+++ Der Morgen live +++ Häftlinge legen Feuer in bayerischem Gefängnis

In einem Jugendgefängnis im bayerischen Ebrach haben Häftlinge Feuer gelegt und einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, weigerten sich die 18 Jugendlichen, in ihre Zellen zu gehen. Die Häftlinge setzten einen "Stoffgegenstand" in Brand, woraufhin sich in dem Zellentrakt dichter Rauch verbreitete. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren mit einem Großaufgebot in den kleinen Ort zwischen Würzburg und Bamberg. Polizisten verhandelten mit den Jugendlichen und überredeten sie, ihren Widerstand aufzugeben. Nach vier Stunden gaben die Häftlinge nach und ließen sich in Einzelhaft nehmen. Verletzte gab es nicht.



Zwei Wahlen sind verloren, in den Umfragen geht es bergab, in NRW wächst der Druck: Was läuft plötzlich schief in der SPD unter Parteichef Schulz? Mein Kollege Florian Gathmann nennt Leseempfehlung!Zwei Wahlen sind verloren, in den Umfragen geht es bergab, in NRW wächst der Druck: Was läuft plötzlich schief in der? Mein Kollege Florian Gathmann nennt vier Gründe für den Abwärtstrend.

Es gibt Nachrichten deren Unterhaltungswert deutlich den Nachrichtenwert übersteigt. Hier kommt so eine:

Ein US-Teenager mit Heißhunger auf Chicken Nuggets hat einen Twitter-Rekord gebrochen - und bekommt jetzt ein Jahr lang frittierte Hühnchen-Stücke ins Haus geliefert. Der 16-jährige Carter Wilkerson schaffte es, dass eine seiner Kurzmitteilungen mehr als 3,4 Millionen Mal unter Twitter-Nutzern weiterverbreitet wurde. Die Erfolgsgeschichte begann mit einer Anfrage des Jungen bei der Fastfoodkette Wendy's am 5. April: Er fragte über Twitter, wie viele Retweets er brauche, um ein Jahr lang Nuggets frei Haus zu bekommen. "18 Millionen", lautete die Antwort von Wendy's. Der Teenager bat die Internetgemeinde um Unterstützung: "Helft mir bitte", schrieb er. "Ein Mann braucht seine Nuggets ." Der Appell zeigte Wirkung: Gestern erreichte Wilkerson mehr als 3,5 Millionen Retweets. Obwohl er noch weit von den 18 Millionen entfernt war, zeigte sich die Fastfoodkette beeindruckt. Sie schenkte ihm nicht nur Nuggets für ein Jahr, sondern spendete auch 100.000 Dollar für einen wohltätigen Zweck.





Vor den Sondierungsgesprächen für eine "Jamaika"-Koalition in Schleswig-Holstein hat Landtagswahl-Sieger Daniel Günther einen Koalitionsvertrag "mit CDU-Handschrift" gefordert. "Da lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen", sagte Günther auf einem kleinen CDU-Parteitag in Neumünster. Dazu gehöre das G9-Abitur, kein Unterrichtsausfall, eine bessere Infrastruktur - auch mit Ausbau der Autobahnen - und eine andere Agrarpolitik.

Bei einer Wildwasserfahrt in einem Vergnügungspark nahe dem britischen Birmingham ist eine Elfjährige ums Leben gekommen. Das Mädchen sei ins Wasser gefallen und vom Parkpersonal in lebensbedrohlichem Zustand geborgen worden, berichteten die Nachrichtenagentur PA und der Sender BBC. Das Mädchen starb in der Klinik. Der genaue Hergang des Unglücks ist bislang unklar. Die Elfjährige soll auf einem Schulausflug gewesen sein. Foto: dpa

In einer ehemaligen Plutoniumanlage im US-Bundesstaat Washington ist der Notstand ausgerufen worden. Es gebe die Sorge, dass über einem Tunnel in der Nähe einer ehemaligen Verarbeitungsanlage die Erde eingesunken sei, teilten die Betreiber des Atomkomplexes "Hanford Site" mit. Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Es gebe bislang keinen Hinweis darauf, dass Strahlung ausgetreten sei, sagte eine Sprecherin des Notfallzentrums.

Der frühere US-Präsident Obama hat sich bei einer Veranstaltung in Mailand von der Bürde des Amtes entlastet gezeigt - und zugleich sein neues Schicksal als "Gefangener von Selfies" beklagt. Während seiner Amtszeit habe er in der "einzigartigen Isolation" eines US-Präsidenten gelebt, sagte Obama gestern bei einer Plauderstunde mit seinem Ex-Koch Kass. "Nun bin ich nur noch Gefangener von Selfies, was beinahe ebenso schlecht ist", schmunzelte Obama. Als Präsident habe er in einem "sehr schönen Gefängnis" gelebt, blickte Obama auf die acht Jahre im Weißen Haus zurück. In diesem Amt habe er "nicht die Freiheit gehabt, spazieren zu gehen oder in einem Café zu sitzen". Seitdem er nicht mehr Präsident sei, könne er nun "überall hingehen, solange es mir nichts ausmacht, auf Schritt und Tritt Selfies zu machen".

Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea hat der linksgerichtete ehemalige Menschenrechtsanwalt Moon heute seine fünfjährige Amtszeit angetreten. Die Wahlkommission bestätigte den Sieg des Kandidaten der Demokratischen Partei. Demnach gewann Moon die Wahl mit 41,1 Prozent. Die offizielle Zeremonie zur Amtseinführung sollte am Mittag Ortszeit in der Nationalversammlung abgehalten werden.

