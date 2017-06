+++ Der Morgen live +++ Deutsche sind Spitzenreiter beim Teleshopping

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Katharina Blaß beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Nirgendwo sonst in Europa bestellen Kunden so viele Waren vor dem laufenden Fernseher wie in Deutschland: Mit einem Branchenumsatz von rund 1,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr liegt die Bundesrepublik beim Teleshopping vor dem langjährigen Spitzenreiter Großbritannien. Neben den Marktführern QVC und HSE24 seien in Deutschland derzeit etwa 15 weitere Sender aktiv. Laut einer zur "Electronic Home Shopping Conference" vorgelegten Studie des Berliner Beratungsunternehmens Goldmedia werden rund 40 Prozent der in Europa erwirtschafteten Umsätze im Teleshopping in Deutschland erzielt. Zusammen mit Großbritannien entfielen damit gut zwei Drittel (67,6 Prozent) des Gesamtumsatzes der Branche von knapp 4,8 Milliarden Euro allein auf die beiden Hochburgen.



Hauptkunden der Branche seien mit großer Mehrheit Frauen im Alter von über 50 Jahren, sagte Goldmedia-Analyst Mathias Birkel. Gekauft würden häufig Produkte, "die eine Lösung für ein Problem bieten, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man es hatte", so der Experte. Bestellt würden vor allem Waren für den Haushalt, Kleidung, Fitnesszubehör und Schmuck.



Etwa jeder zweite Kunde bestelle mindestens ein Mal im Monat. So genannte heavy user griffen auch mehrmals in der Woche zu. Trotz des eher höheren Alters ihrer Kunden müsse die Branche keine Nachwuchsprobleme fürchten. Die Klienten wüchsen nach, sagt Birkel. Erwartet werde ein Wachstum der Branche von drei bis vier Prozent in den kommenden Jahren. Ein Ende des Booms sei derzeit nicht in Sicht. Stark wachsende Märkte seien etwa Russland und Italien.

Heute fängt der kalendarische Sommer an, ab morgen haben Bremen und Niedersachsen Schulferien. Und gestern sind in Süddeutschland Temperaturen von mehr als 35 Grad erreicht worden: Der höchste Wert wurde am Dienstag mit 35,8 Grad in Trier gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Danach folgte Saarbrücken mit 35,5 Grad. Heute könnten es dann noch etwas mehr werden, sagte eine Sprecherin. Dabei erwarten die Meteorologen deutliche Unterschiede zwischen Nord und Süd. An Ober- und Hochrhein werden bis zu 35 Grad erwartet. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 22 und 12 Grad, im Norden zwischen 12 und 6 Grad. Tagsüber ziehen im äußersten Norden und Nordosten zeitweise dichtere Wolkenfelder vorüber, es bleibt aber weitgehend trocken. Weitere Informationen bekommen Sie hier.

Servicerubrik "Besser isses": Hitze.

Wenige Tage nachdem Uber-Chef Travis Kalanick in seine unbefristete Auszeit gegangen ist, macht der Fahrdienst-Vermittler ein massives Zugeständnis an die Fahrer in den USA. In der App werden erstmals Trinkgelder vorgesehen. Die Neuerung wurde am Dienstag zunächst in Houston, Seattle und Minneapolis eingeführt und soll bis Ende Juli in jeder US-Stadt verfügbar sein.



Zwar konnte man als Fahrgast schon immer seinem Uber-Fahrer Geld am Ende der Fahrt zustecken - aber als offizielle Option in der App war es im Gegensatz zum Rivalen Lyft oder Taxis nicht vorgesehen. Fahrer forderten dies, aber Kalanick galt als Gegner eines solchen Schritts.



Uber versucht, das Verhältnis zu den Fahrern zu verbessern, unter anderem nachdem herauskam, dass sie in New York systematisch einen zu geringen Anteil vom Fahrpreis bekommen hatten.

Sitzen Sie auf gepackten Koffern? Besser ist das. Laut Astrophysiker Stephen Hawking hat die Menschheit nur noch 100 Jahre Zeit, um sich selbst auf einen neuen Planeten zu rettenen. Wennn wir nicht bald die Erde verlassen, werden wir alle am Klimawandel, an Krankheiten oder an einer anderen Katastrophe zugrunde gehen. Das sagte der theoretische Physiker Stephen Hawking via Skype auf dem Starmus Festival in Trondheim . Er kritisiert dabei vor allem Donald Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen: "Im Gegensatz zu Donald Trump, der die vielleicht falscheste Entscheidung über das Klima getroffen hat, die die Welt je gesehen hat, trete ich für die Zukunft der Menschheit ein und für die Strategien, diese Zukunft zu erreichen", sagte Hawking. In einem Vier-Punkte-Plan sagte Hawking, was zu tun sei, um die Menschheit zu retten: 1. Die Kosten für Flüge ins Weltall drastisch senken 2. Neue Technologien entwickeln, um schneller und weiter ins All zu kommen 3. Neue Planeten entdecken, auf denen wir leben können. 4. Herausfinden, wie wir auf unbewohnbaren Planeten wie dem Mars leben können.

Was Mattel kann, kann Saudi-Arabien schon lange. Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. Der bisherige stellvertretende Kronprinz des Landes folgt damit auf Mohammed bin Najef, der bislang die Stellung als direkter Nachfolger des Königs innehatte. Dies geht aus einem königlichen Erlass vor, den die staatliche Nachrichtenagentur Spa veröffentlichte.



Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend: Mohammed bin Salman wurde von seinem Vater seit dessen Thronbesteigung 2015 in Stellung gebracht. Der vorher weitgehend unbekannte junge Mann wurde Verteidigungsminister des Landes, kümmert sich federführend um das Riesenprojekt "Vision 2030", das die Wirtschaft des Landes umbauen soll, und vertritt seinen gebrechlichen Vater bereits bei wichtigen Auslandsreisen. Nur sein Alter wurde als mögliches Hindernis für eine Nachfolge gesehen. Foto: Reuters

Ken, der langjährige Partner der Modepuppe Barbie, ist jetzt in den drei Körperformen "breit", "schlank" und "original" zu haben. Der US-Hersteller Mattel hat nun 15 neue Ken-Puppen präsentiert: Er kommt jetzt etwa mit Zopf, geflochtenen Haaren oder breiter Hipster-Brille daher. Außerdem gibt es bei den neuen Puppen die Auswahl zwischen sieben Hautfarben, acht Haarfarben und neun Frisuren. Vor anderthalb Jahren war bereits Barbie neu getrimmt worden, sie gibt es seither in "ultraschlank", "groß", "klein" und "kurvig". Hier einer der neuen Hipster-Kens: Foto: AP

Die Krise zwischen dem Golf-Emirat Katar und seinen Nachbarstaaten hat auch Konsequenzen für Bauern und ihre Herden: Katarische Farmer, die sich mit ihren 7.000 Kamelen und 5.000 Schafen in Saudi-Arabien befanden, seien über die Grenze nach Katar zurück gezwungen worden, berichtete die katarische Zeitung "The Peninsula". In Katar sei Wasser und Futter für die Tiere bereitgestellt worden. In Katar gibt es rund 22.000 Kamele, die für Kamel-Rennen gehalten werden. Genutzt werden aber auch die Milch und das Fleisch von Kamelen.

Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis, einer der meistgefeierten Darsteller seiner Generation, hört mit dem Schauspielen auf. Der 60-Jährige "wird nicht länger als Schauspieler arbeiten", sagte seine Sprecherin dem Branchenmagazin "Variety". Sie sprach von einer "privaten Entscheidung", die Day-Lewis nicht weiter kommentieren werde. Day-Lewis gewann als bislang einziger Schauspieler dreimal den Oscar als bester Hauptdarsteller. Dreifacher Oscar-Preisträger: Daniel Day-Lewis geht in Rente

Die Spannungen im Verhältnis zwischen Washington und Moskau nehmen weiter zu: Nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets sorgen nun auch neue US-Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts für heftigen Streit zwischen beiden Ländern. Die vom US-Finanzministerium bekanntgegebenen Strafmaßnahmen richten sich gegen 38 Einzelpersonen und Organisationen. Moskau reagierte mit scharfem Protest und kündigte Gegenmaßnahmen an. Außenminister Lawrow warf Washington eine "Russland-feindliche Obsession" vor. US-Präsident Trump empfing unterdessen den ukrainischen Staatschef Poroschenko zu einem Kurzbesuch im Oval Office. Trump sprach danach allgemein von "sehr, sehr guten Diskussionen" mit dem ukrainischen Gast.

Der verstorbene Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wird vor dem Begräbnis in Speyer mit einem Trauerakt im Europaparlament geehrt. Die Zeremonie findet am 1. Juli in Straßburg statt, wie die EU-Kommission, der Europäische Rat und das EU-Parlament mitteilten. Als Redner sind laut Presseberichten Bundeskanzlerin Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsident Juncker vorgesehen. Ein eigener Staatsakt für Kohl in Deutschland ist nicht geplant. Auf Wunsch der Witwe des Verstorbenen werde es nach dem geplanten Europäischen Trauerakt in Deutschland lediglich ein "staatliches Trauerzeremoniell" geben, teilten das Bundespräsidialamt und das Bundesinnenministerium in Berlin mit.

Am Brüsseler Zentralbahnhof hat es einen Anschlagsversuch gegeben. Nach einer kleinen, aber heftigen Explosion schossen Soldaten einen Verdächtigen nieder, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie ging von einem "terroristischen Angriff" aus. Wenig später erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, der mutmaßliche Attentäter sei tot. Er hatte laut Augenzeugen "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen. Nach der Explosion war Panik ausgebrochen. Der Bahnhof und der zentrale Platz Grand-Place wurden geräumt. Polizei und Armee riegelten die umliegenden Straßen ab, der Verkehr in der Innenstadt kam zum Erliegen. Die Polizei riegelte auch den Marktplatz Grand-Place im Zentrum ab. Etwa eine Stunde später erklärte das Brüsseler Krisenzentrum, die Situation sei wieder unter Kontrolle.