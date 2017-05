Newsblog Das war Der Morgen @SPIEGELONLINE am 29.5.2017

Und was machen Sie heute so, um sich abzukühlen? Gestern wurde ja in einigen Teilen Deutschlands schon der Hitzerekord für das bisherige Jahr geknackt - und heute geht es weiter. "Da dürfte es noch einen Tick heißer werden. Die 35-Grad-Marke könnte geknackt werden", sagte Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst. Nur im Norden bleibt es wohl etwas kühler. Am Wochenende war es im Westen und Südwesten besonders heiß, den Rekord knackte Trier . Das Thermometer kletterte an der Station Petrisberg auf 34,3 Grad. Auf Platz zwei der Hitze-Rangliste landete Saarbrücken-Burbach mit 34,2 Grad. Auf Position drei folgte Trier-Zewen mit 33,6 Grad. "Das ist selbst für Ende Mai schon sehr warm", sagte Hansen. Am Samstag schwitzten die Menschen am meisten in Nordrhein-Westfalen - in Heinsberg-Schleiden zeigte das Thermometer 32,9 Grad.

Die besten Tipps gegen Überhitzung heute - wofür entscheiden Sie sich?

Und damit geht der "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE auch schon wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen für heute a) die Chance, in angenehmer Umgebungstemperatur arbeiten zu können, b) eine Eisdiele in fußläufiger Entfernung, c) die innere Gelassenheit, dass 35 Grad Außentemperatur Ihnen nichts anhaben können (das behaupten jedenfalls mehr als 40 Prozent der "Morgen"-Leser von sich) und d) einfach einen schönen, kreativen, sonnigen und gut gelaunten Start in die Woche.

Auch dieses Mal hat es nicht geklappt: In Myanmar ist eine neue Runde von Friedensgesprächen der Regierung mit mehreren Rebellengruppen ergebnislos zu Ende gegangen . Wie die staatlichen Medien melden, konnte nach fünf Verhandlungstagen zwar in 33 von 41 Punkten Einigkeit erzielt werden. Keinen Konsens gab es aber in der zentralen Fragen eines föderalen Staatsaufbaus, einer Hauptforderung verschiedener ethnischer Minderheitsgruppen. Der Konflikt im früheren Birma dauert schon seit der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien 1948. Bis dahin unabhängige Regionen ethnischer Minderheiten kamen damals unter die Kontrolle des Staates. In Myanmar gibt es mehrere Hundert ethnische Minderheiten.

Eine weitere Wettermeldung, leider mit ernstem Hintergrund: Zigtausende Menschen zog es gestern schon an Strände, Seen und in Freibäder. Dabei kam es auch zu schweren Unfällen. Ein 27 Jahre alter Student ertrank nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Mannheimer Badesee, nachdem er von einem Steg gesprungen war. Bereits am Samstag war im Breitenauer See nahe Heilbronn ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. In Thüringen starb ein 52 Jahre alter Mann in einem Badesee bei Krölpa.



Mehrere Kinder konnten gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Im thüringischen Waltershausen holte ein Schwimmmeister zwei fünf und sechs Jahre alte Kinder aus dem Becken, die dort leblos trieben. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Im baden-württembergischen Seelbach wurde eine Zweijährige in einem Freibad bäuchlings im Wasser treibend entdeckt, sie musste wiederbelebt werden. Wie die Polizei berichtete, war die Zweijährige dann aber ansprechbar und wurde in eine Klinik geflogen.