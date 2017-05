+++ Der Morgen live +++ Sting verkauft sein New Yorker Penthouse

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Vielleicht würde angesichts des miesen Wetters ein kleiner Ausflug für gute Laune sorgen. Ich empfehle den Besuch von New York. Es soll ja eine Menge Leute geben, die wer weiß was dafür geben würden, um dort leben zu können. Sie hätten jetzt eine gute Gelegenheit, eine besondere Immobilie zu kaufen. Eine sehr besondere. Es ist ein Penthouse direkt am Central Park gelegen. Vier Schlafzimmer, zwei Stockwerke und eine große Terrasse mit Panoramablick. Und sie hätte einen prominenten Vorbesitzer. Superstar Sting will sie verkaufen. Er hatte zusammen mit seiner Ehefrau Trudy Styler 2008 27 Millionen Dollar dafür bezahlt. Jetzt fordert einen nicht unerheblichen Aufschlag: 56 Millionen Dollar muss der künftige Besitzer schon mitbringen, wenn er das Appartement sein eigen nennen will.

Einen scheinbar bedrohlich in die Tiefe sprudelnden Wasserstrudel hat der Künstler Anish Kapoor in einem Park direkt neben der New Yorker Brooklyn Bridge installiert. Er sei besonders glücklich darüber, dass das Werk in dem Park für alle Besucher frei zugänglich sei, sagte der 1954 in Indien geborene Kapoor bei der Eröffnung. Das "Descension" (Nachkommenschaft) betitelte Werk, das zuvor bereits im Schloss Versailles in Frankreich zu sehen war, wirkt wie eine Art runder Whirlpool, in dessen Mitte ein Strudel gurgelt.

Foto: Reuters Der Machtkampf im sozialistischen Venezuela droht außer Kontrolle zu geraten. Bei blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten fuhr ein Panzerwagen in Caracas in mehrere Menschen hinein, und verletzte dabei mindestens einen Demonstranten schwer. In einem anderen Stadtteil wurde ein 17-Jähriger getötet. Nach Angaben eines Stadtteilbürgermeisters wurden allein im Krankenhaus von Chacao am Mittwoch über 160 verletzte Demonstranten behandelt.



Viele Menschen hatten sich mit Gasmasken für die Proteste gerüstet. Die Demonstranten werfen dem sozialistischen Präsident Nicolás Maduro die Errichtung einer Diktatur vor und fordern Neuwahlen. Seit Anfang April starben mehr als 30 Menschen, mehr als 1300 wurden festgenommen.

Jetzt legt sich die Nordkoreanische Führung auch mit ihrem wichtigsten Verbündeten an - der chinesischen Regierung. Über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA warnte Machthaber Kim Jong Un vor "ernsthaften Konsequenzen". Die Demokratische Volksrepublik Korea werde niemals um die Erhaltung der Freundschaft mit China "betteln" und dafür auch nicht ihr Atomprogramm aufs Spiel setzen, das für Pjöngjang so kostbar sei "wie das eigene Leben". China ist der engste Verbündete und wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Die US-Regierung hatte Peking zuletzt dazu gedrängt, eine Abkehr Pjöngjangs von seinem Atom- und Raketenprogramm zu erzwingen. China hat bereits mehrere Erklärungen des Uno-Sicherheitsrates gegen Nordkorea mitgetragen und sämtliche Kohleimporte aus dem Land bis Jahresende gestoppt. Zuletzt hatten Chinas Staatsmedien noch härtere Sanktionen gefordert und Nordkorea vor weiteren "Fehlern" gewarnt.

Es geht um Haushaltsroboter, Technik für selbstfahrende Autos und Produkte, bei denen lernfähige Systeme Aufgaben erledigen. Künstliche Intelligenz wird für den Technologiekonzern Bosch immer wichtiger. Binnen fünf Jahren will das schwäbische Unternehmen damit zehn Prozent seines Umsatzes machen. Für die Industrie will der Elektronik-Riese "intelligente" Maschinen entwickeln, die zum Beispiel selbständig die Qualitätskontrolle übernehmen und Verbesserungen daraus ableiten können. In zehn Jahren wird nach Prognose von Bosch-Chef Volkmar Denner "kaum ein Bosch-Produkt ohne künstliche Intelligenz denkbar" sein.

Tesla hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt. Sowohl die Sportlimousine Model S als auch das größere Model X stoßen weiterhin auf große Nachfrage. Unternehmensgründer Elon Musk will das Portfolio noch in diesem Jahr um das Model 3 erweitern, das für den Massenmarkt gedacht ist. Die Produktion soll im Juli anlaufen und der Verkauf in den USA noch in diesem Jahr starten. Gleichwohl schreibt Tesla weiter rote Zahlen. Der Verlust erhöhte sich auf 330 Millionen Dollar nach 282 Millionen im Vorjahr.

Foto: dpa Die Zahl der Vögel in Deutschland und Europa geht dramatisch zurück. Vor allem Vögel, die in Agrarlandschaften leben, sind zunehmend bedroht. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen hat die Bundesregierung die Zahlen zusammengetragen: Insgesamt ist demnach in der EU die Zahl der Brutpaare in den landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und 2010 um 300 Millionen zurückgegangen, das ist ein Minus von 57 Prozent.

Die Verschmutzung der Meere ist für Kinder und Jugendliche das bekannteste Umweltproblem. 91 Prozent der vom Forsa-Institut Befragten kennen die riesigen Plastikmüll-Strudel im Meer. Annähernd so bekannt ist mit 89 Prozent nur der Klimawandel. Die Meinungsforscher hatten zu dem Thema im Auftrag des Bundesforschungsministeriums 1004 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren befragt. Andere Probleme kamen auf geringere Werte, so waren etwa Bevölkerungswachstum und Überfischung nur noch rund jedem zweiten Befragten in dieser Hinsicht ein Begriff. Zwar vertraten in der Umfrage etwas mehr als zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen die Ansicht, dass man selbst etwas für den Meeresschutz tun kann, indem zum Beispiel Plastikmüll reduziert wird. Gerne an einem Meeresschutzprojekt teilnehmen würde aber nur jeder Zweite - und wenn, dann eher in der Schule als in der Freizeit.

Linke-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hat sich enttäuscht über die 100-Tage-Bilanz von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gezeigt. "Es gibt vermutlich wenige Politiker, die die Chance hatten und auch genutzt haben, in so so kurzer Zeit so viele Hoffnungen zu enttäuschen", sagte Wagenknecht. Schulz habe als Agenda- und Groko-Kritiker einen großen Start hingelegt - mittlerweile sei er aber "als Kandidat des Weiter so und braver Ziehsohn seines Vorgängers Sigmar Gabriel" hart gelandet. Je nach Perspektive kann man es natürlich auch als Kompliment verstehen, wenn einem zunehmender politischer Realismus nachgesagt wird . . . Mitte Januar hatte der damalige SPD-Chef Gabriel seinen Verzicht auf Parteivorsitz und Kandidatur zugunsten von Schulz bekanntgegeben.

Drei Tage nach dem ICE-Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof müssen Zugreisende weiter mit Einschränkungen zurechtkommen. Die Bahn wolle heute Nachmittag in Dortmund bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation und den Fortgang der Reparaturen berichten, teilte ein Bahnsprecher mit. Zwar normalisiere sich der Bahnverkehr. Doch aufgrund der schweren Schäden an den Weichen und der Technik könne der Normalbetrieb wohl frühestens in zwei Wochen aufgenommen werden.