+++ Der Morgen live +++ Hillary Clinton geht in den Widerstand

Hillary Clinton geht in den Widerstand Hillary Clinton plant politisches Comeback (Quelle:Reuters) Rund sechs Monate nach ihrem Scheitern bei der Präsidentschaftswahl will Hillary Clinton offenbar wieder in der Politik mitmischen. Die ehemalige US-Außenministerin baut eine politische Organisation auf mit dem Ziel, Widerstand gegen die Agenda von Präsident Donald Trump zu leisten. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Dem Bericht zufolge will Clinton die Gruppe mit dem Namen "Onward together" (gemeinsam vorwärts) kommende Woche starten. In den vergangenen Wochen habe sie Unterstützer und Spender gesucht.

Hier noch einmal die wichtigsten Ereignisse von gestern Abend und aus der Nacht: US-Repräsentantenhaus hat die Abschaffung der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Obama beschlossen und Nachfolger Trump Dasund Nachfolger Trump damit einen wichtigen Sieg verschafft . Die Abgeordneten stimmten mit hauchdünner Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen für ein entsprechendes Gesetzesvorhaben. inhaftierte "Welt"-Korrespondent Yücel hat sich gegen "Vorverurteilungen" durch Präsident Erdogan Der in der Türkeihat sich gegen "Vorverurteilungen" durch Präsident Erdogan zur Wehr gesetzt . In Ländern wie Aserbaidschan oder Weißrussland möge es "natürlich erscheinen, dass die oberste Staatsführung persönlich eine inhaftierte Person öffentlich vorverurteilt und den zuständigen Staatsanwälten und Richtern quasi Anweisungen erteilt", schrieb Yücel in einem Artikel, den die "Welt" veröffentlichte. Für die "zivilisierte Welt" sei ein solcher Vorgang aber "befremdlich". Das Einzige, was er verlange, sei ein fairer Prozess. Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Nordkorea Fortschritte bei seinem Atomprogramm bescheinigt. Die IAEA habe Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangehe wie Nordkorea es verkünde, sagte IAEA-Chef Amano der "Süddeutschen Zeitung". Alle Indizien deuteten darauf hin, dass Nordkorea Fortschritte mache, sagte Amano weiter. Die. Die IAEA habe Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangehe wie Nordkorea es verkünde, sagte IAEA-Chef Amano der "Süddeutschen Zeitung". Alle Indizien deuteten darauf hin, dass Nordkorea Fortschritte mache, sagte Amano weiter. Das bereite der IAEA Sorgen . Die Sicherheitsbedenken gingen über die Region hinaus. Einrichtung von Schutzzonen in Syrien begrüßt. Entscheidend sei aber, dass die Vereinbarung "wirklich das Leben der Syrer verbessert", sagte sein Sprecher. Guterres begrüßte demnach vor allem den Plan, Uno-Generalsekretär Guterres hat den Vorstoß Russlands, der Türkei und des Iran zur. Entscheidend sei aber, dass die Vereinbarung "wirklich das Leben der Syrer verbessert", sagte sein Sprecher. Guterres begrüßte demnach vor allem den Plan, in den Schutzzonen keine Waffen und insbesondere keine Flugzeuge mehr einzusetzen . Wichtig seien auch schnelle Hilfslieferungen.

Bei dem Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften in Wachau bei Leipzig hat es insgesamt zwei Festnahmen gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Freitagmorgen, nachdem die Behörde nachts zunächst von mindestens einer Festnahme am Donnerstag gesprochen hatte. Dabei war den ersten Angaben zufolge ein Haftbefehl der Generalbundesanwaltschaft vollstreckt worden.

Draußen ist es viel zu kalt, zumindest im Norden. Temperaturen um 10 Grad lassen nicht gerade Frühlingsgefühle aufkommen. Auch die Sonne zeigt sich nur selten. Am Wochenende sollte es zumindest weitestgehend trocken bleiben: Deutschlandwetter

SEK-Einsatz in Sachsen: Bei einem Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften in Wachau nahe Leipzig hat es mindestens eine Festnahme gegeben. Die Festnahme am Donnerstag erfolgte aufgrund eines Haftbefehls der Generalbundesanwaltschaft, teilte die Leipziger Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Medienberichte, wonach es sich um einen Anti-Terror-Einsatz gehandelt haben soll, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. An dem Einsatz, der vom Donnerstagnachmittag bis in den Abend dauerte, war den Angaben zufolge auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.

Ein Taxifahrer ist in Nordhessen beim Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Auto ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden schwer verletzt. Der Wagen eines 25-Jährigen war in der Nacht auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Taxi zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Der 44 Jahre alte Taxifahrer wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und tödlich verletzt. Seine vier Fahrgäste sowie die vier Insassen des anderen Wagens, der sich mehrfach überschlug, kamen in Krankenhäuser. Vermutlich sei der 25-Jährige zu schnell unterwegs gewesen, hieß es.

Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou ist nach wochenlangen Verzögerungen wegen Protesten wieder eine Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Der Lastenträger brachte in der Nacht zum Freitag zwei Telekommunikationssatelliten für Anbieter aus Korea und Brasilien in den Orbit, teilte der Raketenbetreiber Arianespace mit. Ursprünglich hätte die Rakete schon Mitte März abheben sollen, doch Sozialproteste in dem französischen Überseegebiet in Südamerika hatten den Weltraumbahnhof einen Monat lang blockiert.