+++ Der Morgen live +++ Lehrer lässt Schüler Trump-Figur schlagen - suspendiert

Foto: AFP

Zunächst möchte ich Ihnen von einem Vorfall in Johnstown berichten. Das ist eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Colorado. Dort pflegt man eben so wie in Los Angeles (wo auch das obige Bild ausgenommen wurde) Puppen aus Pappmaché zu modellieren - so geannte Pinatas -, die dann am "Cinco de Mayo" allerlei aushalten müssen. (Der Cinco de Mayo ist ein Feiertag, an dem die Mexikaner ihren Sieg in einer Schlacht 1862 gegen die Franzosen feiern)

In Johnstown wurde nun so eine Pinata zur Zielscheibe von Schülern, die ihre Wut daran ausließen. Das wiederum empörte Eltern, andere Erwachsene und Behörden, denn die Figur stellte niemanden geringeren dar als US-Präsident Donald Trump. Eine Mutter, die Trump nach eigenem Bekunden nicht gewählt hatte, sprach von großer Respektlosigkeit. Jetzt ermitteln Behörden gegen den Lehrer, der den Schülern die Aktion offenbar erlaubt hatte. Er wurde bis auf weiteres von seinen Aufgaben freigestellt.

Pinatas haben in Mexiko bei den Mexikanern in den USA eine große Tradition. Und es kommt nicht selten vor, dass sie Anbetung oder Wut aushalten müssen, die eigentlich dem gilt, den sie darstellen.