+++ Der Morgen live +++ Bayern will Gebäudesanierung überprüfen

Das erwartet uns heute:

Die Freigabe weiterer Milliarden-Hilfen für Griechenland beschäftigt die Finanzminister der Euroländer in Luxemburg. Die Regierung in Athen hatte zuletzt diverse Reformen und Sparmaßnahmen durchgesetzt, die Voraussetzung für die Auszahlung sind.

Präsident Wladimir Putin stellt sich erneut den Fragen seiner Landsleute. Bei der jährlich stattfindenden TV-Show «Direkter Draht» können die Bewohner Russlands etwa Fragen zu Wirtschaftsproblemen, dem Verhältnis Russlands zum Westen oder auch zu der Präsidentschaftswahl 2018 an ihren Staatschef richten.

Knapp acht Monate nach der Gewaltattacke gegen eine Frau am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer. Vor dem Landgericht muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der eine arglose Passantin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Treppe hinuntergetreten haben soll.

Im Prozess um den monatelangen Missbrauch einer Zweijährigen will das Landgericht Lübeck das Urteil verkünden. Der 29 Jahre alte Vater und ein 47 Jahre alter Mittäter hatten gestanden, das Mädchen im Jahr 2016 mehrfach missbraucht und vergewaltigt und die Taten auf Video aufgezeichnet zu haben.

Die britische Prinzessin Anne wird zu einem Besuch in Norddeutschland erwartet. Am Mittag will sie das Vielseitigkeitsturnier im niedersächsischen Luhmühlen besuchen. Die Tochter von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip ist seit 2015 Schirmherrin des Traditionsturniers in der Lüneburger Heide südlich von Hamburg.

Die Hamburger Polizei informiert über ihre Vorbereitungen auf den G20-Gipfel in drei Wochen. Zu dem internationalen Großereignis werden zahlreiche Staatschefs sowie Tausende als gewaltbereit eingeschätzte Demonstranten erwartet. Die Sicherung des Gipfels ist den Beamten zufolge der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei.

Die britische Premierministerin May trifft sich mit Vertretern der nordirischen Parteien. Eingeladen zu dem Treffen in der Downing Street in London wurden einem Regierungssprecher zufolge die Verantwortlichen der fünf wichtigsten Parteien in Nordirland, darunter die Democratic Unionist Party (DUP), mit deren Hilfe May eine Minderheitsregierung anstrebt.