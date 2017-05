+++ Der Morgen live +++ US-Politiker posiert mit toter Riesenschlange

Die Nachrichten aus der Nacht:

: In der Russland-Affäre soll er nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen tags zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Flynn zu stoppen.soll Trump laut "New York Times" gesagt haben. Comey sei so "entsetzt" über diese Aufforderung gewesen, dass er den Inhalt des Gesprächs in einem Memo festgehalten habe, meldete der Fernsehsender CNN. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung gestern umgehend.