+++ Der Morgen live +++ Trotz Korruptionsermittlungen - Brasiliens Präsident lehnt Rücktritt ab

Unter allzu großen Selbstvorwürfen leidet Michel Temer nicht: Brasiliens Staatspräsident lehnt nach Enthüllungen in einem Korruptionsskandal einen Rücktritt ab. Auf Gesprächsmitschnitten ist zu hören, wie Temer Schweigegeldzahlungen gutheißt. „Ich werde nicht zurücktreten“ , sagte er in einer kämpferischen Ansprache in Brasilia. „Ich habe das Schweigen von niemandem erkauft.“ Seine kurze Rede wurde im brasilianischen Fernsehen ausgestrahlt. Der konservative Politiker forderte eine rasche Untersuchung und kritisierte, dass er abgehört worden sei.

