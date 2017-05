+++ Der Morgen live +++ Schon wieder! Warum weicht Melania Donalds Hand aus?

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Sie hat es schon wieder getan: Erst schlägt sie die Hand ihres Gatten einfach weg, nun fährt sie sich locker durch die Haare. Melania inszeniert Folge 2 des #handgate.

Bei der Landung der Air Force One in Rom winkt Präsident Donald Trump den Massen zu und will danach, die Hand seiner Frau Melania greifen. Doch dazu kommt es nicht, was in den sozialen Netzwerken zu reichlich Spott führt. Die Szene von gestern: Mehr Informationen zum Besuch der Trumps beim Papst lesen Sie hier.

Was ist da los beim Präsidentenpaar? Was meinen Sie?

Man kennt das: Endlich beginnt der Urlaub, und zack - krank. Das Phänomen hat einen Namen: Leisure Sickness. "Die Leute machen sich, wenn sie entspannen, gewissermaßen frei für Krankheiten", sagt der Psychologe Roland Raible. Anfällig sind vor allem Menschen, die auf der Arbeit unter großer Anspannung stehen. Sie versuchen, durchzuhalten und diese Belastung auszuhalten. "Das bringt den Organismus dazu, dass er seine Reserven bereitstellt", erklärt Raible. Fällt die Belastung weg, müsse sich der Organismus nicht mehr anstrengen. Der Körper ist dann anfälliger, die Widerstandskraft schwächer. Das kann sich mental, aber auch körperlich auswirken.

Ein Katzen-Comic hat bei einer Auktion in den USA einen Rekord aufgestellt. Ein 1969 von Robert Crumb gezeichnetes Cover von einem "Fritz the Cat"-Comic sei für umgerechnet rund 640.000 Euro versteigert worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Das sei der höchste Preis, der jemals für ein US-amerikanisches Comic-Werk erzielt worden sei. "Fritz the Cat" gilt als bekannteste Figur des Zeichners Crumb. Es handelt sich dabei um eine faule Katze, die süchtig nach Sex und Drogen ist. Foto: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bekommt mit dem Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus erstmals einen Generaldirektor aus Afrika. Der frühere Gesundheits- und Außenminister setzte sich in Genf gegen den britischen Arzt David Nabarro und die pakistanische Kardiologin Sania Nishtar durch. Fast alle 194 Mitgliedsländer beteiligten sich an der Abstimmung. Es waren drei Wahlgänge nötig. "Ich werde zuhören", versprach Tedros in seiner Dankesrede. Er löst Margaret Chan aus Hongkong nach zehn Jahren im Amt am 1. Juli ab.

Ein mutmaßlicher Hacker-Angriff gegen die staatliche Nachrichtenagentur von Katar hat die Führung des Landes schwer in die Bredouille gebracht. "Eine falsche Erklärung, die Ihrer Hoheit zugeschrieben wurde, wurde veröffentlicht", erklärte die Regierung mit Blick auf den Emir des Landes, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Es werde gegen Unbekannt ermittelt. In der angeblichen Erklärung des Scheichs ging es um hochsensible politische Themen in Bezug auf andere Länder der Region, darunter der Iran und Israel, sowie um die Beziehungen von Katar zu US-Präsident Donald Trump. Über die "falsche" Erklärung wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Sendern berichtet, nachdem die angeblichen Aussagen des Emirs einen Sturm in den sozialen Medien der Golfregion ausgelöst hatten - bis das Dementi aus Katar kam.

Der Hollywood-Klassiker "Top Gun" bekommt nach mehr als 30 Jahren eine Fortsetzung. Hauptdarsteller Tom Cruise bestätigte im australischen Frühstücksfernsehen, dass er auch im zweiten Teil mitspielen wird. Die Dreharbeiten für "Top Gun 2" sollen wohl im nächsten Jahr beginnen.

Der Kultfilm des mittlerweile verstorbenen Regisseurs Tony Scott war 1986 in die Kinos gekommen. Mit "Top Gun: Sie fürchten weder Tod noch Teufel" schaffte Cruise - damals 24 - seinen internationalen Durchbruch. In Nebenrollen waren damals auch andere spätere Hollywood-Größen wie Meg Ryan, Tim Robbins und Val Kilmer zu sehen. Kilmer (57) hatte auch schon angedeutet, in «Top Gun 2» wieder dabei zu sein.

Über die Handlung wird kräftig spekuliert. Für Kampfpiloten sind Cruise und Kilmer mittlerweile eigentlich zu alt. Foto: Shutterstock

She said yes! Ex-Radprofi Lance Armstrong hat seiner langjährigen Freundin Anna Hansen einen Heiratsantrag gemacht. "Sie hat 'Ja' gesagt", schrieb der 45-Jährige unter ein Bild der beiden auf Instagram, auf dem sie einen Verlobungsring trägt. Hansen und Armstrong haben zwei gemeinsame Kinder, drei weitere Kinder hat Armstrong mit seiner Ex-Frau Kristin Richard. Der Texaner galt als erfolgreichster Radprofi der Geschichte, bevor ihm seine sieben Siege bei der Tour de France zwischen 1999 und 2005 wegen Dopings aberkannt wurden. In Folge der Vorwürfe, wegen denen Armstrong noch immer vor Gericht steht, wurde er auf Lebenszeit für den Radsport gesperrt.

Mit einem Großaufgebot kämpfen die Rettungskräfte in Rheine im Münsterland weiter gegen einen Brand in einer Textil- und Kunststofffabrik "Die Löscharbeiten dauern wohl noch bis in die Morgenstunden", sagte ein Polizeisprecher.

Mehrere Wohnhäuser in der Nachbarschaft des Firmengeländes wurden vorsorglich evakuiert. "Es besteht keine Gefahr für die Anwohner", sagte der Sprecher. Zum Schaden und zur Brandursache konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen.



Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen. Es brennt eine rund 2.000 Quadratmeter große Produktionshalle. Die Rettungskräfte kämpfen mit etwa 120 Mann gegen die Flammen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Der frühere Direktor einer Samenbank in den Niederlanden ist vermutlich der Vater von mindestens 19 Kindern, die nach einer In-Vitro-Fertilisation geboren wurden. Das habe ein DNA-Vergleich des offiziellen Kindes des kürzlich verstorbenen Arztes mit der DNA der durch künstliche Befruchtung gezeugten Kindern ergeben, teilte das Institut FIOM gestern mit, das den Fall untersucht. Eltern und Kinder warfen dem Anfang April gestorbenen Arzt vor, sein eigenes Sperma für die In-Vitro-Fertilisation verwendet zu haben statt des in der Samenbank ausgewählten Spermas eines Spenders. Bei der In-Vitro-Fertilisation wird in einem Reagenzglas eine Eizelle durch eine Samenzelle befruchtet. Der so gebildete Embryo wird dann in den Mutterleib eingepflanzt.

Bundesaußenminister Siegmar Gabriel hat die chinesische Regierung aufgerufen, im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm auf die Führung in Pjöngjang einzuwirken. "Ich glaube, dass die chinesische Regierung sich sehr bewusst darüber ist, dass das eine gefährliche Entwicklung ist auf der koreanischen Halbinsel", sagte Gabriel in Peking. "Wir glauben, dass die Chinesen da eine große Verantwortung haben", sagte Gabriel. Die Situation in der Region ist wegen des nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramms angespannt. China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas.

Nach dem Anschlag von Manchester ist das Sicherheitskonzept für den Evangelischen Kirchentag in Berlin noch einmal überprüft worden. Wie Bundesinnenminister de Maizière der "Bild"-Zeitung sagte, sollen die Kontrollen auch nach Abschluss von Großveranstaltungen wie dem Kirchentag verstärkt werden. De Maizière will nach eigenen Angaben an drei Großveranstaltungen in den nächsten Tagen in Berlin teilnehmen. Neben dem Kirchentag, der heute beginnt, sind dies das Pokalfinale und das Turnfest.

Nach dem Anschlag in Manchester hat Großbritannien die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Die Terrorgefahr werde nun mit dem Status "kritisch" bewertet, was bedeute, dass mit einem weiteren unmittelbar bevorstehenden Anschlag gerechnet werden müsse, sagte Premierministerin May. Es könne "eine größere Gruppe von Personen" geben, die mit dem Anschlag in Verbindung stünden. Zuvor lag die Terrorwarnstufe bei "ernst", was bedeutet, dass ein Anschlag als wahrscheinlich gilt. Mit der Anhebung der Terrorwarnstufe ist auch verbunden, dass Soldaten an strategischen Orten stationiert werden. Bei dem Anschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester am Montagabend wurden 22 Menschen getötet und 59 verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Der Selbstmordattentäter ist laut Polizei der 22-jährige Abedi, der Medienberichten zufolge in Manchester geboren wurde. Seine Familie soll aus Libyen stammen. Anschlag in Manchester: Großbritannien ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Guten Morgen Sie alle zum kleinen Freitag. Lust auf Nachrichten? Können Sie haben! Mir nach!