+++ Der Morgen live +++ Polizei will Verona Pooth anzeigen

Foto: dpa Ein Handy-Video am Steuer ihres Autos hat für Werbestar Verona Pooth unliebsame Konsequenzen. Die Düsseldorfer Polizei will jetzt Anzeige erstatten. "Das Verkehrskommissariat schreibt am Mittwoch eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, die dann an die Bußgeldstelle weitergeleitet wird", sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass Pooth während der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr ihr Handy für ein Video genutzt habe und nicht angeschnallt gewesen sei. Das offensichtlich mit einem Handy selbst aufgenommene 16-Sekunden-Video war vergangene Woche auf Pooths Facebook-Seite eingestellt worden. Es zeigt sie während der Fahrt am Steuer eines Autos: gut gelaunt, aber anscheinend nicht angeschnallt. Die 49-Jährige hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, eine Freundin habe sie auf dem Weg zum Eis-Essen am Steuer im Auto gefilmt. "Und angeschnallt habe ich mich auch, als ich vom Parkplatz fuhr."



Pooth drohen nun 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Pooth hatte das Video ganz schnell wieder von ihrer Seite gelöscht, im Internet ist es dennoch zu sehen. Die Öffentlichkeit darf gespannt sein, ob die Werbeikone mit ihrer Version des Geschehens durchkommt. . .

Die Europäische Union hat der Türkei seit 2014 zur Vorbereitung auf den EU-Beitritt des Landes rund 2,7 Milliarden Euro netto gezahlt. Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf aktualisierte Zahlen der EU-Kommission. Demnach erhielt Ankara von 2014 bis Ende 2016 insgesamt 3,3 Milliarden Euro aus der EU-Kasse. Allerdings habe Ankara auch 625 Millionen Euro an Brüssel gezahlt, um an EU-Programmen teilnehmen zu können.



Damit ist die Türkei nach Angaben des Blattes der größte Nutznießer von EU-Geldern unter allen Nicht-EU-Ländern. Nicht berücksichtigt seien dabei die sechs Milliarden Euro, die Brüssel im Rahmen des Flüchtlingsdeals an Ankara zahlt.

US-Präsident Donald Trump soll in der Russland-Affäre neben dem damaligen FBI-Chef James Comey auch Druck auf den Nationalen Geheimdienstdirektor Daniel Coats ausgeübt haben. Das berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf anonyme Quellen im Regierungsapparat. Trump habe demnach versucht, Top-Geheimdienstleute dazu zu bringen, Druck auf Comey zu machen.



Ziel sei gewesen, dass dieser die Ermittlungen gegen den inzwischen entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen lässt. Entsprechende Aufzeichnungen habe Coats an Vertraute weitergereicht, berichtete die Zeitung.

Nach dem tödlichen Angriff eines Asylbewerbers auf ein Flüchtlingskind kritisiert der Bund Deutscher Kriminalbeamter, dass der Mann mit elektronischer Fußfessel in der Unterkunft wohnen durfte. "Wir (...) halten die Fußfessel in solchen Fällen und bei echten Gefährdern für ein reines Scheininstrument, das Sicherheit vielfach nur vorgaukelt", sagte BDK-Bundesvize Ulf Küch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Als erfahrener Kriminalbeamter muss ich sagen: Ich kann nicht nachvollziehen, dass dieser Fußfesselträger in einer Flüchtlingsunterkunft leben durfte." Der Mann, der in dem Heim in Arnschwang in der Oberpfalz am Samstag ein Kind aus Russland getötet hatte, sei als Gewalttäter bekannt gewesen. Der 41-Jährige war bei der Tat von Polizisten erschossen worden.

Foto: AFP Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes reist mit eher gebremsten Erwartungen zum Großen Preis von Kanada nach Montréal. "Angesichts des Streckenverlaufs könnte es für uns ein kniffliges Rennen werden", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff vor dem siebten Lauf der Saison. Im Klassement führt Vierfach-Weltmeister Vettel nach drei Siegen in sechs Rennen mit 25 Punkten vor Dreifach-Champion Hamilton. Der Brite war in Monte Carlo überhaupt nicht mit seinem Wagen zurecht gekommen und rettete nur dank einer starken Aufholjagd von Platz 13 auf 7 noch ein paar Punkte.



In Montréal konnte Hamilton in seiner Karriere bereits fünfmal gewinnen. Zuletzt in den beiden vergangenen Jahren. Vettel gelang dagegen erst ein Sieg auf dem Circuit Gilles Villeneuve auf der Île Notre-Dame. Diesmal gelten aber Vettel und dessen Teamkollege Kimi Räikkönen - Zweiter in Monte Carlo - als die ersten Anwärter auf den Sieg in Kanada.

Nach dem Vorwurf der Terrorunterstützung stellen deutsche Spitzenpolitiker Katar als Gastgeber der Fußball-WM mehr denn je infrage. "Die Vorwürfe wiegen zu schwer. Die Diskussion über die Austragung der Fußballweltmeisterschaft in Katar muss ernsthaft geführt werden", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der "Passauer Neuen Presse". Es sei kaum vorstellbar, dass in einem Land, aus dem der Terrorismus massiv unterstützt wird, ein WM-Turnier ausgetragen werden kann, so der CDU-Politiker. Das Emirat müsse nun zur Aufklärung beitragen.



Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten haben alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Golf-Emirat unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vor.

Foto. Getty Images Prinz Harry hat bei einem Besuch in Australien an die Opfer des jüngsten Terroranschlags in London erinnert. "Ich will damit beginnen, dass ich mit meinen Gedanken bei denjenigen bin, die von dem Anschlag vom Samstag auf der London Bridge betroffen sind", sagte Harry in Sydney, wo er sich anlässlich der nächsten Invictus Games äußerte. Dabei handelt es sich um die paralympischen Spielen für Kriegsveteranen, für die sich der Prinz besonders engagiert. Harry hob insbesondere die zwei australischen der insgesamt sieben Todesopfer des Anschlags hervor. Der Prinz betonte, dass der Sport die Menschen zusammenbringe könne und die Invictus Games denjenigen, die sich von Verletzungen erholten, wieder Sinn geben könnten. Die Spiele "zeigen uns, dass es möglich ist, Widrigkeiten zu überwinden und dass das Unmögliche möglich ist, wenn man den Willen dazu hat."

Hier ein kurzer Ausschnitt vom gestrigen 1:1 gegen Dänemark mit dem sehenswerten Fallrückzieher-Tor von Joshua Kimmich:

Die deutschen Fußball-Nationalspieler können beim Confederations Cup auch Geld verdienen - dafür müssen sie aber mindestens die Vorrunde bei dem Turnier in Russland überstehen. Teammanager Oliver Bierhoff erklärte nach dem 1:1 im ersten Vorbereitungsspiel gestern Abend in Kopenhagen gegen Dänemark, dass der Mannschaftsrat mit Verbandspräsident Reinhard Grindel und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius für das am 17. Juni beginnende Turnier eine Prämienregelung vereinbart habe.



Es gehe um vergleichsweise "kleine Prämien, aber erst ab dem Halbfinale", sagte Bierhoff. Die genauen Summen mochte er vor der offiziellen Bekanntgabe durch den DFB nicht verraten.

Unabhängig davon, ob eine illegale Moskau-Connection nachgewiesen werden kann oder nicht - der Vorwurf der Justizbehinderung reicht potenziell aus, um Trump in höchste Not zu bringen. Sollte Comey also etwa bestätigen, dass der Präsident um das Ende der Ermittlungen gegen Flynn bat, würde sich die Regierungskrise nochmals deutlich zuspitzen. Gegen den früheren Präsidenten Richard Nixon, an dessen Watergate-Abhöraffäre in diesen Tagen viel erinnert wird, leitete der Kongress wegen Justizbehinderung ein Amtsenthebungsverfahren ein. Seiner drohenden Absetzung kam Nixon dann im August 1974 mit seinem Rücktritt zuvor.

Zwei Begegnungen sind dabei besonders interessant: Ein gemeinsames Abendessen eine Woche nach Trumps Amtsantritt, dem der Präsident laut "New York Times" den FBI-Chef aufgefordert haben soll, ihm seine "Loyalität" zu bekunden. Comey habe aber nur einen "ehrlichen" Umgang zugesagt. Und - noch brisanter - ein anderes Gespräch einen Tag nach dem Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Trump soll Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen den Ex-General einzustellen - Comey soll laut CNN "entsetzt" gewesen sein. Flynn musste abtreten, weil er über seine Kontakte zum russischen Botschafter gelogen hatte.

Comey darf jedoch keine Aussagen machen, die den FBI-Ermittlungen schaden. Er hat sich deshalb laut US-Medienberichten mit seinem Amtsvorgänger Robert Mueller abgesprochen, der vom Justizministerium als Sonderermittler zur Russland-Affäre eingesetzt worden ist. Zurückhalten muss sich Comey vor allem, wenn es um die mutmaßlichen russischen Wahlkampfinterventionen sowie mögliche Verwicklungen von Trump-Mitarbeitern geht. Etwas größere Freiheiten hat er wohl in der Schilderung seiner Kontakte mit Trump. Der Ex-FBI-Chef scheine geradezu "erpicht" darauf zu sein, von seinen "angespannten Interaktionen" mit Trump zu erzählen, berichtete CNN.

Die Sitzung dürfte sich auf die Umstände von Comeys Rauswurf vor vier Wochen konzentrieren. Es geht um die Frage, ob Trump in unzulässiger Weise versucht hat, sich in die FBI-Ermittlungen zur Moskau-Connection seines Wahlkampfteams einzumischen. Trump selber hat diesen Verdacht geschürt, indem er die Ermittlungen als einen von mehreren Gründen für Comeys Entlassung nannte. Hinzu kamen US-Medienberichte, wonach Trump auf den FBI-Chef direkten Druck ausgeübt haben soll.

Washington hält den Atem an: Mit der Anhörung des von Präsident Donald Trump geschassten Ex-FBI-Chefs James Comey morgen im Kongress erreicht die Russland-Affäre einen neuen dramatischen Höhepunkt. Für Trump ist Comeys Aussage vor dem Geheimdienstauschuss des Senats potenziell brandgefährlich. Die mehrstündige Anhörung findet teils öffentlich, teils hinter verschlossenen Türen statt.

Einfuhrstopps für Mangos, Kohle, Lachs und andere Waren sind für die chinesische Regierung seit langem die bevorzugten Druckmittel gegen Staaten, die sich ihren Wünschen widersetzen. Aber die Volksrepublik kann andere auch mit dem Stopp eines weiteren lukrativen Exportguts treffen: Kaufkräftige Touristen, die normalerweise nach Südkorea oder Taiwan strömen und dort die Wirtschaft stärken. Südkorea etwa traf der chinesische Touristenboykott jüngst, weil in dem Land ein Raketenabwehrsystem des US-Militärs stationiert wird. Die Urlauber aus dem Reich der Mitte blieben einfach aus. Experten werten solche Strafmaßnahmen auch als Zeichen dafür, dass China die eigene wirtschaftliche Stärke aggressiver ausspielt. Dass die Regierung in Peking chinesischen Reisegruppen den Weg nach Südkorea sperrte, traf die dortige Tourismusbranche hart. Das galt speziell auch für die auf zollfreien Verkauf spezialisierten Geschäfte der Lotte Group. "Wenn Du nicht tust, was Pekings politische Führung will, dann wirst du wirtschaftlich bestraft", sagt Shaun Rein, Gründer der in Shanghai ansässigen Market Research Group. "Sie stecken Politiker auf der ganzen Welt in den ökonomischen Schraubstock. Sie tun dies schon seit Jahren, und es funktioniert."