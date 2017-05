+++ Der Morgen live +++ Le Pen klaut Rede bei Fillon

Ist die französische Präsidentschaftskandidatin? Es sieht ganz so aus: In ihrer Wahlkampfrede am Maifeiertag klaute die Rechtspopulistin ziemlich hemmungslos bei dem in der ersten Runde ausgeschiedenen konservativen Präsidentschaftskandidatin François Fillon.

Mindestens vier Passagen aus eine Rede, die Filloin am 15. April hielt, fanden sich fast wortgleich in Le Pens gestriger Rede wieder. In den Passagen ging es um Frankreichs große Bedeutung hinsichtlich seiner Geografie und seiner Sprache sowie um einen möglichen Sonderweg, den Frankreich im 21. Jahrhundert gehen könne. Angesprochen auf das Plagiat, redete sich der stellvertretende Vorsitzende von Le Pens Front National, Florian Philippot, heraus: Die Rechtspopulistin habe "mit einem Augenzwinkern" eine "kurze rührende Passage" aus einer Rede über Frankreich übernommen. Sie sei da nicht so verbissen.

Wenn Sie das dreiste Plagiat mal selbst in Augenschein nehmen möchten - bitteschön. Das funktioniert sogar, wenn Sie kein Französisch können: