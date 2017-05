+++ Der Morgen live +++ Bafög-Sätze für Studenten sind zu niedrig

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die vom Bund festgelegten Bafög-Bedarfssätze für Studierende sind nach einer neuen Untersuchung trotz des Zuschlags vom vorigen Jahr noch immer viel zu niedrig. Sie decken demnach die wirklichen Kosten nur in begrenztem Umfang und werden den sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen der Studierenden nicht mehr gerecht. Der Präsident des Deutschen Studentenwerks (DSW), Dieter Timmermann, fordert eine regelmäßige Anhebung.



Das DSW beziffert die derzeitigen studentischen Lebenshaltungskosten im Schnitt mit rund 1.000 Euro pro Monat - für Lernmittel, Gesundheit, Miete/Wohnungseinrichtung, Ernährung, Fahrtkosten, Kleidung, Kommunikationsmittel und Freizeit. Zum Wintersemester 2016/17 hatte die große Koalition nach sechsjähriger Stagnation die Bedarfssätze um mindestens sieben Prozent erhöht, die Höchstförderung für Studierende mit eigener Wohnung kletterte von 670 auf 735 Euro.



Das Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) ermittelt in seiner umfangreichen Datenanalyse deutliche Defizite schon beim monatlichen Bafög-Grundbedarf. Zudem reichten die Wohnpauschalen kaum für die tatsächlichen Mietkosten aus. Eine Förderlücke sieht das FiBS auch bei den Zuschlägen für die Kranken- und Pflegeversicherung, vor allem für über 30-jährige Studierende.

Eine Eilmeldung erreicht uns: Im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul soll es am Mittwochmorgen eine gewaltige Explosion gegeben haben. Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch viele Botschaften, darunter die deutsche Botschaft, sowie das Hauptquartier der Nato liegen in der Nähe. Zu möglichen Opfern oder Tätern gibt es bislang keine Informationen. Wir beobachten weiter die Lage und halten Sie hier auf dem Laufenden.

Zwei mutmaßliche Autodiebe im Teenager-Alter sind in Mainz vor der Polizei geflüchtet und haben dabei eine Beamtin verletzt. Zeugen hatten einen als gestohlen gemeldeten Geländewagen gesichtet und die Einsatzkräfte wegen des auffälligen Verhaltens der Insassen alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Als Polizisten den Wagen anhielten und sich ihm näherten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Dabei streifte das Fahrzeug eine 27-jährige Polizistin, die Prellungen an Arm und Bein erlitt. Nach einer Verfolgungsjagd mit Autos und zu Fuß konnten Beamte schließlich zwei 17 und 18 Jahre alte Männer aus dem Fahrzeug festnehmen. Während ihrer Flucht hatten sie noch zwei verbotene Schreckschusspistolen aus dem Wagen geworfen. Gegen sie wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.



Beim Fußball-Relegationsspiel zwischen 1860 München und Jahn Regensburg hat es am Abend Ausschreitungen von Münchner Fans gegeben. Dabei wurden zehn Polizisten leicht verletzt, weil sie von Wurfgeschossen getroffen wurden. 1860 verlor das Spiel mit 0:2 und steigt in die dritte Liga ab. Fanrandale bei 1860-Abstieg: "Wir hatten Angst" Einzig eine Abmachung von Regensburgs Torwart mit dem Schiedsrichter verhinderte einen Spielabbruch. In der 1860-Führung herrscht Chaos.

Die Deutsche Bank muss in den USA 41 Millionen Dollar (36,7 Millionen Euro) Strafe zahlen, weil sie nur unzureichend gegen Geldwäsche vorgegangen sein soll. Die US-Notenbank Federal Reserve erteilte dem Geldinstitut zudem die Auflage, seine internen Kontrollen im Kampf gegen Geldwäsche zu verbessern. Das Finanzinstitut hatte bereits zu Beginn des Jahres wegen der Geldwäsche-Vorwürfe in einen Vergleich mit den Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien eingewilligt, der sich auf insgesamt 588 Millionen Euro beläuft. Dabei geht es um Praktiken an den Deutsche-Bank-Standorten in Moskau, London und New York in den Jahren 2011 bis 2015. Insgesamt sollten damit zehn Milliarden Dollar gewaschen werden.

Uno-Generalsekretär António Guterres hat die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens angemahnt. Dies sei "absolut wesentlich", sagte Guterres in seiner ersten großen Rede zum Klima an der New York University. Die Welt müsse ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2015 "mit gesteigertem Ehrgeiz" erfüllen. Guterres nannte die US-Regierung nicht direkt - Präsident Trump hatte im Wahlkampf den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen angekündigt, sich aber nach seinem Antritt nicht festgelegt. Guterres sagte nun: "Wenn irgendeine Regierung am globalen Willen und Bedarf dieses Abkommens anzweifelt, ist das ein Grund für alle anderen, sich noch stärker zusammenzuschließen."

Die Nachrichten seit gestern Abend: Das Weiße Haus hat einen Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Merkel (CDU) bestritten. Die Äußerungen Merkels, dass die Europäer ihr Schicksal nun "wirklich in die eigene Hand nehmen müssen", bezeichnete Präsidentensprecher Spicer in Washington als "großartig". Sie entsprächen genau dem, "was der Präsident gefordert hat". Spicer bewertete die Äußerungen Merkels als Beleg dafür, dass Trump "Ergebnisse erzielt". Der Sprecher verwies auch darauf, dass die Kanzlerin die fortdauernde Freundschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten unterstrichen hatte. Die Beziehung zwischen Trump und Merkel beschrieb er als "ziemlich unglaublich", sie kämen "sehr gut" miteinander aus. Trump respektiere die Kanzlerin und sehe Deutschland wie das übrige Europa als Verbündeten.