+++ Der Morgen live +++ Sechs Jahre zu alt - 116-Jährige bekam keine Bankkarte

Foto: Reuters Dass das Alter bei Bankgeschäften eine wichtige Rolle spielt, musste jetzt die Mexikanerin Maria Félix erfahren: Die 116 Jahre alte Frau kam drei Monate lang nicht an Rente und Sozialleistungen heran, weil sie zu alt für eine Bankkarte war. Das Computersystem akzeptiere leider keine Personen, die älter als 110 Jahre seien, erklärte ein Vertreter der Bank Citibanamex in Guadalajara. Er entschuldigte sich für die Panne und versprach, Maria Félix mit Schecks zu versorgen, bis das technische Problem mit der Kundenkarte gelöst sei. Die zehnfache Mutter habe die altersbedingten Serviceprobleme mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, berichtet der "Guardian".

US-Regierung jetzt eine große Steuerreform angekündigt. Klar, dass da auch ein paar Superlative nicht fehlen dürfen - die Rede ist von der "größten Steuerreform seit Ronald Reagan". Die wenigen bisher bekannten Details Unter seiner Präsidentschaft, so hatte es Donald Trump versprochen, sollte ja alles besser, effektiver, amerikanischer werden. Um die ziemlich verheerende Bilanz der ersten 100 Tage noch zu retten, hat diejetzt. Klar, dass da auch ein paar Superlative nicht fehlen dürfen - die Rede ist von der "größten Steuerreform seit Ronald Reagan". Die wenigen bisher bekannten Details können Sie hier nachlesen

Dramatischer Polizeieinsatz in der Nacht in Essen: Dabei wurde ein Mann von Beamten erschossen. Polizisten wurden wegen einer Ruhestörung in ein Eckhaus gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Als sie das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses betraten, habe einer der Polizisten Gebrauch von seiner Schusswaffe machen müssen, sagte der Sprecher. Die Schüsse trafen einen Mann, der so schwer verletzt wurde, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen durch Rettungskräfte noch vor Ort starb. Die Ermittlungen übernimmt nun die Mordkommision Düsseldorf, um die Neutralität zu wahren. Im vergangenen Jahr hatten in Nordrhein-Westfalen tödliche Schüsse aus Dienstwaffen bei Polizeieinsätzen mehrfach Aufsehen erregt.

Und was war sonst noch so los in den vergangenen Stunden? Am Flughafen von Damaskus hat es heute Morgen eine schwere Explosion gegeben. Möglicherweise gab es einen Angriff auf den Airport der syrischen Hauptstadt - dafür fehlt bislang aber noch die Bestätigung.

Die Krise in Venezuela weitet sich aus: Das Land hat angekündigt, aus der Organisation Amerikanischer Staaten auszutreten.

Die Säuberungen in der Türkei gehen immer weiter: In der Nacht wurden 9000 Polizisten wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung suspendiert.

Beim BVB läuft's gerade, die Dortmunder Borussia steht nach einem 3:2-Sieg bei Bayern München im Pokalfinale.

Ungemütlich und ziemlich weit oben befindet sich der Sitzplatz, den sich eine Kanadierin ausgesucht hat - auf einem Baukran. Mehr als fünf Stunden lang hatte sie im kanadischen Toronto in über 30 Meter Höhe festgesessen. In einer komplizierten Rettungsaktion befreite die Feuerwehr die junge Frau, wie kanadische Medien berichteten. Die Frau war auf den Kran geklettert und hatte sich dann an einem Kabel auf einen Flaschenzug hinabgeseilt, auf dem sie dann stundenlang saß. Foto: dpa Der Grund für die Aktion war zunächst unklar. Ihr droht nun eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.