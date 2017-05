+++ Der Morgen live +++ Seelöwe zieht Mädchen ins Meer

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ein Video macht in den sozialen Netzwerken die Runde: Ein Seelöwe springt in die Höhe, packt ein Mädchen am Kleid und zieht es ins Wasser. Dem beherzten Eingreifen eines Mannes, der sofort hinterherspringt und das Mädchen aus dem Wasser zieht, ist es zu verdanken, dass der Familienausflug nicht in einer Tragödie endet.



Die Seelöwen, die sich im Wasser am Steveston-Dock bei Vancouver an der kanadischen Pazifikküste tummeln, sind eine der Attraktionen. Kind und Mann haben den Vorfall offenbar unverletzt überstanden.

Wetter: Es wird fast überall schön. Wie schön genau und wo nicht erfahren Sie hier. -> 20 bis 26 Grad!

Bei einem Busunfall im Süden Mexikos sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. 31 Passagiere seien nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, teilte der Zivilschutz im Bundesstaat Chiapas mit. Der Bus sei am Sonntag in der Ortschaft Motozintla nahe der Grenze zu Guatemala in eine 90 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Nach Angaben der örtlichen Polizei waren die Insassen des Busses auf dem Rückweg von einer Pilgerreise. Die Bundespolizei nannte einen technischen Defekt als mutmaßliche Unfallursache.

Mithilfe eines Hubschraubers und eines Hundes hat die Polizei am Autobahnkreuz Koblenz den Diebstahl mehrerer Baumaschinen verhindert. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht mehrere Täter bei dem Versuch, die Maschinen auf einen Transporter zu verladen, wie die Polizei mitteilte.



Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die Täter in einen nahegelegenen Wald und ein Industriegebiet. Die Polizei durchsuchte das Gebiet mit Hunden und einem Hubschrauber. Zwei mutmaßliche Täter stellten sich daraufhin, ein dritter Mann wurde entdeckt und festgenommen.

Eigentlich wollte die SPD heute Nachmittag die Kerninhalte ihres Wahlprogramms präsentieren. Doch die Präsentation ist nun kurzfristig verschoben worden, am späten Sonntagabend sagte die SPD das angesetzte Pressegespräch ab. Wahlprogramm: SPD sagt Vorstellung der Kerninhalte ab Es besteht offenbar erhöhter Beratungsbedarf:

Rund 10.000 Menschen haben am Abend in Budapest gegen die Politik des rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban demonstriert. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Unterdrückung der akademischen Lehrfreiheit und gegen die Diskriminierung von kritischen Zivilorganisationen durch die Orban-Regierung. Das Europaparlament hatte am Mittwoch ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, weil es europäische Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gefährdet sieht. Foto: dpa

Immer mehr Kinder in Deutschland sind von Hartz IV abhängig. Waren es im Dezember 2015 noch rund 1,54 Millionen, so stieg die Zahl bis Dezember 2016 auf rund 1,6 Millionen. Im Dezember 2013 waren es noch 1,47 Millionen. Das geht aus Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit für die Linksfraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen.



Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die länger als vier Jahre von Hartz IV abhängig sind, hat sich von Dezember 2013 bis 2016 von 490.000 auf 522.000 erhöht.

Noch ein deutscher Nationalspieler ist woanders Meister geworden: Sami Khedira mit Juventus Turin ist erneut italienischer Fußball-Meister. Der Rekordmeister sicherte sich durch ein 3:0 gegen Aufsteiger FC Crotone am vorletzten Spieltag der Serie A den 33. Scudetto der Vereinsgeschichte und den sechsten in Folge. Juve hatte die Tabellenführung am fünften Spieltag erobert und seither nicht mehr abgegeben.

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hält US-Präsident Donald Trump für einen Vertreter der "Steinzeit". Der 69-Jährige übte am Rande des Filmfestivals im südfranzösischen Cannes gestern scharfe Kritik an Trumps Klima- und Energiepolitik. "Er ist zurück im Steinzeitalter", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien über seinen republikanischen Parteifreund. "Als nächstes wird er noch Pferde und Kutschen zurückbringen", sagte Schwarzenegger weiter. Er rügte insbesondere ein Dekret Trumps von Ende März. Damit hatte der Präsident mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Vorgängers Barack Obama aufgehoben, die unter anderem strenge Vorschriften für Kohlekonzerne enthielten. Bei der Umweltpolitik sei Trump "falsch informiert."

Real Madrid ist erstmals nach fünf Jahren wieder spanischer Fußball-Meister geworden. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane sicherte sich den ersten Primera-División-Titel seit 2012 erst am 38. und letzten Spieltag durch ein 2:0 beim FC Málaga. Glückwunsch auch an Weltmeister Toni Kroos.

Ja, Sergio Ramos, da kann man auch mal die Statue auf dem Plaza de Cibeles küssen. Der spanische Rekord-Titelträgerist erstmals nach fünf Jahren wiedergeworden. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane sicherte sich den ersten Primera-División-Titel seit 2012 erst am 38. und letzten Spieltag durch ein 2:0 beim FC Málaga. Glückwunsch auch an Weltmeister Toni Kroos.Ja,, da kann man auch mal die Statue auf dem Plaza de Cibeles küssen.

Hollywood-Legende Clint Eastwood liebäugelt mit einem Schauspiel-Comeback. Er vermisse gelegentlich die Schauspielerei, verriet der 86-Jährige gestern auf dem Filmfestival in Cannes. "Lange Zeit habe ich das viel gemacht - und ich werde eines Tages darauf zurückkommen", sagte er. Eastwood wurde in den 1960-er Jahren als Schauspieler in Western-Filmen zum Star. In den letzten Jahren wirkte er als Regisseur hinter der Kamera - auch dies mit großem Erfolg. In Cannes unterrichtete Eastwood am Sonntag eine Meisterklasse. Politische Kommentare verkniff sich der Filmkünstler, der als eine der wenigen Hollywood-Größen im Wahlkampf den Rechtspopulisten Donald Trump unterstützt hatte. Foto: dpa

Nordkorea hat den laut eigener Aussage erfolgreichen Test einer Mittelstreckenrakete bestätigt. Die Waffe sei nun militärisch einsatzbereit, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der Test erfolgte gestern. Nach Angaben der USA und Südkoreas handelte es sich um eine Mittelstreckenrakete, die etwa 500 Kilometer weit flog. Pjöngjang hatte erst eine Woche zuvor eine Mittelstreckenrakete gezündet. Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Mit seinen Tests verstößt Nordkorea gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Das Gremium hat seine Sanktionen gegen das Land in den vergangenen Jahren mehrfach verschärft. Für Dienstag wurde eine Dringlichkeitssitzung des Rats zu Nordkorea angesetzt. Jüngster Raketenstart: Nordkorea testete Steuerung eines Atomsprengkopfes

Amnesty International hat der Türkei massenhafte "willkürliche Entlassungen" von Staatsbediensteten vorgeworfen. Seit dem Putschversuch im Sommer vergangenen Jahres seien mehr als 100.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes entlassen worden, darunter Justizmitarbeiter und Angehörige der Streitkräfte, schrieb die Menschenrechtsorganisation in einem Bericht mit dem Titel "Kein Ende in Sicht". Keiner der Betroffenen habe eine Begründung für seine Entlassung erhalten "jenseits allgemeiner Vorwürfe", wie sie in den nach dem Putsch erlassenen Dekreten formuliert seien, darunter etwa die angebliche "Verbindung zu terroristischen Organisationen". Seit dem Putschversuch wurden per Notstandsdekret demnach insgesamt mehr als 33.000 Lehrer und andere Angestellte im Bildungswesen sowie insgesamt mehr als 24.000 Polizisten und Mitarbeiter des Innenministeriums entlassen. Stark betroffen sind auch das Justizwesen und andere Ministerien.

Dem spanischen Sozialisten Pedro Sánchez ist die Rückkehr an die Spitze seiner Partei gelungen. Bei der Mitgliederbefragung der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) kam der 45-jährige Ex-Parteichef auf rund 50 Prozent. Seine schärfste Gegenkandidatin Díaz erhielt nur etwa 40 Prozent. Díaz ließ mitteilen, sie habe Sánchez telefonisch zum Sieg bei der Urwahl gratuliert. Sánchez stand früher bereits an der Spitze der PSOE, war aber im Oktober zurückgetreten - auch auf Druck führender Mitglieder seiner Partei. Der studierte Ökonom zählt zum linken Flügel der PSOE. Im Gegensatz zu seinen parteiinternen Gegnern war er dafür eingetreten, mit der linksgerichteten Partei Podemos und der liberalen Partei Ciudadanos eine Koalition zu bilden und so die Regierung der konservativen Volkspartei (PP) abzulösen. Díaz hingegen lehnte jede Annäherung ihrer Partei an Podemos ab. Die Kandidatur der 42-Jährigen war vom Großteil der Parteiführung unterstützt worden, ihr waren gute Chancen auf einen Sieg vorausgesagt worden. Zu der Abstimmung waren rund 188.000 PSOE-Mitglieder aufgerufen.

Die Nachrichten aus der Nacht:



In der Debatte um Schuldenerleichterungen für Griechenland hat sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) gegen das CDU-geführte Bundesfinanzministerium gestellt. Gabriel forderte in der "Süddeutschen Zeitung" eine konkrete Zusage an Athen über Schuldenerleichterungen - und stellte sich damit gegen die bisherige Position von Finanzminister Schäuble (CDU). "Immer wieder ist Griechenland eine Schuldenerleichterung versprochen worden, wenn die Reformen durchgeführt werden", sagte Gabriel der Zeitung. "Jetzt müssen wir zu diesem Versprechen stehen." Laut Gabriel sind der Internationale Währungsfonds (IWF) und eine Mehrheit der Eurogruppe bereit, Griechenland einen Teil der Schulden zu erlassen. Die Finanzminister der Eurozone wollen am Montag den aktuellen Stand der Reformanstrengungen Griechenlands bewerten, die Voraussetzungen für die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden sind. Das hoch verschuldete Griechenland braucht bis Juli wieder frisches Geld aus einem 86 Milliarden Euro schweren Rettungsprogramm, um Altschulden zurückzuzahlen.