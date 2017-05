+++ Der Morgen live +++ United-Airlines-Chef muss sich vor US-Kongress verantworten

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

United-Airlines-Chef Oscar Munoz hat sich wegen der Affäre um den gewaltsamen Rauswurf eines Fluggasts heftige Kritik im US-Kongress anhören müssen. Die Abgeordneten drohten United Airlines und weiteren US-Fluggesellschaften mit Konsequenzen, sollten diese ihren Service nicht verbessern. "Der Kongress wird nicht zögern, zu handeln", kündigte Bill Shuster, der Vorsitzende des Verkehrs- und Infrastrukturausschusses.



Angestellte von United Airlines hatten im vergangenen Monat einen Passagier von der Flughafenpolizei in Chicago aus einer überbuchten Maschine zerren lassen, weil er seinen Platz nicht hatte räumen wollen. Das brutale Vorgehen gegen den Mann, der sich laut seinem Anwalt die Nase brach, zwei Zähne verlor und eine Gehirnerschütterung erlitt, hatte weltweit Empörung hervorgerufen.



Munoz versprach erneut Besserung und bezeichnete den Vorfall als "Wendepunkt für United" Die Kongressabgeordneten hatten auch die Manager der anderen großen US-Airlines zu der Anhörung geladen. Die Unternehmen stehen schon länger wegen Service-Problemen und Überbuchungen von Flügen in der Kritik. United hatte sich in der Vorwoche mit dem Passagier auf einen Vergleich geeinigt, über die Details der Entschädigung wurde Stillschweigen vereinbart.

Man möchte vielleicht ein kleines "Ätsch, das habt ihr jetzt davon" flüstern... Die Europäische Union könnte einem Pressebericht zufolge bei den Brexit-Verhandlungen eine finanzielle Forderung an Großbritannien von über 100 Milliarden Euro aufrufen. Wie die "Financial Times" schreibt, gehe die deutlich höhere Summe vor allem auf Deutschland und Frankreich zurück. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Samstag vor dem EU-Gipfel noch von einer "vorsichtigen Einschätzung" gesprochen, dass es um bis zu 60 Milliarden Euro geht.



Wie die 'FT' weiter berichtet, haben die EU-Verhandlungsführer in Reaktion auf Anfragen von mehreren EU-Mitgliedsländern ihre ersten, ursprünglichen Kalkulationen überarbeitet und dabei die maximalen Forderungen erstellt.



Bei einem Bombenanschlag auf ausländische Einheiten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind heute Morgen mindestens drei Menschen getötet worden. 15 weitere seien bei dem Anschlag in der Nähe der US-Botschaft verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Der Sprengsatz sei explodiert, als ein Konvoi mit ausländischen Einheiten vorbeifuhr. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Die Taliban hatten Ende April den Beginn ihrer jährlichen "Frühjahrsoffensive" verkündet. Die Nato-Staaten, die ihren Kampfeinsatz Ende 2014 offiziell beendeten, haben angesichts der wiedererstarkten Taliban derzeit noch mehr als 13.000 Soldaten in Afghanistan stationiert.

Am Freitag startet der 100. Giro d'Italia. In der ersten Etappe geht es auf Sardinien 206 Kilometer von Alghero nach Olbia. Neu daran: In einer Sonderwertung sollen die besten Abfahrer belohnt werden. Demnach bekommt der schnellste Abfahrer pro Etappe 500 Euro und acht Punkte gutgeschrieben, am Ende des Giro erhält der Gesamtsieger ein Preisgeld von 5.000 Euro.



Heute ist Tag der Pressefreiheit. Zahlreiche Medien haben bereits etwas zum Thema veröffentlicht. Ein kleiner Überblick:

US-Präsidententochter Ivanka Trump hat ein Buch geschrieben. In "Women who Work: Rewriting the Rules for Success" gibt die 35-Jährige anderen Frauen Ratschläge dazu, wie sie Karriere, Familie und Freizeit unter einen Hut bringen können.

Und so reagieren einige Leserinnen auf Amazon auf die Tipps einer Überprivilegierten: "Das zu lesen war eine Stunde meines Lebens, die ich nie mehr zurückbekomme. Lest stattdessen was Gutes, wie zum Beispiel 'Hidden Figures' (Erzählung über Frauen bei der NASA, gerade auch als Film im Kino, Anm. d. Red.)"

"Ivanka, du lebst in der Trump-Blase und wirst niemals verstehen, wie hart es ist, Kinder zu haben und arbeiten zu gehen." -> Kommt nicht so gut an, würde ich sagen.



Foto: AFP Mexikanische Fahnder haben den berüchtigten Drogenbaron Damaso Lopez verhaftet. Lopez, einer der Offiziere des in den USA inhaftierten Drogenbosses Guzmán, wurde gestern bei einer Razzia in einem Nobelviertel von Mexiko-Stadt festgenommen, wie die Behörden mitteilten. Er soll seit der Verhaftung Guzmáns versucht haben, die Macht im Sinaloa-Kartell an sich zu reißen. Das US-Finanzministerium stufte Lopez 2013 als einen "Drogenbaron" ein, der eine bedeutende Rolle im internationalen Drogenhandel spiele.

US-Präsident Trump und sein russischer Kollege Putin wollen sich beim G20-Gipfel im Juli in Hamburg erstmals seit Trumps Amtsantritt treffen. Das vereinbarten die beiden Staatschefs gestern in einem Telefongespräch, wie der Kreml mitteilte. Seit Trumps Amtsantritt im Januar telefonierte der US-Präsident zwei Mal mit Putin. Die US-Geheimdienste haben dem Kreml vorgeworfen, mit Hackerangriffen in den US-Wahlkampf eingegriffen zu haben. Das FBI untersucht mögliche Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam Trumps und der russischen Regierung.

Der FC Bayern kann sich trösten: Cristiano Ronaldo schießt auch andere Teams im Alleingang ab.



Real Madrid setzte sich im ersten Halbfinale gegen Stadtrivale Atletico Madrid 3:0 (1:0) durch und hat nun im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche alle Trümpfe in der Hand. Reals Sieg gegen Atlético: CR52 Reals Superstar erzielt gegen Atlético drei Tore und stellt eine unglaubliche Champions-League-Statistik auf.

Wenige Tage vor der Stichwahl um die französische Präsidentschaft hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron ausgesprochen. Es sei natürlich die Entscheidung der französischen Wähler, in die sie sich nicht einmische. Aber dass sie sich freuen würde, wenn Emmanuel Macron gewinnen sollte, weil er für eine konsequent pro-europäische Politik stehe, das sage sie schon. Macron tritt in der Stichwahl am Sonntag gegen die Rechtspopulistin Le Pen an, die Frankreich aus der EU führen und den Euro abschaffen will.





Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist Vorwürfen entgegen getreten, sie wolle sich mit ihrer scharfen Reaktion auf die jüngsten Skandale in der Bundeswehr wegducken. "Ich trage die Gesamtverantwortung für alles, was in der Bundeswehr passiert", sagte von der Leyen der "Bild"-Zeitung. Der Soldat in Mali und Afghanistan habe nichts davon, wenn er dort Großes leiste und zuhause die Leute wegen der Skandale das Vertrauen in die Bundeswehr verlieren.



Hintergrund ist der jüngste Bundeswehr-Skandal um den festgenommenen Oberleutnant Franco A. Dieser hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und plante offenbar einen Anschlag. Von der Leyen reist heute nach Illkirch bei Straßburg, wo der Oberleutnant zuletzt seinen Dienst geleistet hatte.



Hier lesen Sie den aktuellen Stand:

