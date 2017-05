+++ Der Morgen live +++ Hacker kapern Film und erpressen Disney

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Getty Images und Disney Am Wochenende erst haben Hacker die Welt mit dem "WannaCry"-Virus aufgeschreckt. (Zum Glück ist gestern mit dem Hochlaufen der Bürocomputer weit weniger passiert als befürchtet). Heute macht wieder eine Nachricht von Cyber-Kriminellen die Runde. Diesmal geht es um den Disneykonzern. Laut "Hollywood Reporter" verlangen Cyber-Kriminelle eine größere Summe von dem Fantasy-Giganten. Ihr Druckmittel: Sie haben nach eigenen Angaben einen noch unveröffentlichten Film in ihrer Gewalt. Was sie genau damit vorhaben (veröffentlichen, löschen, verändern), geht aus dem Bericht nicht hervor. Disney weigert sich derzeit offensichtlich noch zu zahlen.

Geheimdienste und Sicherheitsexperten schließen nicht aus, dass Nordkorea verantwortlich für die jüngste globale Cyber-Attacke ist. Die digitalen Schlüssel wiesen auf mit Nordkorea verbundene Hacker als mutmaßliche Verdächtige hin, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Experten. Die Wissenschaftler warnten allerdings, diese Indizien seien weit entfernt davon, beweiskräftig zu sein. Es könne Wochen oder Monate dauern, bis die Ermittler bei ihren Ergebnissen sicher genug seien, um offiziell Pjöngjangs wachsende Truppe digitaler Hacker dafür verantwortlich machen zu können.



"Wanna Cry" hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200.000 Organisationen und Personen getroffen und auf den infizierten Rechnern alle Daten verschlüsselt.

Im Rechtsstreit mit dem Fahrdienst-Vermittler Uber um angeblich gestohlene Technik für selbstfahrende Autos hat die Google-Schwester Waymo einen Teilerfolg erzielt. Das Gericht untersagte Anthony Levandowski, dem Chef des Roboterwagen-Programms von Uber, die weitere Forschung an der sogenannten Lidar-Technologie, um die es in dem Konflikt geht.



Waymo beschuldigt Levandowski bei seinem Weggang Geschäftsgeheimnisse gestohlen und später bei Uber eingesetzt zu haben. Dabei geht es um spezielle Laser-Radare, mit denen selbstfahrende Autos ihre Umgebung abtasten. Levandowski war ein früher Wegbereiter der Technologie. Uber bestreitet die Diebstahl-Vorwürfe.

Hillary Clinton ist nach ihrer Niederlage gegen Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November vergangenen Jahres zurück auf der politischen Bühne - wenn auch im kleineren Rahmen. Sie gab gestern den Start ihrer Kampagne "Onward Together" bekannt. Damit will die 69-Jährige Geld einwerben, um progressive politische Initiativen zu unterstützen. "In den vergangenen Monaten habe ich nachgedacht, Zeit mit meiner Familie verbracht und, ja, Spaziergänge im Wald gemacht", sagte sie. Sie glaube mehr denn ja daran, dass bürgerschaftliches Engagement wichtig sei.

Während des Gottesdienstes in der Kathedrale von Mexiko-Stadt ist ein Priester niedergestochen worden. Vor den Augen von Dutzenden Gläubigen ging der Angreifer mit einem Messer auf den Geistlichen los, der gerade die Messe las, und stach ihm in den Nacken, wie die Behörden gestern mitteilten. Anschließend versuchte er zu fliehen, wurde jedoch von einigen der Messebesucher überwältigt. Der verletzte Priester wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei erklärte. Zur Identität des Angreifers wollte sie keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Mann bezeichne sich selbst als "Künstler" und gebe an, er sei US-Bürger. Er weigere sich, ein Motiv für seine Tat anzugeben.

Viele Unternehmen befürchten, das der EU-Austritt Großbritanniens Nachteile für die deutsche Wirtschaft mit sich bringt. Ein Großteil der Unternehmen stelle sich auf sinkende Investitionen deutscher Firmen in Großbritannien ein, aber auch in Deutschland könnte als indirekte Folge weniger investiert werden, ergab eine heute morgen in München veröffentlichte Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte.



Auch ein nachlassender beidseitiger Handel sowie Wechselkurs-Schwankungen werden von vielen der befragten Unternehmen als Risiken gesehen. Gut ein Fünftel geht zudem davon aus, dass sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland durch den Brexit eintrüben wird.



"Der Brexit wirft Schatten voraus. Fast alle Unternehmen beschäftigen sich inzwischen damit, fast zwei Drittel sogar intensiv", erklärte Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. "Das sind deutlich mehr als noch vor Jahresfrist - damals war es gerade mal ein Drittel".

Foto: dpa Der kürzlich entdeckte Albino-Orang-Utan hat nun auch einen Namen: Alba. Der Name wurde unter mehreren tausend Einsendungen von der Tierschutzorganisation Borneo Orangutan Survival ausgewählt, die das fünf Jahre alte Weibchen in ihrer Obhut hat, wie die Organisation mitteilte. Das extrem seltene Tier mit weißem Fell und blauen Augen war Ende April von den Bewohnern eines Dorfes auf der Insel Borneo entdeckt worden. Anfangs aß es nur Zuckerrohr. Inzwischen nimmt es auch Früchte und Milch zu sich.



Alba heißt auf Latein weiß. Auf italienisch und spanisch bedeutet es Tagesanbruch. Das Weibchen lebt nun im Tierheim Nyaru Menteng, wo es rund um die Uhr von Ärzten und Pflegern betreut wird. Wie es mit ihr weitergehen soll, ist noch nicht geklärt.

Gegen die Internetgiganten wirken die Autohersteller wie Dinosaurier der Wirtschaft (auch wenn deren Technologie mit der aus Silicon Valley häufig gut mithalten kann). Nach Jahren des Booms steht insbesondere die US-Autoindustrie vor einer ungewissen Zukunft. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Verkäufe in diesem Jahr spürbar zurückgehen. Ford ergreift jetzt nach Reuters-Informationen die Initiative und will seine Stammbelegschaft in Nordamerika und Asien um zehn Prozent reduzieren. (Nach allgemeiner Definition heißt das Massenentlassungen). Ziel sei es, die Gewinne zu steigern und den Aktienkurs nach oben zu treiben, sagte eine mit den Plänen vertraute Person gestern. Von echten Entlassungen will man aber nach Möglichkeit absehen. Die Mitarbeiter sollten mit großzügigen Anreizen zu Vorruhestandsregelungen motiviert werden. Kürzungen bei Zeitarbeitskräften seien dagegen nicht vorgesehen. Das Vorhaben ist Teil des bereits bekannten Plans, die Kosten um drei Milliarden Dollar zu senken.

Foto: Reuters Sogar Starinvestor Warren Buffett geht manchmal eine gute Gelegenheit durch die Lappen. "Ich war zu blöd, um zu realisieren, was passieren würde", räumte der Börsen-Guru kürzlich freimütig gegenüber einem Aktionär ein, der wissen wollte, warum Buffett nie in Amazon investiert habe.



Die Frage ist durchaus angebracht: Vor 20 Jahren ging der Onlinehändler an die Börse, wer damals für ein paar Tausend Dollar Aktien gekauft hätte, wäre heute Millionär. Bei der Premiere am 15. Mai 1997 startete der Kurs bei 18 Dollar, heute liegt er bei fast 960 Dollar.



Der Börsenwert stieg innerhalb von zwei Jahrzehnten von 660 Millionen auf knapp 460 Milliarden Dollar - damit liegt Amazon heute auf Platz vier in der Liste der wertvollste Unternehmen weltweit. Nur Apple, Google-Mutter Alphabet und Microsoft werden derzeit höher gehandelt.

Foto: dpa Mit den ersten sommerlichen Tagen in Deutschland locken auch wieder die Badegewässer. Vielerorts werden in dieser Woche Temperaturen deutlich über 20 Grad Celsius erwartet, am Rhein sogar bis zu 29 Grad. Die DLRG warnt allerdings vor Übermut und Selbstüberschätzung. Jedes Jahr ertrinken hunderte Menschen.

Das Porträt "Femme assise, robe bleue" (Sitzende Frau, blaues Kleid) von Pablo Picasso ist bei einer Auktion in New York für 45 Millionen US-Dollar versteigert worden. Das Gemälde aus dem Jahr 1939, das zu den bekanntesten des spanischen Künstlers zählt, stellt seine damalige Muse Dora Maar auf einem Stuhl sitzend dar. Die Nationalsozialisten hatten es 1940 von Picassos Händler Paul Rosenberg in Frankreich beschlagnahmt. Widerstandskämpfer der Résistance hielten allerdings den Zug an, in dem das Bild nach Deutschland transportiert werden sollte, und stellten es sicher.

Der Wahlerfolg verleiht auch der FDP neuen Schwung. Einer Wahlumfrage zufolge haben die Liberalen bundesweit spürbar an Zustimmung gewonnen. Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die "Bild"-Zeitung liegt die längst abgeschrieben geglaubte Partei inzwischen bei acht Prozent und damit einen Prozentpunkt besser als bei der letzten Umfrage. CDU/CSU (36 Prozent) verbessern sich ebenfalls um einen Prozentpunkt. SPD (27 Prozent) und AfD (zehn Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Linke (neun Prozent) und Grüne (sechs Prozent) verlieren jeweils einen Punkt.

Armin Laschet, der künftige Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, hat noch vor seiner Inauguration die Ordnungshüter der Landeshauptstadt kennengelernt. Zwei Beamte des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes klingelten am späten Sonntagabend in der Landesgeschäftsstelle der CDU - und baten die Wahlsieger, nicht ganz so ausgelassen zu feiern, weil ein Anwohner sich über den Lärm beschwert hätten. "Unsere Mitarbeiter klärten die Feiernden über die Lärm-Beschwerde auf, baten darum, die Lautstärke herunter zu drehen", sagte ein Stadtsprecher der "Bild"-Zeitung. Dem sei sofort nachgekommen worden, so dass die Beamten von einem Knöllchen abgesehen hätten.