+++ Der Morgen live +++ Mann bittet Polizei, gestohlenes Heroin zu suchen

Neue Rolltreppen, Aufzüge, Anzeigetafeln und Bänke: Die Deutsche Bahn will in den kommenden fünf Jahren 5,5 Milliarden Euro in ihre Bahnhöfe investieren. Zuerst sollen die Hauptbahnhöfe von Dortmund, Münster, Frankfurt am Main, München und Stuttgart an der Reihe sein. Auch eine Reihe mittelgroßer und kleinerer Bahnhöfe stehen auf der Liste. Dort sind etwa Rampen für barrierefreie Zugänge geplant.

Die deutschen Einzelhandelsumsätze sind im März gestiegen. Preisbereinigt seien sie um 0,1 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Auf einen zusätzlichen Konjunkturschub lassen die Zahlen allerdings nicht schließen. Die Geschäfte hatten im März 2017 an 27 Verkaufstagen geöffnet, also zwei Tage länger als im März 2016.

Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Gewahrsam nehmen lassen. Der 23-jährige Syrer wurde am frühen Morgen von Spezialkräften der baden-württembergischen Polizei im Landkreis Biberach festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Der Beschuldigte wird den Angaben zufolge dringend verdächtigt, sich im Frühjahr 2013 dem IS angeschlossen zu haben.

Foto: dpa Starke Preissteigerungen für Weizen haben einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren ihre Ursachen in Wetterextremen und in der Handelspolitik gehabt. Dagegen hätten sich weder Spekulationen auf den Rohstoffmärkten noch die Nutzung von Landflächen für die Produktion von Biosprit entscheidend ausgewirkt. Die Wissenschaftler, die zu diesem Ergebnis kommen, sind einigermaßen unverdächtig, den Spekulanten an den Weltmärkten das Wort zu reden - sie arbeiten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Forscher werteten weltweite Daten des US-Landwirtschaftsministeriums für die vergangenen vier Jahrzehnte aus. Dabei analysierten sie etwa den starken Anstieg der Weizenpreise in den Jahren 2007/08 und 2010/11, der massive Folgen vor allem für Menschen in vielen Entwicklungsländern gehabt hat. "Diese Preisspitzen sind nach schweren Dürren aufgetreten, die natürlich die Ernteerträge verringert haben. Wir können jetzt zeigen, dass solche vom Wetter ausgelösten Schocks tatsächlich starke Preisanstiege auslösen können", schrieb Jacob Schewe, der Leiter der Studie. Rohstoffspekulationen auf den Märkten hätten das Problem vorübergehend durchaus noch verstärkt. Nach den ausgewerteten Daten seien diese Spekulationen aber für die Jahrespreise nur ein kleiner Faktor gewesen.

US-Präsident Donald Trump will Verbote für Öl- und Gasbohrungen vor den Küsten der USA neu bewerten lassen. Dazu wolle der Präsident ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, kündigte Innenminister Ryan Zinke in Washington an. Sein Ministerium soll einen Plan auf den Prüfstand stellen, der für fünf Jahre vorschreibt, in welchen Gewässern gebohrt werden darf und in welchen nicht.



Trump geht damit erneut gegen zentrale umweltschutzpolitische Maßnahmen seines Vorgängers Barack Obama vor. Dieser hatte kurz vor dem Ende seiner Amtszeit Bohrungen in weiten Teilen der arktischen Gewässer und im Atlantik verboten.

Um Tacho-Manipulationen bei Gebrauchtwagen zu stoppen, dringt Niedersachsen auf die Einführung eines sogenannten Car-Passes. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung der Verbraucherschutzministerkonferenz, die heute in Dresden zu Ende geht.



Mit elektronischen Hilfsmitteln kann der Tachostand von Betrügern problemlos manipuliert werden, eine Entlarvung dieses Betrugs ist dagegen schwierig. Der Car-Pass soll nun - quasi-amtlich - die Geschichte eines Fahrzeuges dokumentieren. In der Datenbank müssten nach Forderungen von Niedersachsen alle neuen Autos verbindlich angemeldet werden.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss sich auf der heutigen Hauptversammlung auf Kritik an der geplanten Übernahme von Monsanto sowohl von Umweltverbänden als auch Aktionären einstellen. Nach einem monatelangen Poker konnte Bayer-Chef Werner Baumann im Herbst zwar Monsato von der Übernahme überzeugen. Doch bei den Behörden rund um den Globus steht die Genehmigung nach wie vor aus. Bei Umweltschützern stößt die Mega-Übernahme bereits seit längerer Zeit auf Kritik. Doch auch mancher Anteilseigner fühlte sich von der 66 Milliarden US-Dollar schweren Einkaufstour überrumpelt.

In der Schweiz wächst der Widerstand gegen exorbitante Managergehälter. Beim Technologiekonzern ABB stimmten bei der Hauptversammlung gerade ungewöhnliche 40 Prozent gegen die geplante Millionenvergütung für Manager. Beim Traditionsunternehmen Georg Fischer wurden die Vergütungsanträge sogar abgelehnt.



Bei der Großbank Credit Suisse sorgten nun Stimmrechtsberater, die Investoren bei der Ausübung ihrer Stimmrechte bei Hauptversammlungen beraten, für Aufruhr. Erst zwangen sie den Aufsichtsrat zu einer Reduzierung der schon veröffentlichten Vergütungsvorschläge, dann lehnten sie auch den weniger üppigen Kompromiss noch als zu gierig ab. In der Schweiz verdienten Konzernbosse 2015 im Durchschnitt 7,7 Millionen Euro, so viel wie nirgends sonst in Europa, so das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson. Auf der Rangliste folgen Spanien und Großbritannien, vor Deutschland mit durchschnittlich fünf Millionen Euro.

In Österreich tobt nach den bohrenden Fragen eines Nachrichtenmoderators die Diskussion darüber, wie weit Journalisten gegenüber den Mächtigen gehen dürfen. Armin Wolf, Anchorman der Sendung "Zeit im Bild 2" (vergleichbar mit "Heute-Journal" oder "Tagesthemen"), hatte den scheidenden niederösterreichischen Landesvater Erwin Pröll sehr hartnäckig nach dessen umstrittener Privatstiftung befragt. Ihr waren seit 2008 insgesamt 1,35 Millionen Euro an Förderungen vom Land Niederösterreich zugesprochen worden, obwohl zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Projekte realisiert wurden.

Zwei Jahre nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen wollen die großen deutschen Fluggesellschaften eine eigens eingeführte Sicherheitsvorgabe zurücknehmen. Demnach darf sich ab spätestens Juni wieder eine Person allein im Cockpit aufhalten.



"Die Evaluierung hat gezeigt, dass die Zwei-Personen-Regelung keinen Sicherheitsgewinn bringt", begründete der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft die Entscheidung heute morgen in Berlin. Durch das häufigere und vorhersehbare Öffnen der Pilotenkanzel entstünden zusätzliche Risiken, dass Unbefugte hineinkommen.



Die Fluggesellschaften sichern aber zu, dass Ärzte bei Untersuchungen von Piloten stärker auf psychologische und psychiatrische Aspekte achten. Zugesagt werden auch stabile Beschäftigungsverhältnisse, Zugang zu Berufsunfähigkeitsversicherungen, psychologischen Beratungsprogrammen und eine intensivere Mitarbeiterbetreuung.

Das boomende Werbegeschäft von Google treibt die Milliardengewinne der Konzernmutter Alphabet in die Höhe. Im vergangenen Quartal verdiente Alphabet knapp 5,43 Milliarden Dollar - 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 22 Prozent auf 24,75 Milliarden Dollar.



Googles Werbeerlöse machen weiterhin den Löwenanteil des Geschäfts aus. Sie stiegen binnen eines Jahres von 18 auf 21,4 Milliarden Dollar. Damit verdaute Google auch problemlos die Aufregung um Anzeigen bei der Videoplattform YouTube. Einige Werbekunden waren schockiert als sie erfuhren, dass ihre Videos auch neben extremistischen Inhalten aufgetaucht worden. Mehrere große Unternehmen drohten damit, Werbung bei YouTube abzuziehen, obwohl unklar ist, wie viele davon wirklich langfristig wegblieben. Google hatte Fehler bei der Platzierung der Videos eingeräumt und Gegenmaßnahmen ergriffen.

In Neuseeland sollen Teenager unter 18 die weltweit erfolgreiche TV-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" ("Thirteen Reasons Why") nur noch im Beisein der Eltern oder anderer Erwachsener anschauen. Die neuseeländische Medienaufsichtsbehörde OFLD fürchtet, dass damit vor allem junge Mädchen zum Suizid angestiftet werden könnten. Die Serie mit insgesamt 13 Folgen ist eine neue Produktion des amerikanischen Streaming-Dienstes Netflix. Grundlage dafür ist der gleichnamige Bestseller des US-Schriftstellers Jay Asher.



In Buch und Serie geht es um den Suizid der Schülerin Hannah Baker an einer amerikanischen High School. Nachdem sie sich das Leben genommen hat, werden Kassetten gefunden, in denen sie Vorwürfe gegen Familie, Freunde und Mitschüler erhebt. Neuseeland gehört weltweit zu den Ländern mit den höchsten Suizid-Raten unter Jugendlichen.

Erziehung mit der Rute ist in Deutschland noch immer weit verbreitet. Darauf weisen Experten vor dem Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April hin. Dabei ist das Recht auf körperliche Züchtigung hierzulande schon lange aufgehoben. "Das Thema Gewalt ist bei uns das tägliche Brot", sagt Sabine Bresche, Koordinatorin einer Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes in Berlin-Wedding. Sie zählt auf: Kinder werden vernachlässigt, körperlich und emotional misshandelt, erleben häusliche Gewalt mit und erleiden sexualisierte Gewalt. "Da kommt das ganze Spektrum." Wiederkehrende Muster, die aufhorchen lassen sollten, gibt es aus ihrer Sicht kaum: "Gewalt gegen Kinder lässt sich nicht auf Altersgruppen oder bestimmte Schichten zurückführen. Das geht durch die gesamte Gesellschaft." Aber sie sieht Risikofaktoren: "Dazu gehören Alleinerziehende und Eltern in prekären finanziellen Umständen."



Der Hallenser Professor für Strafrecht und Kriminologie Kai Bussmann, der Gewalt in der Erziehung über Jahre hinweg erforscht hat, sieht vorrangig bildungsferne Familien betroffen. Insgesamt sinke das Gewaltlevel seit Jahren - auch weltweit. "Das hat vor allem etwas mit dem steigenden Bildungsniveau zu tun", sagte Bussmann. Die Kompetenzen der Eltern, Konflikte ohne Gewalt beizulegen, hätten deutlich zugenommen.

In Mazedonien haben gestern Abend rund einhundert teils maskierte Demonstranten das Parlamentsgebäude gestürmt. Mindestens zehn Menschen wurden dabei verletzt ein, unter ihnen Oppositionsführer Zoran Zaev. Die Randalierer schwenkten mazedonische Flaggen und sangen die Nationalhymne. Das Auswärtige Amt verurteilte die Angriffe "auf das Schärfste". Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen den Plan des Sozialdemokraten Zaev, sich mithilfe einer Partei der albanischen Minderheit zum Regierungschef wählen zu lassen. Sie sehen darin eine Gefahr für die Einheit und Souveränität Mazedoniens. Für besonderen Ärger bei den Demonstranten sorgte der Versuch von Zaev und seinen Verbündeten, den albanisch-mazedonischen Politiker Talat Xhaferi zum Parlamentspräsidenten wählen zu lassen.

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben ihre alljährliche Frühlingsoffensive angekündigt. Wie die Extremisten am frühen Morgen mitteilten, wollen sie ihre Angriffe auf afghanische und internationale Truppen verstärken. Vor allem ausländische Truppen sowie ihre militärische und geheimdienstliche Infrastruktur seien Ziele der sogenannten "Operation Mansuri". Benannt ist die Offensive nach dem 2016 bei einem US-Drohnenangriff getöteten Taliban-Anführer Mullah Mansur.



In Bath, einer kleinen Stadt in Ohio, hat ein 20-Jähriger den Notruf der Polizei gewählt. Er bat die verblüfften Beamten, ihm ein paar Leute mit Suchunden zu schicken, um Heroin wiederzufinden, das eine Frau ihm nach eigenen Angaben gestohlen hat. Polizeichef Mike McNeely sprach von dem bizarrsten Hilferuf, den er in seiner 40-jährigen Amtszeit erlebt hatte. Der junge Mann wird sich jetzt einige unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Über den Verbleib der Frau ist übrigens nichts bekannt. .

