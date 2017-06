+++ Der Morgen live +++ Erste Sitzung - Trumps Minister feiern den Boss

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Rund sechs Monate nach der Wahl hat sich in Washington zum ersten Mal das komplette Kabinett zusammengefunden. Vor laufenden Kameras boten Minister und Staatssekretäre ein ungewöhnliches Schauspiel - jedenfalls wenn man die Maßstäbe einer Demokratie anlegt. Nach ausgiebigem Selbstlob des Präsidenten (er erklärte seine Amtszeit für die erfolgreichste, die je ein Präsident in solch kurzer Zeit absolviert hat) überboten sich seine Untergebenen mit Demutsgesten. Vize Mike Pence sprach von einer Ehre, neben Trump zu dienen. Stabschef Reince Priebus (eigentlich nicht als Trump-Gefolgsmann bekannt) dankte dem Präsidenten „für die Möglichkeit und den Segen, Ihrer Agenda und dem amerikanischen Volk zu dienen“. In Zeitungen und Fernsehen fand die Sitzung ein lautes Echo. Man könnte auch von Hohngelächter sprechen . . .

Vor dem Hintergrund der Russland-Affäre in den USA steht Justizminister Jeff Sessions heute vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats Rede und Antwort (20.30 Uhr hiesiger Zeit). Vor wenigen Tagen hatte der frühere FBI-Chef James Comey vor demselben Komitee schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhoben. Sessions wird öffentlich aussagen und nicht hinter verschlossenen Türen.



Sessions ist in den Ermittlungen um eine Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 eine wichtige Figur. Comey deutete an, dass Sessions tiefer in die Russland-Affäre verstrickt sein könnte als bekannt.

Der Dorsch könnte nach Einschätzung eines Experten wegen der steigenden Wassertemperaturen im nächsten Jahrhundert aus der Ostsee verschwunden sein. "Vor allem dem Dorsch wird es eindeutig zu warm in der Ostsee. Wir gehen davon aus, dass er bei uns in 50 bis 80 Jahren ausgestorben sein könnte", sagte der Kieler Meeresökologe Thorsten Reusch den "Kieler Nachrichten". Die Temperatur in der Ostsee steige klimabedingt drei Mal schneller als in den Ozeanen. Flunder, Kabeljau oder Dorsch zählten "ganz klar zu den Verlierern", sagte der Wissenschaftler am Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Nach landesweiten Protesten gegen die Regierung hat ein Moskauer Gericht den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu 30 Tagen Arrest verurteilt. Das twitterte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch aus dem Gerichtssaal in Moskau in der Nacht. Der Kremlkritiker habe wiederholt gegen die Regeln zur Organisation von Demonstrationen verstoßen, urteilte das Gericht.



"30 Tage. Schlimm genug, dass sie das Land ausplündern. Ich verpasse deswegen auch noch das Konzert von Depeche Mode in Moskau", schrieb Nawalny unmittelbar nach der Urteilsverkündung auf Twitter.

Die Antonius-von-Padua-Schule in Fulda erhält den Jakob-Muth-Preis für ihr besonderes Engagement um die Inklusion. Weitere Preisträger sind der Schulcampus Rostock-Evershagen und die Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck. Mit der Auszeichnung ehrt die Bertelsmann-Stiftung zusammen mit der Bundesregierung und der Deutschen Uneso-Kommission seit 2009 Schulen für ihren Einsatz für das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Schülern. Der Preis ist pro Schule mit 3000 Euro dotiert. Oldenburg erhält 5000 Euro für das Projekt "AG Inklusion". Die Stadt in Niedersachsen wird ihre schulübergreifende Arbeit ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am 21. Juni in Rostock. Er kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schulen mit der Inklusion insgesamt vollkommen überfordert sind. Es fehlt an stimmigen Lehrplänen, Personal und Geld. Erstes Opfer ist die Bildung für die Schüler, zweites ist die Akzeptanz für das (ungeheuer wichtige) gemeinsame Lernen.

Demonstranten haben mit Molotowcocktails ein Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela in Brand gesetzt. Über dem Gebäude in Caracas, in dem sich der Sitz des Direktoriums befindet, waren nach Medienberichten gestern Flammen und dichter Rauch zu sehen. Nach einem Bericht des Portals "El Nacional" gab es drei Verletzte.

Zuvor hatte das Gericht eine Beschwerde von Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz gegen die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung für unzulässig erklärt. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro will damit die tiefe Krise im Land mit den größten Ölreserven der Welt befrieden. Durch die geplante Zusammensetzung fürchtet die Opposition die endgültige Umwandlung in eine Diktatur.

Die OECD beobachtet eine zunehmende Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt. Immer weniger Menschen würden in Jobs für Mittelqualifizierte und für einen mittlerem Lohn arbeiten. heißt es in der jüngsten Studie der Organisation, die heute in Berlin präsentiert werden soll. Der Anteil der Jobs für Arbeitskräfte mit mittlerer Qualifikation sei zwischen 1995 und 2015 um knapp zehn Prozentpunkte gefallen.



Der Anteil an Arbeitsplätzen für hoch- und gering qualifizierte Arbeitskräfte stieg zwischen 1995 und 2015 dagegen an. Tiefgreifender technologischer Wandel ist laut OECD die Hauptursache für die Entwicklung. Denn Beschäftigung verlagert sich weg vom verarbeitenden Gewerbe hin zu Dienstleistungen. Auch innerhalb der einzelnen Branchen gebe es eine deutliche Polarisierung.

Foto: AP Taifun "Merbok" hat in Südchina massive Probleme im Flugverkehr verursacht. Hunderte Flüge in Hongkong und den südchinesischen Metropolen wie Guangzhou und Shenzhen waren verspätet oder mussten gestrichen werden, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Auch Zugverbindungen wurden ausgesetzt. Mit heftigen Böen traf der zweite Taifun dieses Jahres gestern Abend auf die südchinesische Küste, verlor aber an Schwung und wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft. Zehn Menschen wurden in Hongkong verletzt. Aus anderen Städten lagen zunächst keine Angaben vor. Heftige Regenfälle dauerten auch am Dienstag an.

Mit 1,58 Promille im Blut ist ein 15-Jähriger im oberfränkischen Landkreis Kronach mit dem Auto in einen Unterstand für Einkaufswagen gekracht. In Begleitung eines älteren Bekannten war der Junge am gestern Abend mit einem Wagen zu schnell über den Parkplatz eines Supermarkts in Küps gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rauschte in den Unterstand. Dieser wurde komplett zerstört. Ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt. Zunächst gab sich der 35-jährige und ebenfalls betrunkene Begleiter vor der Polizei als Fahrer aus. Zeugen hatten jedoch den Jugendlichen hinter dem Steuer gesehen.

Beim Onlinebanking lassen sich etliche Kunden ihre TANs per SMS aufs Handy schicken - der Bundesgerichtshof klärt heute, ob Banken und Sparkassen dafür extra kassieren dürfen. Geklagt haben die Verbraucherzentralen, der Bundesverband hofft auf ein Grundsatzurteil. Denn wer seine Überweisungen online macht, muss jeden Auftrag aus Sicherheitsgründen zwingend mit einer TAN bestätigen. Aus Sicht der Verbraucherschützer müsste der Service deshalb inklusive sein.



Die beklagte Kreissparkasse Groß-Gerau hatte für das Onlinekonto monatlich zwei Euro und dazu noch einmal zehn Cent je SMS-TAN verlangt. Auch anderswo ist das Verfahren nicht immer gratis: Nach Auskunft der Dachverbände kommt es öfter vor, dass Institute für jede verschickte TAN einen Cent-Betrag kassieren oder beispielsweise nur fünf Frei-SMS im Monat anbieten.

Trump erwägt nach Angaben eines Vertrauten, nach Ex-FBI-Chef James Comey auch den in der Russland-Affäre eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller zu feuern. Trump ziehe in Betracht, "die Sonderermittlung vielleicht zu beenden", sagte Trumps Freund Christopher Ruddy am gestern Abend im Fernsehsender PBS. Persönlich würde er dies jedoch für einen "sehr großen Fehler" halten, fügte Ruddy, der das konservative Nachrichtenportal Newsmax leitet, hinzu. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, Ruddy spreche nur "für sich selbst" und nicht für die Trump-Regierung. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine Trump nahestehende Quelle, dem Präsidenten werde "von vielen Leuten" dazu geraten, Mueller nicht zu entlassen. Der demokratische Obmann im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhaus, Adam Schiff, warnte Trump per Twitter vor einer Entlassung Muellers. Sollte Trump den Sonderermittler feuern, werde der Kongress ihn umgehend wieder einsetzen, schrieb Schiff. "Verschwenden Sie nicht unsere Zeit", fügte der Abgeordnete an Trump gewandt hinzu.

Der amerikanische Rapper und Schauspieler Ice Cube hat jetzt in Hollywood einen festen Platz. Gestern wurde der 47-Jährige auf dem "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Diese Auszeichnung sei eine große Ehre, sagte Ice Cube. Den Stern widme er all jenen, die ihm zum Erfolg verholfen hätten. In einer langen Dankesrede nannte Ice Cube unter anderem Hip-Hop-Kollegen wie Dr. Dre, Yo Yo und Sir Jinx.



Er dankte auch seinen Eltern, seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern. Sohn O'Shea Jackson Jr. hatte seinen Vater in dem biografischen Musikdrama "Straight Outta Compton" (2015) vor der Kamera verkörpert.

Foto: AP Die Golden State Warriors haben ihren fünften Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA geholt. Das Team um die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry gewann das vierte Finalspiel gegen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers 129:120 und entschied die best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich. Durant war mit 39 Punkten der überragende Mann auf dem Parkett und wurde zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finals gewählt. "Ich konnte zwei Tage nicht schlafen. Ich war ängstlich", sagte der 28-Jährige nach dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft. Auch Curry zeigte mit 34 Punkten und 10 Assists eine starke Leistung. Auf der Gegenseite war einmal mehr LeBron James der beste Werfer.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht im Ergebnis der britischen Parlamentswahl die Möglichkeit für eine Kehrtwende im Brexit-Prozess. "Ich hoffe, dass mit dem Wahlergebnis in London wir jetzt die Chance haben, einen Vertrag mit Großbritannien auszuhandeln, der vielleicht am Ende dazu führt, dass man am Ende sagt 'Ja, wenn wir so miteinander umgehen, braucht man auch nicht auszutreten'", sagte er am gestern Abend bei einer Veranstaltung der Zeitschrift "Brigitte". "Das wäre das Beste für Europa", sagte der ehemalige Präsident des Europaparlaments. Bislang will Premierministerin Theresa May trotz ihrer Wahlschlappe ihren Brexit-Kurs nicht aufweichen.

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat ein japanisches Gericht die Wiederinbetriebnahme zweier Atomreaktoren genehmigt. Die Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks Genkai im Südwesten Japans dürften nach dem Gerichtsurteil wieder ans Netz gehen, sagte ein Justizvertreter. Anwohner hatten versucht, aus Sicherheitsgründen eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart der Reaktoren zu erreichen. Das Atomkraftwerk Genkai liegt hundert Kilometer nördlich der Präfektur Kumamoto, die im vergangenen Jahr von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. Die Anwohner werfen dem Betreiberkonzern Kyushu Electric Power vor, keine ausreichenden Maßnahmen zum Schutz vor Naturkatastrophen zu treffen.

Guten Morgen, verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE.