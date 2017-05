+++ Der Morgen live +++ Was macht Melania da mit Donalds Hand?

Donald Trump fliegt nach Israel , mit seiner Gattin Melania, und es sind keine Flitterwochen ... Als Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine Frau das US-Präsidentenpaar an der Air Force One abholen, zeigt Melania knapp aber eindeutig, dass sie nicht Händchenhalten möchte.

Die Basketballer der Golden State Warriors haben zum dritten Mal in Serie das Playoff-Final e in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht. Der Titelfavorit siegte gestern auch im vierten Match bei den San Antonio Spurs und gewann die "Best-of-Seven"-Serie problemlos mit 4:0.

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Krisensitzung der Regierung angesetzt. Sie soll am Morgen in der Downing Street stattfinden. "Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten", sagte May.

Britischen Medien zufolge wird die Premierministerin zudem ihren Wahlkampf aussetzen. Am 8. Juni wird das Unterhaus neu gewählt.