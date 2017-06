+++ Der Morgen live +++ Nürnberger Schuldirektor: Polizeieinsatz hat viel Integrationsarbeit zerstört

Foto: dpa

Erinnern Sie sich an den aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz an der Berufsschule in Nürnberg am vergangenen Mittwoch? Die Beamten hatten versucht, einen jungen Afghanen abzuführen, der in sein Heimatland abgeschoben werden sollte. Nach Protesten der Mitschüler kam es dann zur Gewalt. Jetzt hat sich der Direktor der Schule zu Wort gemeldet und die Behörden massiv kritisiert. Die Abschiebung hätte "viel Integrationsarbeit" zerstört, sagte der Lehrer. Im Unterricht werde das Thema Flucht und Integration immer wieder thematisiert. "Das Verhalten der Polizei war da extrem kontra-produktiv".

So ganz lässt sich die Position des Schuldirektors nicht nachvollziehen. Denn so wie es aussieht, hat die Polizei mit ihrem Einsatz doch gerade eine große Welle der Solidarität mit den Betroffenen ausgelöst. Die Schüler haben sich für einen ihrer Freunde in die Bresche geworfen - was will man mehr?