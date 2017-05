Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Am Sonntag ist Muttertag. Spätestens morgen also beginnt die Rallye auf die Blumenläden, weil Söhnen und Töchtern nichts anderes einfällt (wenn man von Pralinen oder Wellness- oder anderen Gutscheinen einmal absieht). Glaubt man der Bloggerin Annette Loers, dann wären Blumen jedoch eine der schlechteste Ideen. "Als Alleinerziehende ist mein Wellnessprogramm, wenn ich dusche. Oder wenn ich mal essen kann, was ich möchte." Sie hat im vergangenen Jahr mit anderen Bloggerinnen und Bloggern zusammengetan und den Hashtag #Muttertagswunsch ins Leben gerufen. Dort findet man Anregungen, was Mütter sich tatsächlich wünschen . . . Aufmerksamkeit zum Beispiel - dafür, was Familien und Mütter wirklich brauchen. "Schenk mir keine Blumen, schenk mir eine Lobby", formuliert es Cornelia Spachtholz vom Verband berufstätiger Mütter, der sich ebenfalls am #Muttertagswunsch beteiligt. Flexible, finanzierbare Kinderbetreuung, eine Kindergrundsicherung, Lohngerechtigkeit, die Abschaffung des Ehegattensplittings und Einführung einer Individualbesteuerung - eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nennt Spachtholz einige Beispiele für ihre Wünsche.



Trotz erwarteter Steuermehreinnahmen von 54 Milliarden Euro bis 2021 genügen nach dem Willen der CDU-Spitze 15 Milliarden Euro für steuerliche Entlastungen. "Trotz der Mehreinnahmen müssen wir auf dem Teppich bleiben", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Mit dem Entlastungsvolumen liege Finanzminister Wolfgang Schäuble "goldrichtig". Er versicherte, die Union werde in der kommenden Wahlperiode Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen durchsetzen. Zudem flössen Gelder in die Taschen der Steuerzahler, wenn von 2020 der Solidaritätszuschlag stufenweise abgebaut werde.



Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich gestern Abend hinter Schäuble gestellt. Sie sagte in Düsseldorf: "Ich glaube, dass wir einen Bedarf haben bei denjenigen, die sehr schnell in den Spitzensteuersatz kommen." Wie Kauder erteilte sie Forderungen aus der CSU nach 30 Milliarden Euro Steuersenkungen eine Absage.

Forderungen aus der CDU nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht hält der Wehrbeauftragte des Bundestags übrigens für nicht praktikabel. Zwar hätte Deutschland die Wehrpflicht 2011 nicht so Hals über Kopf abschaffen sollen, sagte der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels der "Passauer Neuen Presse". "Sie allerdings jetzt schnell wieder aufleben zu lassen, ist praktisch nicht machbar. Und auch nicht nötig: Wir haben heute die demokratischste Armee, die es in Deutschland je gab."



Gefordert hatte die Rückkehr der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. Die Aussetzung habe bewirkt, dass die Bundeswehr keinen Querschnitt der Gesellschaft mehr abbilde. Wehrdienstleistende seien aber "ein verlässliches Frühwarnsystem", um Extremismus zu erkennen.

Foto: dpa Die abstruse Affäre um einen Soldaten, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und die in diesem Zusammenhang bekannt gewordenen rechtsextremen Umtriebe in der Bundeswehr haben eine Menge Vertrauen zerstört. Einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends zufolge ist das Vertrauen der Deutschen in die Truppe deutlich zurückgegangen. Nur noch 49 Prozent der Befragten haben sehr großes oder großes Vertrauen in die Bundeswehr. Genauso viele haben wenig oder gar kein Vertrauen. Im Juli 2016 hatten dagegen noch 59 Prozent der Befragten sehr großes oder großes Vertrauen in die Bundeswehr. Anders als die politischen Gegner von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen finden es 84 Prozent der Bürger gut, dass sie die Probleme in der Bundeswehr so offen anspricht. Zwei Drittel der Deutschen sind der Meinung, dass es der Bundeswehr an Führung und Kontrolle fehlt. Gut ein Drittel ist überzeugt, dass rechtsradikales Gedankengut in der Bundeswehr mehr verbreitet ist als im Rest der Gesellschaft, 58 Prozent denken das nicht.