerdings schreibt er in seinem Verteidigungsbrief auch, dass er und seine Kollegen den Passagier zuvor gegen dessen Willen aus dem Sitz am Fenster gezogen hätten. Da muss also einiges an "Körperlichkeit" zuvor stattgefunden haben . . .